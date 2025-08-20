जयपुर: शहर की नोरती मेवाड़ा का चयन भारतीय जूनियर महिला हैंडबॉल टीम में हुआ है. यह टीम ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में 20 से 29 अगस्त तक होने वाली 18th एशियन जूनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही है. मंगलवार को भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ताशकंद पहुंच गई है.

प्रशिक्षण शिविर और उपलब्धियां: इससे पहले भारतीय टीम का प्रशिक्षण शिविर 18 जुलाई से 16 अगस्त तक साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गांधीनगर (गुजरात) में आयोजित किया गया था. राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के मानद सचिव यश प्रताप सिंह ने बताया कि यह राजस्थान के लिए गर्व की बात है. नोरती कुमारी मेवाड़ा राइट विंग पर खेलती हैं और वह राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा जयपुर में संचालित महिला हैंडबॉल अकादमी की खिलाड़ी हैं.

पिछली उपलब्धियां: सिंह ने बताया कि राजस्थान की महिला खिलाड़ी लगातार राज्य का नाम रोशन कर रही हैं. इससे पहले 2022 में भारतीय जूनियर महिला टीम ने अलमाटी में हुई एशियन जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था. उस टीम में राजस्थान की वर्षा जाखड़ और प्रियंका मीणा शामिल थीं, जबकि टीम मैनेजर ललित कुमार कलाल थे, जो वर्तमान में राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष हैं.

भारतीय टीम का दल: उन्होंने बताया कि भारतीय टीम में सुजाता (साई) कप्तान और आरुषि (हिमाचल प्रदेश) उप कप्तान हैं. इसके अलावा मुस्कान देवी, कनिष्का, मुस्कान (हिमाचल प्रदेश), अनिका, स्वाति, दीक्षा (हरियाणा), नोरती कुमारी मेवाड़ा (राजस्थान), नैना यादव (उत्तर प्रदेश), ईशु (गोल्डन ईगल), लविशा गहलावत (चंडीगढ़), प्रदन्या बालासो माने (महाराष्ट्र), आशिया, तन्नु, तमन्ना, सारिका कुमारी और शालू (साई) शामिल हैं. टीम के कोच सचिन चौधरी, अरुण सैनी, कांता पाराशर और श्रवण अरोड़ा हैं जबकि अंकिता प्रजापति फिजियो की जिम्मेदारी निभा रही हैं.