ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, शालीमार बाग दुष्कर्म केस में था वांटेड

दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कुख्यात बदमाश गुड्डू को किया गिरफ्तार देर रात एनकाउंटर के बाद उसे पकड़ा गया.

दिल्ली में मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी गुड्डू गिरफ्तार
दिल्ली में मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी गुड्डू गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 19, 2025 at 12:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की नॉर्थ वेस्ट जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने शालीमार बाग इलाके में हुई एक जघन्य हत्या के मामले में एक कुख्यात अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार अपराधी की पहचान गुड्डू के रूप में हुई है. उसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस गिरफ्तारी से न केवल शालीमार बाग के मामले में न्याय मिलने की उम्मीद है, बल्कि इलाके में बढ़ रहे अपराधों पर भी लगाम लगेगी.

डीसीपी नार्थ वेस्ट की स्पेशल स्टाफ टीम की कार्रवाई : डीसीपी नार्थ वेस्ट की स्पेशल स्टाफ टीम ने अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया. बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद स्पेशल स्टाफ टीम ने हमले का जवाब देते हुए अपराधी को गोली मारकर घायल कर दिया. घायल अपराधी को इलाज के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेजा गया है. इस दौरान क्राइम और एफएसएल टीम समेत कई आलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे.

शालीमार बाग रेप केस में था वांटेड (ETV Bharat)

कैसे हुई गुड्डू की गिरफ्तारी : पुलिस ने बताया कि कुख्यात अपराधी गुड्डू पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं. वह पहले एक हत्या के प्रयास के मामले में जमानत पर बाहर आया था. मामला अगस्त 2025 में शालीमार बाग थाने में दर्ज हुआ था. पुलिस को उनके सूत्रों ने बताया कि गुड्डू, जो कि शालीमार बाग में हुई हत्या के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था, एक विशेष स्थान पर मौजूद है. जिसके बाद डीसीपी नॉर्थ वेस्ट के नेतृत्व में स्पेशल स्टाफ की टीम ने बिना समय गंवाए जाल बिछाया. जैसे ही टीम ने अपराधी को घेरने की कोशिश की, उसने भागने की फिराक में पुलिस टीम पर गोली चला दी.

पुलिस की गोली लगने से अपराधी गुड्डू घायल :​ पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गुड्डू घायल हो गया. उसे तुरंत बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. जिले के डीसीपी भीष्म सिंह द्वारा जानकारी दी गई की जिस बदमाश की गिरफ्तारी स्पेशल स्टाफ द्वारा की गई है उसने 25 अगस्त की रात को हत्या की एक वारदात को शालीमार बाग इलाके में अंजाम दिया था. इस मामले में गुड्डू के अन्य साथियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गुड्डू फरार चल रहा था और आखिरकार बीती रात स्पेशल स्टाफ को मिली जानकारी के बाद गुड्डू को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

ये भी पढ़ें :

For All Latest Updates

TAGGED:

NOTORIOUS CRIMINAL GUDDU ARRESTEDSHALIMAR BAGH RAPE CASESEVERAL CASE OF ARMS ACT REGISTEREDDELHI SPECIAL STAFF ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.