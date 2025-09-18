बीएमडब्ल्यू कार हादसे के सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने की मांग पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी
शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज को आरोपी के कहने पर नहीं पेश किया जाना चाहिए.
Published : September 18, 2025 at 8:12 PM IST
नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने धौला कुआं इलाके में हुए बीएमडब्ल्यू हादसे से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने की मांग पर कैंटोनमेंट पुलिस थाने के एसएचओ को नोटिस जारी किया है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंकित गर्ग ने एसएचओ को केस फाइल के साथ तलब किया है. सुनवाई के दौरान बीएमडब्ल्यू कांड की आरोपी गगनप्रीत कौर की ओर से पेश वकील गगन भटनागर और निखिल कोहली ने कहा कि मीडिया ब्रीफिंग में डीसीपी ने कहा कि घटना की सीसीटीवी फुटेज है और उन्होंने इसे देखा भी है. ये सीसीटीवी फुटेज आरोपी और पीड़ित को दिखाया भी गया था. उन्होंने मांग की, कि पिलर नंबर 66 और 67 के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की जरूरत है.
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील अतुल कुमार ने कहा कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे आरोपी के कहने पर नहीं पेश किया जाना चाहिए. तब आरोपी की ओर से पेश वकील ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पेश किया जाए.
बता दें कि, कोर्ट ने 17 सितंबर को आरोपी महिला गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दिया था. 14 सितंबर को धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के पास बीएमडब्ल्यू हादसा हुआ था. हादसे में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी 52 वर्षीय नवजोत सिंह की मौत हो गई थ. वहीं हादसे में नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गई थीं.
गगनप्रीत कौर पर आरोप है कि वो कार चला रही थीं. दिल्ली पुलिस ने 15 सितंबर को गगनप्रीत कौर गिरफ्तार किया था. 15 सितंबर को कोर्ट ने गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार किया था. 15 सितंबर को कोर्ट ने गुरुवार तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. दिल्ली पुलिस ने गगनप्रीत कौर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने और सबूत मिटाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की थी.
