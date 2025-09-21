अनिल दुजाना गैंग का कुख्यात बदमाश बलराम ठाकुर मुठभेड़ में ढेर, गाजियाबाद के व्यापारियों से मांगी थी रंगदारी

ETV Bharat / state

मुठभेड़ के दौरान तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. क्या है पूरा मामला पढ़ें विसतार से..

कुख्यात बदमाश बलराम ठाकुर मुठभेड़ में ढेर
कुख्यात बदमाश बलराम ठाकुर मुठभेड़ में ढेर
September 21, 2025

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद पुलिस ने कुख्यात बदमाश और अनिल दुजाना गैंग के सक्रिय सदस्य बलराम ठाकुर को शनिवार को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है. बलराम ठाकुर पर 50 हजार का इनाम था. उसी ने दो दिन पहले गाजियाबाद में एक दुकान के मालिक और एक लोहा कारोबारी से लाखों रुपए की रंगदारी की मांग की थी. मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की थी.

दरअसल, गाजियाबाद की वेव सिटी थाना क्षेत्र के अंदर पास पर पुलिस और अनिल दुजाना के बीच मुठभेड़ हुई. मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी की बलराम ठाकुर देव सिटी थाना क्षेत्र में है. सूचना के बाद डीसीपी क्राइम पीयूष सिंह और क्राइम ब्रांच शॉर्ट प्रभारी अनिल राजपूत के नेतृत्व में पुलिस ने घेराबंदी शुरू की. पुलिस से खुद को गिरता देख अनिल दुजाना ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में अनिल दुजाना घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

मुठभेड़ के दौरान तीन पुलिसकर्मी घायल: मिली जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद के कुछ व्यापारियों फिरौती मांगने के संबंध में फोन कॉल किए गए थे. मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया था. एडीसीपी क्राइम के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम काम कर रही थी. पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि रंगदारी वसूलने के लिए अनिल दुजाना गाजियाबाद आ सकता है. सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई. पुलिस को देख बदमाशों ने भागने की कोशिश की. पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया. पुलिस को पीछे आता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. इसपर पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई गईं. मुठभेड़ के दौरान तीन पुलिसकर्मी घायल हुए. पुलिस को तीन हथियार मिले हैं. अनिल दुजाना पर कुल 34 मुकदमे दर्ज हैं. जिसमें हत्या, रंगदारी, डकैती, लूट गैंगस्टर एक्ट आदि शामिल है. एडीसीपी क्राइम की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है. पुलिस की गाड़ी में पांच जगह गोली लगी है.

क्या है पूरा मामला: बीते 16 सितंबर को गाजियाबाद के थाना मसूरी पर एक व्यापारी की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया. इसमें बताया गया कि 9 जुलाई को एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप कॉल पर 25 लख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिसे न देने पर गंभीर प्रणाम भगत ने की धमकी दी गई थी. कॉलर ने अपना नाम अनिल दुजाना का ग्रुप का सदस्य बलराम बताया था. कॉल पर ध्यान न देने पर 13 जुलाई को 2 कार में आए 8-10 लोगों द्वारा अपहरण किया गया, लेकिन बाद में वादी द्वारा लगभग ₹200000 और 15 तोले के आभूषण देने के बाद उसे छोड़ दिया गया. इसके बाद लगातार बलराम नाम के व्यक्ति द्वारा कॉल करके पैसे की मांग की जा रही थी और न देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी.

अनिल दुजाना के ग्रुप का सक्रिय सदस्य था: इसके बाद 17 सितंबर को सिहानी गेट क्षेत्र अंतर्गत एक मिठाई व्यापारी को व्हाट्सएप कॉल आई, जिसमें कॉलर ने अपना नाम बलराम बताया और 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की और न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई. मामले को लेकर थाना सिहानी गेट में बलराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीसीपी क्राइम के नेतृत्व में शॉर्ट टीम क्राइम ब्रांच को लगाया गया. पता चला जिस नंबर से धमकी दी गई थी, उस नंबर का इस्तेमाल बलराम द्वारा किया जाता है, जो बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के रोगन गांव का रहने वाला है. पुलिस को पता चला कि बलराम कुख्यात माफिया अनिल दुजाना के ग्रुप का सक्रिय सदस्य है. अनिल दुजाना के मारे जाने के बाद गिरोह की कमान बलराम द्वारा ही संचालित की जा रही थी. पुलिस को पता चला कि बलराम एक पेशेवर अपराधी है, जिसके खिलाफ तकरीबन तीन दर्जन मुकदमे दर्ज है.

"पुलिस द्वारा आत्मरक्षक फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल होकर गिर गया. इसके बाद अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए. घायल बदमाश के पास जाकर देखने पर बदमाश की पहचान बलराम के रूप में हुई, जिसे उपचार के लिए तत्काल अस्पताल रवाना किया गया जहां उपचार के दौरान बलराम की मौत हो गई." - जे रविंदर गौड़, पुलिस कमिश्नर

TAGGED:

