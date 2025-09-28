ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर; 1 लाख का इनामी नईम कुरैशी ढेर, बाइक-पिस्टल बरामद, कांस्टेबल को भी लगी गोली

पश्चिमी यूपी के कुख्यात नईम पर विभिन्न जिलों में दर्ज हैं 35 से ज्यादा मुकदमे.

कुख्यात नईम कुरैशी ढेर.
कुख्यात नईम कुरैशी ढेर. (Photo Credit; Muzaffarnagar Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 7:00 PM IST

Updated : September 28, 2025 at 7:44 PM IST

मुजफ्फरनगर : पुलिस ने कुख्यात नईम कुरैशी को मठभेड़ में मार गिराया है. नईम एक लाख रुपये का इनामी था और उस पर विभिन्न जिलों में 35 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे. पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर नईम को घेरा, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में उसे मार गिराने में सफलता मिली. इस मुठभेड़ में एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है. मुठभेड़ करीब आधे घंटे तक चली. नईम से मुठभेड़ करने वाली टीम में एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे. नईम के एनकाउंटर को पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है.

मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर.
मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर. (Photo Credit; Muzaffarnagar Police)

नईम कुरैशी से मुठभेड़ शुक्रवार शाम जिले के मीरापुर थाना क्षेत्र में हुई. प्रभारी निरीक्षक बबलू सिंह वर्मा ने बताया कि फोर्स के साथ कुतुबपुर झाल नहर पटरी पर चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान दो व्यक्ति अलग अलग बाइक पर आते दिखाई दिए. इन्हें रुकने का इशारा किया तो वह भूम्मा चौकी की तरफ भागे. पुलिस टीम ने उनका पीछा किया. दोनों चौकी भूम्मा से पहले खंडहर की तरफ मुड़ गए. वहां पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने टीम पर फायरिंग कर दी.

जबाबी कार्रवाई में एक बदमाश के सीने में गोली लगी. जबकि, हेड कांस्टेबल कालूराम यादव बाजू पर गोली लगने से घायल हुए. जिस बदमाश को गोली लगी, उसकी पहचान नईम कुरैशी पुत्र युसुफ निवासी दक्षिणी खालापार थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर के रूप में हुई. जबकि दूसरा साथी भाग निकला.

नईम को ढेर करने वाली टीम का नेतृत्व एसपी संजय वर्मा ने किया. इसमें एसपी देहात आदित्य बंसल भी साथ रहे. बता दें कि नईम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लंबे समय से आतंक का पर्याय बना हुआ था. उसके खिलाफ कई जिलों में 35 से अधिक मुकदमे दर्ज थे. वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस मुठभेड़ को बड़ी सफलता बताया है. साथ ही पूरी टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है. नईम के पास से पिस्टल और बाइक बरामद हुई है.

अपडेट जारी है...

