ETV Bharat / state

ब्रह्मांड में होगी भारी उथलपुथल, ग्रहों की चाल से ऐसा होगा सभी राशियों का हाल

यह भी पढ़ें - कौन सा जॉब और व्यवसाय सूट करेगा आपको, राशि में छुपा है सफल करियर का राज

तुला लग्न राशि

इस सप्ताह आपका, जीवनसाथी और माता का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. धन अच्छी मात्रा में आ सकता है, व्यापार में वृद्धि होगी. कार्यालय में सतर्क रहें. इस सप्ताह 28,29 नवंबर किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त हैं. 25, 26 और 27 नवंबर को सावधान रहें. 30 नवंबर और 1 दिसंबर को धन आ सकता है. इस सप्ताह प्रतिदिन रामरक्षा स्त्रोत का पाठ करें. सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है.

वृश्चिक लग्न राशि

इस सप्ताह व्यापार में वृद्धि होगी. आपका और माता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, भाग्य से पूर्ण मदद मिलेगी, भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे. संतान को कष्ट हो सकता है. इस पूरे सप्ताह सावधान रहकर कार्य करें. 25, 26 और 27 नवंबर को सफलता मिल सकती है. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें. इस सप्ताह प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें. सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है.

धनु लग्न राशि

अगर आप पेट के रोगी हैं, तो स्वास्थ्य लाभ हो सकता है. आपका, जीवनसाथी और पिता का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. कार्यालय में स्थिति सामान्य रहेगी. दुर्घटनाओं से सावधान रहें, इस सप्ताह 25,26 और 27 नवंबर किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त है. 30 नवंबर और 1 दिसंबर को कचहरी के कार्यों में सफलता मिलेगी. इस सप्ताह प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें, सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है.

यह भी पढ़ें - सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में होगा गोचर, जानें किन राशियों के जातकों को होगा फायदा, किन्हें नुकसान

मकर लग्न

इस सप्ताह आपका और माता- पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. जीवनसाथी के स्वास्थ्य में रक्त संबंधी समस्या हो सकती है. अगर प्रयास करेंगे, तो अच्छी मात्रा में धन आ सकता है. 28, 29 नवंबर किसी भी कार्य के लिए शुभ है. 30 नवंबर और 1 दिसंबर को धनलाभ की उम्मीद है. इस सप्ताह प्रतिदिन शिव महिमा स्त्रोत का पाठ करें, सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है.

कुंभ लग्न राशि

इस सप्ताह आपका और माता-पिता का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. जीवन साथी को कमर या गर्दन में दर्द हो सकता है. अगर अथक प्रयास करेंगे, तो इस सप्ताह धन आ सकता है. कार्यालय में स्थिति मजबूत होगी. इस पूरे सप्ताह सावधान रहकर कार्य करें. 30 नवंबर और 1 दिसंबर को कार्यालय में सतर्क रहें. इस सप्ताह प्रतिदिन तीन बार हनुमान चालीसा का पाठ करें. सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पति, शुक्रवार है.

मीन लग्न राशि

इस सप्ताह भाग्य पूर्ण साथ देगा. व्यापार में वृद्धि होगी, कचहरी के कार्यों में सफलता मिल सकती है. संतान से अच्छा सहयोग मिलेगा. इस सप्ताह 25, 26 और 27 नवंबर लाभदायक है, 28 और 29 नवंबर को सावधान रहें, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को भाग्य से विशेष मदद मिलेगी. इस सप्ताह गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जाप करें. सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है.

इस सप्ताह जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्यफल

इस सप्ताह के प्रारंभ से 25 नवंबर के 6:51 AM तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि सिंह होगी और ये बच्चे भविष्य में उच्च अधिकारी बन सकते हैं. 25 नवंबर के 6:51 AM से 27 नवंबर को 6:31 PM तक के बच्चों का राशि कन्या होगी, यह बच्चे बड़े पराक्रमी होंगे. 27 नवंबर को 6:31PM से 30 नवंबर को 6:00 AM तक जन्म लेने वाले बच्चे तुला राशि के होंगे. इन के पास धन अच्छी मात्रा में आएगा. 30 नवंबर के 6:00 AM से लेकर 1 दिसंबर के पूरे समय तक जन्म लेने वाले बालक वृश्चिक राशि के होंगे और उनके पास बड़ी संख्या में वाहन, जमीन आदि वस्तुएं होंगी.