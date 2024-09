ETV Bharat / state

शादी के लिए मिनटों में मिलेंगे 20, 50 के करारे नोट, अभी से कर लें यह काम - how to take note from bank

Published : 1 minutes ago

मिनटों में मिलेंगे नोट ( ETV Bharat )

भोपाल: त्योहार का सीजन खत्म होने के बाद नवंबर माह से शहनाई की गूंज सुनाई देने लगेगी. 11 नवंबर को देव उठनी ग्यारस के बाद से शादी विवाह शुरू हो जाएंगे. नवंबर माह में 17, 18, 22 और 26 नवंबर को विवाह के शुभ मुहूर्त हैं. विवाह समारोहों को लेकर लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. शादी समारोह में लोगों की इच्छा होती है कि शगुन के दौरान 10, 20, 50 और 100 के नए नोट ही दिए जाएं. आमतौर पर 100 रुपए के तो नए नोट आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इससे छोटे नोट मिलना मुश्किल होते हैं, लेकिन यह नोट भी आसानी से मिल सकते हैं. 10 रुपए के नोट की जगह मिलेंगे सिक्के

यदि आप 10 रुपए के नए नोटों की गड्डी यानी 10-10 रुपए के 100 नोट की तलाश कर रहे हैं, तो फिलहाल इसे भूल ही जाएं. 10 रुपए के नए नोट के स्थान पर 10 रुपए के सिक्कों से ही काम चलाना पड़ेगा. बैंक अधिकारियों के मुताबिक, रिजर्व बैंक ने 10 रुपए के नए नोट जारी करना बंद कर दिया है, इसलिए इसके स्थान पर 10 रुपए के क्वाइन ही मिल पाएंगे. हालांकि 20 और 50 के नए नोट जरूर मिल सकेंगे.