कुख्यात प्रिंस खान तक हवाला से पहुंच रहा पैसा, वासेपुर का गैंगस्टर दुबई में कर रहा लॉन्ड्री का कारोबार

रांचीः दुबई से अपने बैंक का संचालन कर रहे गैंग्स ऑफ वासेपुर का कुख्यात अपराधी प्रिंस खान अब लॉन्ड्री कारोबारी बन गया है. रंगदारी से वसूले गए पैसों को हवाला के जरिए दुबई मंगा कर आराम से जीवन चला रहा है. रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार प्रिंस खान के गुर्गों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

दुबई में है प्रिंस खान

राजधानी के बड़े व्यवसायी कृष्ण गोपालका से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले तीन अपराधियो को रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है. तीन अपराधियो में एक महिला भी है जो प्रिंस खान की रिश्तेदार है. प्रिंस खान गिरोह के तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए हैं. तीनों अपराधियों ने पुलिस को यह बताया है कि प्रिंस खान फिलहाल दुबई में ही है.

दुबई में पैसे भेजने का काम प्रिंस खान की रिश्तेदार रोजी परवीन किया करती थी. रांची के कारोबारी से रंगदारी मांगने के मामले में रोजी परवीन को भी लालपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. रांची पुलिस ने बताया कि प्रिंस खान गिरोह से जुड़ी रोजी परवीन, मो. मुर्शिद और नेयाज अली को गिरफ्तार किया गया है.

प्रिंस खान के निर्देश के बाद ही तीनों ने मिलकर लालपुर के कारोबारी से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी. गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार किया है कि प्रिंस खान अभी भी दुबई में ही है.

हवाला के जरिए रोजी ने भेजे पैसे, प्रिंस ने शुरू किया लॉन्ड्री का कारोबार

रांची पुलिस के द्वारा बताया गया है कि रोजी परवीन का पति भी दुबई में ही प्रिंस के साथ काम करता है. उसने पुलिस को यह बताया कि रंगदारी की रकम से सोना खरीद कर उसके जरिए 20 लाख रुपए का लोन लेकर उसने हवाला के जरिए पैसे दुबई भेज दिए. प्रिंस खान उन्हीं पैसों से दुबई में लांड्री का कारोबार भी कर रहा है. रोजी परवीन का पति मोहम्मद सोहराब लॉन्ड्री की देखभाल करता है. मुथूट फाइनेंस में सोना रखने की सूचना मिलने के बाद, रांची पुलिस ने सोना भी जब्त कर लिया है.