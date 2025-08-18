मुंबई/भोजपुर : बिहार पुलिस अपराधियों पर लगातार नकेल कस रही है. स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की टीम कुख्यातों को दूसरे राज्यों से भी गिरफ्तार करने में जुटी है. इसी कड़ी में बड़ी सफलता हाथ लगी है. भोजपुर जिले के कुख्यात अपराधी बुटन चौधरी को मुंबई से दबोचा गया है. वह रणवीर सेना का पूर्व एरिया कमांडर भी रह चुका है.

कुख्यात इनामी बूटन चौधरी गिरफ्तार : बुटन चौधरी पर बिहार पुलिस ने 2 लाख का इनाम घोषित कर रखा था. एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली कि बूटन महाराष्ट्र में छिपा हुआ है. इसके बाद टीम गठित कर पालघर जिले के वसई-विरार इलाके में छापेमारी की गई. जहां से बूटन को गिरफ्तार कर लिया गया. उसे ट्रांजिट रिमांड पर बिहार लाया जाएगा.

बेलाउर गांव का रहने वाला है : कुख्यात बूटन चौधरी भोजपुर पुलिस के लिए लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ था. वह काफी दिनों से फरार चल रहा था और पुलिस लगातार उसकी सरगर्मी से तलाश में लगी थी. बूटन चौधरी आरा के उदवंतनगर थाना क्षेत्र के बेलाउर गांव का रहने वाला है.

'कई पुराने मामलों की गुत्थी सुलझेगी' : बूटन के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं और अपराध की दुनिया में उसका नाम कुख्यात अपराधियों की लिस्ट में शामिल रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ''उसकी गिरफ्तारी से कई पुराने मामलों की गुत्थी सुलझ सकती है. साथ ही इलाके में अपराध पर भी नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी.''

जब घर से मिले थे एके 47 (ETV Bharat)

घर से मिला था हैंड ग्रेनेड- AK 47 : कुछ दिनों पहले (6-7 अप्रैल की रात) भोजपुर पुलिस और पटना एसटीएफ ने बूटन चौधरी के घर छापा मारा था. छापेमारी के दौरान उसके घर से एके-47, चार मैग्जीन, 43 कारतूस एवं दो हैंड ग्रेनेड बम बरामद हुए थे. हालांकि बूटन भागने में सफल हो गया था. उसके भाई उपेन्द्र चौधरी को पुलिस ने दबोच लिया था.

पूर्व पंचायत समिति सदस्य की हुई थी हत्या : बता दें कि 28 अप्रैल 2023 को दीपक साह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दीपक साह पूर्व पंचायत समिति सदस्य था और मिठाई दुकानदार भी थी. इसमें इनामी हिस्ट्रीशीटर बूटन चौधरी का नाम सामने आया था. 9 साल पहले भी बूटन को एके 47 सहित अन्य हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था.

बूटन चौधरी V/s रंजीत चौधरी : दरअसल, बेलाउर गांव के रहने वाले बूटन चौधरी और उसी गांव के रहने वाले रंजीत चौधरी के बीच दो दशकों से खूनी संघर्ष चल रहा है. इन दोनों के बीच गैंगवार में एक दर्जन से भी अधिक हत्याएं हो चुकी हैं. इसके अलावा दोनों के बीच एक दर्जन से अधिक मुकदमे भी कई थानों में चल रहे हैं. बता दें कि बूटन के भाई उपेन्द्र चौधरी की पत्नी उर्मिला देवी अभी बेलाउर पंचायत की मुखिया भी हैं. मतलब मामला राजनीतिक रंजिश का भी है.

जब दोस्त बने दुश्मन : कहा जाता है कि बूटन चौधरी और रंजीत चौधरी पहले कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे. दोनों ने मिलकर भोजपुर में कई वारदातों को अंजाम दिया था. फिर दोनों में दुश्मनी हो गई. दरार ऐसी आयी कि दोनों एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गए.

इलाके में बरसती गोलियां : वर्ष 2013 में बूटन पर जानलेवा हमला हुआ था. इसका आरोप रंजीत चौधरी और उसके भाइयों पर लगा था. दुश्मनी बढ़ती चली गई. घटना के तीन साल बाद यानी साल 2016 में रंजीत चौधरी के बड़े भाई हेमंत चौधरी को गोलियों से भून दिया गया था. पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया था. इस घटना का आरोप बूटन एवं उसके गुर्गों पर लगा था. 24 मार्च 2021 को बूटन चौधरी के भतीजे दीपू चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसका आरोप रंजीत चौधरी के गैंग पर लगा था.

ये भी पढ़ें :-

भोजपुर में महिला मुखिया के घर से AK-47 समेत 2 हैंडग्रेनड, 4 मैग्जीन और 43 गोलियां बरामद, पति गिरफ्तार..देवर फरार

भोजपुर में गैंगवार, कुख्यात बूटन चौधरी के भतीजे की गोली मारकर हत्या