दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, शालीमार बाग दुष्कर्म केस में था वांटेड

डीसीपी नार्थ वेस्ट की स्पेशल स्टाफ टीम की कार्रवाई : डीसीपी नार्थ वेस्ट की स्पेशल स्टाफ टीम ने अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया. बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद स्पेशल स्टाफ टीम ने हमले का जवाब देते हुए अपराधी को गोली मारकर घायल कर दिया. घायल अपराधी को इलाज के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेजा गया है. इस दौरान क्राइम और एफएसएल टीम समेत कई आलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे.

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की नॉर्थ वेस्ट जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने शालीमार बाग इलाके में हुई एक जघन्य हत्या के मामले में एक कुख्यात अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार अपराधी की पहचान गुड्डू के रूप में हुई है. उसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस गिरफ्तारी से न केवल शालीमार बाग के मामले में न्याय मिलने की उम्मीद है, बल्कि इलाके में बढ़ रहे अपराधों पर भी लगाम लगेगी.

कैसे हुई गुड्डू की गिरफ्तारी : पुलिस ने बताया कि कुख्यात अपराधी गुड्डू पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं. वह पहले एक हत्या के प्रयास के मामले में जमानत पर बाहर आया था. मामला अगस्त 2025 में शालीमार बाग थाने में दर्ज हुआ था. पुलिस को उनके सूत्रों ने बताया कि गुड्डू, जो कि शालीमार बाग में हुई हत्या के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था, एक विशेष स्थान पर मौजूद है. जिसके बाद डीसीपी नॉर्थ वेस्ट के नेतृत्व में स्पेशल स्टाफ की टीम ने बिना समय गंवाए जाल बिछाया. जैसे ही टीम ने अपराधी को घेरने की कोशिश की, उसने भागने की फिराक में पुलिस टीम पर गोली चला दी.

पुलिस की गोली लगने से अपराधी गुड्डू घायल :​ पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गुड्डू घायल हो गया. उसे तुरंत बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. जिले के डीसीपी भीष्म सिंह द्वारा जानकारी दी गई की जिस बदमाश की गिरफ्तारी स्पेशल स्टाफ द्वारा की गई है उसने 25 अगस्त की रात को हत्या की एक वारदात को शालीमार बाग इलाके में अंजाम दिया था. इस मामले में गुड्डू के अन्य साथियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गुड्डू फरार चल रहा था और आखिरकार बीती रात स्पेशल स्टाफ को मिली जानकारी के बाद गुड्डू को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

