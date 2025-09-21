ETV Bharat / state

कुख्यात प्रिंस खान तक हवाला से पहुंच रहा पैसा, वासेपुर का गैंगस्टर दुबई में कर रहा लॉन्ड्री का कारोबार

धनबाद का कुख्यात अपराधी प्रिंस खान दुबई में लॉन्ड्री का कारोबारी बन गया है. हवाला के जरिए दुबई पैसे मंगाकर अपना गुजारा कर रहा है.

GANGSTER PRINCE KHAN
पुलिस की गिरफ्त में प्रिंस खान के गुर्गे (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 21, 2025 at 10:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः दुबई से अपने बैंक का संचालन कर रहे गैंग्स ऑफ वासेपुर का कुख्यात अपराधी प्रिंस खान अब लॉन्ड्री कारोबारी बन गया है. रंगदारी से वसूले गए पैसों को हवाला के जरिए दुबई मंगा कर आराम से जीवन चला रहा है. रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार प्रिंस खान के गुर्गों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

दुबई में है प्रिंस खान

राजधानी के बड़े व्यवसायी कृष्ण गोपालका से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले तीन अपराधियो को रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है. तीन अपराधियो में एक महिला भी है जो प्रिंस खान की रिश्तेदार है. प्रिंस खान गिरोह के तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए हैं. तीनों अपराधियों ने पुलिस को यह बताया है कि प्रिंस खान फिलहाल दुबई में ही है.

दुबई में पैसे भेजने का काम प्रिंस खान की रिश्तेदार रोजी परवीन किया करती थी. रांची के कारोबारी से रंगदारी मांगने के मामले में रोजी परवीन को भी लालपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. रांची पुलिस ने बताया कि प्रिंस खान गिरोह से जुड़ी रोजी परवीन, मो. मुर्शिद और नेयाज अली को गिरफ्तार किया गया है.

प्रिंस खान के निर्देश के बाद ही तीनों ने मिलकर लालपुर के कारोबारी से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी. गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार किया है कि प्रिंस खान अभी भी दुबई में ही है.

हवाला के जरिए रोजी ने भेजे पैसे, प्रिंस ने शुरू किया लॉन्ड्री का कारोबार

रांची पुलिस के द्वारा बताया गया है कि रोजी परवीन का पति भी दुबई में ही प्रिंस के साथ काम करता है. उसने पुलिस को यह बताया कि रंगदारी की रकम से सोना खरीद कर उसके जरिए 20 लाख रुपए का लोन लेकर उसने हवाला के जरिए पैसे दुबई भेज दिए. प्रिंस खान उन्हीं पैसों से दुबई में लांड्री का कारोबार भी कर रहा है. रोजी परवीन का पति मोहम्मद सोहराब लॉन्ड्री की देखभाल करता है. मुथूट फाइनेंस में सोना रखने की सूचना मिलने के बाद, रांची पुलिस ने सोना भी जब्त कर लिया है.

प्रिंस खान दुबई से कर रहा संचालन

कुख्यात प्रिंस खान रहने वाला धनबाद का है लेकिन वह पिछले ढाई वर्षों से दुबई में बैठकर अपने गैंग का संचालन कर रहा है. इंटरनेशनल कॉल के जरिये वह धनबाद के कारोबारियों को दुबई से ही धमकाता रहता है. प्रिंस खान के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है लेकिन अब तक वह इंटरपोल की गिरफ्त से भी दूर है.

ये भी पढ़ें:

मयंक के बाद अब गैंग्स ऑफ वासेपुर के प्रिंस खान की तलाश, जारी किया गया रेड कॉर्नर नोटिस

गैंगस्टर प्रिंस खान के 9 गुर्गे हथियार के साथ गिरफ्तार, धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता

गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम से व्यवसायी को मिली धमकी, कहा- केस मैनेज कर लो वरना

For All Latest Updates

TAGGED:

GANGS OF WASSEYPURGANGSTER PRINCE KHAN IN DUBAIधनबाद का कुख्यात अपराधी प्रिंस खानगैंगस्टर प्रिंस खानGANGSTER PRINCE KHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.