कोर्ट में दो मामले: चयनित होने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने और विद्यालय को शिफ्ट करने पर कोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

Published : September 11, 2025 at 8:52 PM IST