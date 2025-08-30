ETV Bharat / state

आगरा के 269 अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को नोटिस; डॉक्टर के बिना हो रही जांच, मरीजों की शिकायत पर हुआ एक्शन - NOTICE TO AGRA ULTRASOUND CENTERS

डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कहा कि भ्रूण लिंग परीक्षण न हों. जिले में हर अल्ट्रासाउंड सेंटर पर डॉक्टर की बायोमैट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य होगी.

Photo Credit: Agra CMO Dr. Arun Srivastava
आगरा सीएमओ ऑफिस (Photo Credit: Agra CMO Dr. Arun Srivastava)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 4:30 PM IST

3 Min Read

आगरा: आगरा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी 269 अल्ट्रासांउड सेंटर को नोटिस जारी किए हैं. इससे अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों में खलबली मच गई है. आगरा जिला प्रशासन को लगातार मिल रही शिकायतों पर आगरा सीएमओ ने सख्ती दिखाते हुए नोटिस की कार्रवाई की है. नोटिस में लिखा है कि जिस अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक का जबाव संतोषजनक नहीं होगा, उस अल्ट्रासांउड सेंटर का लाइसेंस निलंबित करके साथ ही निरस्त किया जाएगा.

आगरा जिले में 269 अल्ट्रसाउंड सेंटर पंजीकृत हैं. इनमें करीब 500 मशीनें स्थापित हैं. मरीज और तीमारदारों की शिकायत मिली हैं कि डॉक्टर की मौजूदगी के बिना अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं. इससे भ्रूण लिंग परीक्षण होने की आशंका है. पहले भी आगरा में भ्रूण लिंग परीक्षण के मामलों का खुलासा हो चुका है.

डीएम ने सीएमओ को दिया आदेश: आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव से कहा कि जिले में भ्रूण लिंग परीक्षण न हो. इसके साथ ही जिले में हर अल्ट्रासाउंड सेंटर पर डॉक्टर की बायोमैट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करें. जिले में होने वाले अल्ट्रासांउड की रिपोर्ट समेत अन्य जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएं. इसके साथ ही जिले में कोई भी अस्पताल बेसमेंट में संचालित नहीं किया जाए.

शिकायतों के आधार पर जारी किए गए नोटिस: आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में बिना डॉक्टर की मौजूदगी में अल्ट्रासांउड सेंटर्स पर अल्ट्रासांउड किए जाने की शिकायतें मिलने पर आगरा डीएम ने नाराजगी जताई है. शिकायतों के आधार पर बिना डॉक्टर की मौजूदगी में अल्ट्रासांउड किए जाने की अलग अलग जगह से आईं शिकायतों की जांच की.

Photo Credit: Agra CMO Dr. Arun Srivastava
सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव (Photo Credit: Agra CMO Dr. Arun Srivastava)

इसके साथ ही जिले के सभी अल्ट्रासांउड संचालकों को नोटिस दिए गए हैं. सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर चिकित्सक की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं. जो भी अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक इस व्यवस्था को अनिवार्य नहीं करेगा. उसकी जांच के बाद अल्ट्रासांउड सेंटर का लाइसेंस निलंबित और निरस्त किया जाएगा.

बेसमेंट में अस्पताल-वार्ड नहीं होंगे संचालित: सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में 1317 चिकित्सकीय संस्थान पंजीकृत हैं. जिसमें अस्पताल, लैब और क्लीनिक हैं. जिन्हें इस साल 2025-30 के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है. जिले में अभी करीब 750 अस्पताल, लैब और क्लीनिक का पंजीकरण किया जा चुका है. इसमें 487 अस्पताल शामिल हैं. जिले के किसी भी अस्पताल में वार्ड बेसमेंट में संचालित नहीं होगा. जांच में बेसमेंट पर वार्ड मिला तो उस अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा.

निजी केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति का औचित्य नहीं: इस बारे में आईएमए की आगरा शाखा के अध्यक्ष डॉ. अनूप दीक्षित कहते हैं कि जिले में अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर चिकित्सक की बायोमेट्रिक हाजिरी की जरूरत क्या है ? इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है. ऐसी मशीन लगाने की जरूरत सरकारी अस्पतालों में है. जांच रिपोर्ट पर चिकित्सक के हस्ताक्षर ही उनकी उपस्थिति दर्शाती है. इस बारे में भी स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना चाहिए.

भ्रूण लिंग परीक्षण न हो: देश और प्रदेश में भ्रूण लिंग परीक्षण करना अपराध है. आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने आगरा सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि जिले में किसी भी दशा में भ्रूण लिंग परीक्षण नहीं हो. जहां पर भी ऐसा हो. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. प्यारी बिटिया पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों अल्ट्रासाउंड केंद्र के नवीन पंजीकरण, नवीनीकरण, मशीनों के संचालन को डॉक्टर के पैनल के अपडेशन, नई अल्ट्रासाउंड मशीनों के क्रय पर नजर रखी जाए.


ये भी पढ़ें- रायबरेली की भूतिया हवेली में बनेगी लाइब्रेरी, डीएम ने निरीक्षण कर दिए आदेश

आगरा: आगरा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी 269 अल्ट्रासांउड सेंटर को नोटिस जारी किए हैं. इससे अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालकों में खलबली मच गई है. आगरा जिला प्रशासन को लगातार मिल रही शिकायतों पर आगरा सीएमओ ने सख्ती दिखाते हुए नोटिस की कार्रवाई की है. नोटिस में लिखा है कि जिस अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक का जबाव संतोषजनक नहीं होगा, उस अल्ट्रासांउड सेंटर का लाइसेंस निलंबित करके साथ ही निरस्त किया जाएगा.

आगरा जिले में 269 अल्ट्रसाउंड सेंटर पंजीकृत हैं. इनमें करीब 500 मशीनें स्थापित हैं. मरीज और तीमारदारों की शिकायत मिली हैं कि डॉक्टर की मौजूदगी के बिना अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं. इससे भ्रूण लिंग परीक्षण होने की आशंका है. पहले भी आगरा में भ्रूण लिंग परीक्षण के मामलों का खुलासा हो चुका है.

डीएम ने सीएमओ को दिया आदेश: आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव से कहा कि जिले में भ्रूण लिंग परीक्षण न हो. इसके साथ ही जिले में हर अल्ट्रासाउंड सेंटर पर डॉक्टर की बायोमैट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करें. जिले में होने वाले अल्ट्रासांउड की रिपोर्ट समेत अन्य जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएं. इसके साथ ही जिले में कोई भी अस्पताल बेसमेंट में संचालित नहीं किया जाए.

शिकायतों के आधार पर जारी किए गए नोटिस: आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में बिना डॉक्टर की मौजूदगी में अल्ट्रासांउड सेंटर्स पर अल्ट्रासांउड किए जाने की शिकायतें मिलने पर आगरा डीएम ने नाराजगी जताई है. शिकायतों के आधार पर बिना डॉक्टर की मौजूदगी में अल्ट्रासांउड किए जाने की अलग अलग जगह से आईं शिकायतों की जांच की.

Photo Credit: Agra CMO Dr. Arun Srivastava
सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव (Photo Credit: Agra CMO Dr. Arun Srivastava)

इसके साथ ही जिले के सभी अल्ट्रासांउड संचालकों को नोटिस दिए गए हैं. सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर चिकित्सक की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं. जो भी अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक इस व्यवस्था को अनिवार्य नहीं करेगा. उसकी जांच के बाद अल्ट्रासांउड सेंटर का लाइसेंस निलंबित और निरस्त किया जाएगा.

बेसमेंट में अस्पताल-वार्ड नहीं होंगे संचालित: सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में 1317 चिकित्सकीय संस्थान पंजीकृत हैं. जिसमें अस्पताल, लैब और क्लीनिक हैं. जिन्हें इस साल 2025-30 के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है. जिले में अभी करीब 750 अस्पताल, लैब और क्लीनिक का पंजीकरण किया जा चुका है. इसमें 487 अस्पताल शामिल हैं. जिले के किसी भी अस्पताल में वार्ड बेसमेंट में संचालित नहीं होगा. जांच में बेसमेंट पर वार्ड मिला तो उस अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा.

निजी केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति का औचित्य नहीं: इस बारे में आईएमए की आगरा शाखा के अध्यक्ष डॉ. अनूप दीक्षित कहते हैं कि जिले में अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर चिकित्सक की बायोमेट्रिक हाजिरी की जरूरत क्या है ? इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है. ऐसी मशीन लगाने की जरूरत सरकारी अस्पतालों में है. जांच रिपोर्ट पर चिकित्सक के हस्ताक्षर ही उनकी उपस्थिति दर्शाती है. इस बारे में भी स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना चाहिए.

भ्रूण लिंग परीक्षण न हो: देश और प्रदेश में भ्रूण लिंग परीक्षण करना अपराध है. आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने आगरा सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि जिले में किसी भी दशा में भ्रूण लिंग परीक्षण नहीं हो. जहां पर भी ऐसा हो. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. प्यारी बिटिया पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों अल्ट्रासाउंड केंद्र के नवीन पंजीकरण, नवीनीकरण, मशीनों के संचालन को डॉक्टर के पैनल के अपडेशन, नई अल्ट्रासाउंड मशीनों के क्रय पर नजर रखी जाए.


ये भी पढ़ें- रायबरेली की भूतिया हवेली में बनेगी लाइब्रेरी, डीएम ने निरीक्षण कर दिए आदेश

For All Latest Updates

TAGGED:

ULTRASOUND TESTS WITHOUT DOCTORSNOTICE TO 269 ULTRASOUNDDM ARVIND MALLAPPA BANGARIAGRA CMO DR ARUN SRIVASTAVANOTICE TO AGRA ULTRASOUND CENTERS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.