ETV Bharat / state

हिमांशु भाऊ गैंग का कुख्यात बदमाश अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार, ये गुनाह की कबूल - HIMANSHU BHAU GANG

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मोहन गार्डन में हुई हत्या के मामले में हिमांशु भाऊ गिरोह के एक सदस्य सुमित को गिरफ्तार किया है.

कुख्यात बदमाश गिरफ्तार
कुख्यात बदमाश गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 27, 2025 at 7:11 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है. जिस पर मोहन गार्डन इलाके में हुए हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लोडेड सेमी ऑटोमैटिक पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. आरोपी की पहचान हरियाणा के जींद जिले के रामराय गांव निवासी सुमित उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है.

डीसीपी हर्ष इंदोरा नें बताया कि अपराध शाखा की उत्तरी रेंज द्वितीय की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नरेला बवाना रोड पर जाल बिछाकर आरोपी को दबोचा. बताया गया कि 4 अगस्त को मोहन गार्डन इलाके में मोहित डागर नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस वारदात की जिम्मेदारी कुख्यात हिमांशु भाऊ गिरोह ने ली थी, घटना में तीन हमलावर शामिल थे. जो गोलीबारी के बाद लाल काले रंग की मोटरसाइकिल पर फरार हो गए थे. इस मामले में पहले ही दो आरोपी अमन और एक अन्य को गिरफ्तार किया जा चुका है. जिनसे पूछताछ में सुमित का नाम सामने आया था.

पुलिस के अनुसार सुमित आठवीं कक्षा तक पढ़ा है और आर्थिक तंगी के चलते अपराध की राह पर चल पड़ा था. उसके पिता की डेढ़ साल पहले मौत हो चुकी है और परिवार मजदूरी पर निर्भर है. वर्ष 2025 की शुरुआत में भी उसे आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया था. जेल में रहते हुए उसकी हिमांशु भाऊ गिरोह के सदस्यों से जान पहचान हुई और रिहा होने के बाद वह उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ गया. गिरोह ने उसे हत्या की साजिश में शामिल किया और हथियार सौंपे थे. पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना अपराध शाखा में आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. साथ ही वह मोहन गार्डन थाने में दर्ज हत्या के मामले में भी वांछित था. उसकी गिरफ्तारी से गिरोह की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा.

फायरिंग की वारदात को पुलिस ने सुलझाया (ETV Bharat)

फायरिंग की वारदात को पुलिस ने सुलझाया

दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर में हुई फायरिंग की वारदात को पुलिस ने महज़ कुछ घंटों में सुलझाते हुए कुख्यात अपराधी तौशिन मलिक उर्फ अज्जू समेत पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है. पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि जानकारी के अनुसार 25 अगस्त की सुबह शिकायतकर्ता संजय चावला अपने घर से बाहर निकले तो तौशिन के तीन साथियों ने उन्हें घेर लिया. इस दौरान आरोपी प्रशांत ने देसी कट्टे से फायरिंग की, लेकिन संयोग से गोली पास के दरवाज़े में जा लगी और complainant बाल-बाल बच गए. इसके बाद आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए एएटीएस, स्पेशल स्टाफ और थाना कल्याणपुरी की कई टीमों का गठन किया गया.

ये भी पढ़ें:

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है. जिस पर मोहन गार्डन इलाके में हुए हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लोडेड सेमी ऑटोमैटिक पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. आरोपी की पहचान हरियाणा के जींद जिले के रामराय गांव निवासी सुमित उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है.

डीसीपी हर्ष इंदोरा नें बताया कि अपराध शाखा की उत्तरी रेंज द्वितीय की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नरेला बवाना रोड पर जाल बिछाकर आरोपी को दबोचा. बताया गया कि 4 अगस्त को मोहन गार्डन इलाके में मोहित डागर नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस वारदात की जिम्मेदारी कुख्यात हिमांशु भाऊ गिरोह ने ली थी, घटना में तीन हमलावर शामिल थे. जो गोलीबारी के बाद लाल काले रंग की मोटरसाइकिल पर फरार हो गए थे. इस मामले में पहले ही दो आरोपी अमन और एक अन्य को गिरफ्तार किया जा चुका है. जिनसे पूछताछ में सुमित का नाम सामने आया था.

पुलिस के अनुसार सुमित आठवीं कक्षा तक पढ़ा है और आर्थिक तंगी के चलते अपराध की राह पर चल पड़ा था. उसके पिता की डेढ़ साल पहले मौत हो चुकी है और परिवार मजदूरी पर निर्भर है. वर्ष 2025 की शुरुआत में भी उसे आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया था. जेल में रहते हुए उसकी हिमांशु भाऊ गिरोह के सदस्यों से जान पहचान हुई और रिहा होने के बाद वह उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ गया. गिरोह ने उसे हत्या की साजिश में शामिल किया और हथियार सौंपे थे. पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना अपराध शाखा में आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. साथ ही वह मोहन गार्डन थाने में दर्ज हत्या के मामले में भी वांछित था. उसकी गिरफ्तारी से गिरोह की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा.

फायरिंग की वारदात को पुलिस ने सुलझाया (ETV Bharat)

फायरिंग की वारदात को पुलिस ने सुलझाया

दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर में हुई फायरिंग की वारदात को पुलिस ने महज़ कुछ घंटों में सुलझाते हुए कुख्यात अपराधी तौशिन मलिक उर्फ अज्जू समेत पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है. पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि जानकारी के अनुसार 25 अगस्त की सुबह शिकायतकर्ता संजय चावला अपने घर से बाहर निकले तो तौशिन के तीन साथियों ने उन्हें घेर लिया. इस दौरान आरोपी प्रशांत ने देसी कट्टे से फायरिंग की, लेकिन संयोग से गोली पास के दरवाज़े में जा लगी और complainant बाल-बाल बच गए. इसके बाद आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए एएटीएस, स्पेशल स्टाफ और थाना कल्याणपुरी की कई टीमों का गठन किया गया.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMANSHU BHAU GANG MAMBERCRIME BRANCH POLICEहिमांशु भाऊ गैंगHIMANSHU BHAU GANG

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

इतना टैरिफ लगाऊंगा कि सिर घूम जाएगा, भारत-पाकिस्तान युद्ध पर फिर बोले ट्रंप, पीएम मोदी को बताया- बहुत ही शानदार

गणेश चतुर्थी 2025: बॉलीवुड से साउथ सिनेमा तक, इन सितारों ने फैंस को गणेश उत्सव की दी शुभकामनाएं

रविचंद्रन अश्विन ने की आईपीएल से संन्यास की घोषणा, इन 5 टीमों के लिए IPL में मचाया धमाल

आखिरकार! कंफर्म हुई Apple Event की डेट, इस दिन लॉन्च होगा iPhone 17

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.