बिहार में पुलिस और कुख्यात धर्मेंद्र यादव के बीच मुठभेड़, हत्याकांड के आरोपी को लगी गोली - ENCOUNTER IN SIWAN

सिवान में मुठभेड़ में हत्या का आरोपी धर्मेंद्र यादव घायल. पुलिस पर फायरिंग के बाद उसे जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी है. पढ़ें.

encounter in Siwan
सिवान में मुठभेड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 31, 2025 at 12:06 PM IST

4 Min Read

सिवान: बिहार के सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब हत्याकांड का आरोपी धर्मेंद्र यादव पुलिस को चकमा देकर भागने लगा. मातानपुरा निवासी धर्मेंद्र ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई.

हत्याकांड के आरोपी को लगी गोली: मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया. पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. सिवान एसपी मनोज कुमार तिवारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हत्या के मामले में फरार धर्मेंद्र यादव बाबा मोड़ के पास अपने ठिकाने पर मौजूद है.

गुप्त सूचना पर पुलिस ने दी दबिश: जानकारी के आधार पर पुलिस ने सुबह-सुबह उसके ठिकाने पर छापेमारी की. पुलिस टीम जैसे ही धर्मेंद्र के ठिकाने पर पहुंची, आरोपी ने खुद को घिरा देखकर हथियार निकाला और फायरिंग शुरू कर दी.

encounter in Siwan
हत्या का आरोपी धर्मेंद्र यादव घायल (ETV Bharat)

आरोपी ने की कई राउंड फायरिंग: धर्मेंद्र यादव की ओर से की गई फायरिंग के बाद पुलिस के पास जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा. एसपी के अनुसार, आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया.

अस्पताल में भर्ती धर्मेंद्र यादव: गोली लगने के बाद पुलिस ने बिना देरी किए धर्मेंद्र यादव को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को स्थिर बताया है. पुलिस ने आरोपी को अभिरक्षा में रखा है और इलाज के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है. एसपी ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच जारी है और आरोपी से पूछताछ की जाएगी.

धर्मेंद्र यादव का आपराधिक इतिहास: पुलिस सूत्रों के अनुसार, धर्मेंद्र यादव का आपराधिक इतिहास रहा है. वह बीते दिनों हुए एक हत्या कांड में मुख्य आरोपी था और कई अन्य अपराधों में भी उसका नाम सामने आया है. वह लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बचने के लिए अलग-अलग ठिकानों पर छिपता फिर रहा था. वहीं पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी.

क्षेत्र में बढ़ाई गई सुरक्षा: मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र में घेराबंदी कर दी और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. पुलिस का कहना है कि यह कदम एहतियातन उठाया गया है ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे और कोई अप्रिय घटना न हो. स्थानीय लोगों में अभी भी घटना को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी से स्थिति नियंत्रण में है.

encounter in Siwan
पुलिस और कुख्यात धर्मेंद्र यादव के बीच मुठभेड़ (ETV Bharat)

पुलिस की सतर्कता और आगे की कार्रवाई: सिवान पुलिस इस मामले में पूरी सतर्कता बरत रही है. एसपी मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. धर्मेंद्र यादव से पूछताछ के बाद हत्या कांड और अन्य अपराधों से जुड़े अहम सुराग मिलने की उम्मीद है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

"सुबह टीम छापेमारी कर गिरफ्तार करने पहुंची थी, कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र यादव मतनपुरा गांव में छिपा हुआ था. पुलिस को देखते ही धर्मेंद्र यादव ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस के जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें धर्मेंद्र के पैर में गोली लगी है."-मनोज कुमार तिवारी, एसपी

TAGGED:

NOTORIOUS DHARMENDRA YADAV DHARMENDRA YADAV INJURED कुख्यात धर्मेंद्र यादव सिवान में मुठभेड़ ENCOUNTER IN SIWAN

