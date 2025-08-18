नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा में चूक के आरोपी ललित झा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस विवेक चौधरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान ललित झा की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने 15 दिसंबर 2023 को सरेंडर कर दिया था. याचिकाकर्ता के सरेंडर करने के बाद से हिरासत में एक साल आठ महीने गुजर चुके हैं. उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में अभी आरोप तय करने पर दलीलें रखी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में 133 गवाह हैं. संसद का एक भी सदस्य इस मामले में गवाह नहीं बनाया गया है.

उन्होंने कहा कि ललित झा ने किसी को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई 2024 को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था.

दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

क्या है पूरा मामला

घटना 13 दिसंबर 2023 की है जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इनकी पिटाई भी की. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

