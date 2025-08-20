ETV Bharat / state

जयपुर की नोरती मेवाड़ा भारतीय हैंडबॉल टीम का हिस्सा बनीं, ताशकंद में होगी प्रतियोगिता - INDIAN WOMEN HANDBALL TEAM

जयपुर की नोरती मेवाड़ा भारतीय महिला जूनियर हैंडबॉल टीम में चयनित हुई हैं. टीम ताशकंद में होने वाली एशियन चैंपियनशिप में भाग ले रही है.

जयपुर की नोरती मेवाड़ा का भारतीय हैंडबॉल टीम में चयन
जयपुर की नोरती मेवाड़ा का भारतीय हैंडबॉल टीम में चयन (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2025 at 6:29 PM IST

2 Min Read

जयपुर: शहर की नोरती मेवाड़ा का चयन भारतीय जूनियर महिला हैंडबॉल टीम में हुआ है. यह टीम ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में 20 से 29 अगस्त तक होने वाली 18th एशियन जूनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही है. मंगलवार को भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ताशकंद पहुंच गई है.

प्रशिक्षण शिविर और उपलब्धियां: इससे पहले भारतीय टीम का प्रशिक्षण शिविर 18 जुलाई से 16 अगस्त तक साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गांधीनगर (गुजरात) में आयोजित किया गया था. राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के मानद सचिव यश प्रताप सिंह ने बताया कि यह राजस्थान के लिए गर्व की बात है. नोरती कुमारी मेवाड़ा राइट विंग पर खेलती हैं और वह राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा जयपुर में संचालित महिला हैंडबॉल अकादमी की खिलाड़ी हैं.

इसे भी पढ़ें- लालगढ़ में 68 वीं राज्यस्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आगाज, राज्य भर से 106 टीमों के 1700 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा - state level handball competition

पिछली उपलब्धियां: सिंह ने बताया कि राजस्थान की महिला खिलाड़ी लगातार राज्य का नाम रोशन कर रही हैं. इससे पहले 2022 में भारतीय जूनियर महिला टीम ने अलमाटी में हुई एशियन जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था. उस टीम में राजस्थान की वर्षा जाखड़ और प्रियंका मीणा शामिल थीं, जबकि टीम मैनेजर ललित कुमार कलाल थे, जो वर्तमान में राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष हैं.

भारतीय टीम का दल: उन्होंने बताया कि भारतीय टीम में सुजाता (साई) कप्तान और आरुषि (हिमाचल प्रदेश) उप कप्तान हैं. इसके अलावा मुस्कान देवी, कनिष्का, मुस्कान (हिमाचल प्रदेश), अनिका, स्वाति, दीक्षा (हरियाणा), नोरती कुमारी मेवाड़ा (राजस्थान), नैना यादव (उत्तर प्रदेश), ईशु (गोल्डन ईगल), लविशा गहलावत (चंडीगढ़), प्रदन्या बालासो माने (महाराष्ट्र), आशिया, तन्नु, तमन्ना, सारिका कुमारी और शालू (साई) शामिल हैं. टीम के कोच सचिन चौधरी, अरुण सैनी, कांता पाराशर और श्रवण अरोड़ा हैं जबकि अंकिता प्रजापति फिजियो की जिम्मेदारी निभा रही हैं.

जयपुर: शहर की नोरती मेवाड़ा का चयन भारतीय जूनियर महिला हैंडबॉल टीम में हुआ है. यह टीम ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में 20 से 29 अगस्त तक होने वाली 18th एशियन जूनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही है. मंगलवार को भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ताशकंद पहुंच गई है.

प्रशिक्षण शिविर और उपलब्धियां: इससे पहले भारतीय टीम का प्रशिक्षण शिविर 18 जुलाई से 16 अगस्त तक साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गांधीनगर (गुजरात) में आयोजित किया गया था. राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के मानद सचिव यश प्रताप सिंह ने बताया कि यह राजस्थान के लिए गर्व की बात है. नोरती कुमारी मेवाड़ा राइट विंग पर खेलती हैं और वह राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा जयपुर में संचालित महिला हैंडबॉल अकादमी की खिलाड़ी हैं.

इसे भी पढ़ें- लालगढ़ में 68 वीं राज्यस्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आगाज, राज्य भर से 106 टीमों के 1700 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा - state level handball competition

पिछली उपलब्धियां: सिंह ने बताया कि राजस्थान की महिला खिलाड़ी लगातार राज्य का नाम रोशन कर रही हैं. इससे पहले 2022 में भारतीय जूनियर महिला टीम ने अलमाटी में हुई एशियन जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था. उस टीम में राजस्थान की वर्षा जाखड़ और प्रियंका मीणा शामिल थीं, जबकि टीम मैनेजर ललित कुमार कलाल थे, जो वर्तमान में राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष हैं.

भारतीय टीम का दल: उन्होंने बताया कि भारतीय टीम में सुजाता (साई) कप्तान और आरुषि (हिमाचल प्रदेश) उप कप्तान हैं. इसके अलावा मुस्कान देवी, कनिष्का, मुस्कान (हिमाचल प्रदेश), अनिका, स्वाति, दीक्षा (हरियाणा), नोरती कुमारी मेवाड़ा (राजस्थान), नैना यादव (उत्तर प्रदेश), ईशु (गोल्डन ईगल), लविशा गहलावत (चंडीगढ़), प्रदन्या बालासो माने (महाराष्ट्र), आशिया, तन्नु, तमन्ना, सारिका कुमारी और शालू (साई) शामिल हैं. टीम के कोच सचिन चौधरी, अरुण सैनी, कांता पाराशर और श्रवण अरोड़ा हैं जबकि अंकिता प्रजापति फिजियो की जिम्मेदारी निभा रही हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

राजस्थान की नोरती मेवाड़ाRAJASTHAN HANDBALLTEAM INDIA HANDBALLASIAN JUNIOR CHAMPIONSHIPINDIAN WOMEN HANDBALL TEAM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

UPI पर छोटे लोन की सुविधा जल्द, ग्राहकों को बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

अब सस्ती मिलेंगी कार और बाइक? सरकार बदलने जा रही है GST टैक्स रेट!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.