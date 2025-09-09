पिस्टल लेकर मेले में घूम रहा था कुख्यात, पुलिस ने रॉबिन यादव को किया गिरफ्तार
Published : September 9, 2025 at 7:59 AM IST
अररिया: बिहार के अररिया जिले के भरगामा थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात अपराधी रॉबिन यादव को गिरफ्तार किया है. रॉबिन यादव पर एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने बताया कि यह गिरफ्तारी अनंत पूजा मेले के दौरान की गई, जब पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी मेले में मौजूद हैं.
छापामारी में एक अपराधी गिरफ्तार, दूसरा फरार: सूचना मिलने के बाद पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष राजेश कुमार के नेतृत्व में एक छापामारी टीम गठित की गई. टीम ने मेले में पहुंचकर छापामारी की, जहां रॉबिन यादव को हिरासत में लिया गया, जबकि उसका एक साथी भागने में सफल रहा. गिरफ्तार रॉबिन यादव रानीगंज थाना क्षेत्र के बेलसरा गांव का निवासी है और उसका पिता का नाम श्यामनंद यादव है.
पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद: पुलिस ने रॉबिन की तलाशी के दौरान उसके दाहिने कमर से एक लोडेड पिस्टल बरामद की, जिसमें एक मैगजीन थी. पिस्टल को अनलोड करने पर उसमें तीन जिंदा कारतूस मिले. इसके अलावा, उसकी दाहिनी जेब से उसी पिस्टल का एक और मैगजीन बरामद हुआ, जिसमें दो जिंदा कारतूस थे. पुलिस ने उस बाइक को भी जब्त कर लिया, जिस पर रॉबिन अपने साथियों के साथ मेले में आया था.
रॉबिन पर दर्ज हैं कई आपराधिक मामले: पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने बताया कि रॉबिन यादव पर अररिया जिले के रानीगंज, भरगामा सहित अन्य थानों में एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह डेढ़ माह पहले ही जेल से रिहा हुआ था और फिर से किसी अपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने उसे समय रहते पकड़ लिया.
न्यायिक हिरासत में भेजा गया रॉबिन: एसपी ने बताया कि रॉबिन यादव से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उसके खिलाफ भरगामा थाने में नया मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने इस ऑपरेशन को स्थानीय लोगों के सहयोग से सफल बताया और अपराध नियंत्रण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
अनंत मेले में हथियार के साथ 01 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार@bihar_police #IPRD_Bihar #BiharHomeDept #HaiTaiyaarHum #BiharPolice #Araria #ArariaPolice #dial112 #simanchalnews #Hindustan #DainikBhaskar #DainikJagran #प्रभातखबर #फारबिसगंज pic.twitter.com/j9sAve33Km— Araria police (@ArariaP) September 8, 2025
पुलिस की सक्रियता से अपराध पर लगाम: यह गिरफ्तारी अररिया पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई का परिणाम है. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में अपराध को नियंत्रित करने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है और ऐसी कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेंगी. स्थानीय लोगों से भी अपराधियों के खिलाफ सूचना साझा करने की अपील की गई है.
"गिरफ्तार अभियुक्त रॉबिन यादव पर अररिया जिले के रानीगंज थाना भरमागा समेत अन्य थानों में दर्जनों आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं. ढ़ेढ माह पहले ही वह जेल से छूटकर आया था.और भरगामा में किसी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे."- अंजनी कुमार, एसपी, अररिया
