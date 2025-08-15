ETV Bharat / state

बिहार में एक बार फिर हुआ एनकाउंटर, छत्तीसगढ़ सोना लूटकांड का मास्टरमाइंड अरविंद साहनी ढेर - ENCOUNTER IN VAISHALI

वैशाली में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश अरविंद साहनी की मौत हो गई है. पढ़ें...

ENCOUNTER IN VAISHALI
कुख्यात बदमाश अरविंद साहनी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 15, 2025 at 7:28 AM IST

वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है. जिसमें 50 हजार का इनामी बदमाश अरविंद साहनी ढेर हो गया है. इस दौरान एसटीएफ का एक जवान भी घायल हुआ है. बिहार एसटीएफ की चार टीमों ने वैशाली पुलिस के साथ मिलकर यह ऑपरेशन किया है.

चिंतामनीपुर गांव में छिपा था बदमाश : दरअसल वैशाली पुलिस टीम को सूचना मिली कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के सहथा गांव निवासी अरविंद साहनी वैशाली थाना क्षेत्र के चिंतामनीपुर गांव में छिपा हुआ है. सूचना मिलने के बाद बिहार एसटीएफ मुजफ्फरपुर और वैशाली पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंची.

ENCOUNTER IN VAISHALI
वैशाली में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ (ETV Bharat)

एनकाउंटर में अरविंद साहनी की मौत: पुलिस को देखते ही अरविंद साहनी ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई. जिससे अरविंद साहनी को दो गोली लगी. आनन-फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, घायल जवान को भी इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल लाया गया है.

समस्तीपुर कोर्ट से हुआ था फरार: पुलिस टीम ने यह कार्रवाई वैशाली थाना क्षेत्र के चिंतामनीपुर स्कूल के पास स्थित बगीचे में की है. इसी साल 28 मई को समस्तीपुर कोर्ट से पुलिस को चकमा देकर वो फरार हो गया था. जिसकी तलाश बिहार एसटीएसफ कर रही थी.

ENCOUNTER IN VAISHALI
बिहार एसटीएफ और वैशाली पुलिस ने की कार्रवाई (ETV Bharat)

कई जिलों में दर्ज थे केस: बताया जा रहा है बदमाश अरविंद साहनी के खिलाफ मुजफ्फरपुर, सरायरंजन, मोतिहारी, वैशाली और समस्तीपुर जिले में कुल 22 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे. मुजफ्फरपुर बैंक लूट में भी वह फरार चल रहा था.

छत्तीसगढ़ सोना लूटकांड का था मास्टरमाइंड: हाजीपुर में साल 2019 में हुई मुथूट फाइनेंस के ऑफिस में 55 किलोग्राम के सोना लूटकांड में भी अरविंद का नाम सामने आया था. इसके अलावा वो छत्तीसगढ़ में हुए सोना लूटकांड का भी मास्टरमाइंड था. फिलहाल मुठभेड़ के बाद एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, जो घटनास्थल की गहनता से जांच कर रही है.

''एसटीएफ और वैशाली पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान बदमाश अरविंद साहनी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही थी. इसी दौरान उसने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई. जिससे उसे 2 गोलियां लगी हैं. इस कार्रवाई में गोली लगने से एक जवान भी घायल हुआ है. जिसका इलाज सदर अस्पताल हाजीपुर में चल रहा है''. -ललित मोहन शर्मा, वैशाली एसपी

