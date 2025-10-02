ETV Bharat / state

यात्रियों की शिकायतों को सुलझाने के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने बनाया नया प्लान, ऐसे खत्म मानी जाएगी कंप्लेन

अब जिस जोन से शिकायत दर्ज होगी उसी जोन को भेजी जाएगी. यात्रियों का फीडबैक लेने के बाद ही कंप्लेंट डिजॉल्व मानी जाएगी.

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल.
उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 8:24 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 8:34 PM IST

3 Min Read
लखनऊ : भारतीय रेलवे की तरफ से लगातार यात्र‍ियों की सुव‍िधाओं पर काम क‍िया जा रहा है. बावजूद रेलवे को हर साल यात्र‍ियों की लाखों श‍िकायतें म‍िलती हैं. सबसे ज्यादा शिकायत उत्तर प्रदेश में संचालित ट्रेनों को लेकर है. इन ट्रेनों में उत्तर रेलवे की कई ट्रेनें शामिल हैं. शिकायतों को लेकर उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने एक प्लान तैयार किया है. इस प्लान के तहत अब जिस जोन से शिकायत दर्ज होगी उस जोन को वापस भेजी जाएगी. साथ ही ट्रेनों पर जिस मंडल का स्टाफ ड्यूटी पर तैनात होगा, शिकायत भी उसी मंडल को हल करनी होगी. इससे ट्रेनों में आने वाली शिकायत का ठीकरा उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल पर नहीं फूटेगा. यात्रियों का फीडबैक लेने के बाद ही शिकायत समाप्त मानी जाएगी.

भारतीय रेलवे यात्रियों की शिकायत पर कार्रवाई तो करता है, लेकिन कई शिकायतें ऐसी होती हैं जिनमें कार्रवाई का आश्वासन दे दिया जाता है, पर कार्रवाई या फिर सहायता यात्री को नहीं मिलती है. अब यात्रियों की शिकायत का समाधान जब तक नहीं हो जाता तब तक शिकायत समाप्त नहीं समझी जाएगी. यात्री का फीडबैक लेने के बाद ही कंप्लेंट डिजॉल्व मानी जाएगी.

फीडबैक लेने के बाद ही शिकायत समाप्त मानी जाएगी. (Video Credit; ETV Bharat)

यात्रियों का लेगा फीडबैक : रेलवे ने यह फैसला यात्रियों की ट्रेनों में सफर के दौरान विभिन्न तरह की बढ़ रही शिकायतों पर लिया है. इन शिकायतों में खाने की क्वालिटी से लेकर ट्रेन में एसी गड़बड़ होना, बेडरोल गंदे होना, ट्रेन में गंदगी का होना है. कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत करने के बावजूद यात्रियों को कोई सहायता नहीं मिलती. उनकी शिकायत का समाधान नहीं होता, लेकिन कंप्लेंट हल मान ली जाती है. अब रेलवे प्रशासन ने यात्रियों का फीडबैक लेने के बाद ही शिकायत समाप्त करने का निर्णय लिया है.

लखनऊ मंडल में बढ़ रही शिकायतों की संख्या : उत्तर रेलवे की ट्रेनें लंबी दूरी तय करती हैं. कई मंडलों से गुजरते हुए उनका संचालन होता है. लंबी दूरी के सफर वाली ट्रेनों में यात्रियों की शिकायतें ज्यादा आती हैं, लेकिन ट्रेन का जहां से संचालन होता है शिकायतें उस मंडल में ही दर्ज हो जाती हैं. लिहाजा, शिकायतों की संख्या बढ़ जाती है. ऐसे में अब यह भी प्लान तैयार किया जा रहा है कि ट्रेन जिस रूट से गुजर रही होगी वहीं से अगर कोई यात्री शिकायत करता है, तो उसका जिम्मेदार वही मंडल ट्रेन में तैनात स्टाफ होगा. जिससे शिकायत कम हो सकेंगी और साख बची रहेगी.

सीनियर डीसीएम बोले- संबंधित सेल को भेजी जाती है शिकायत : उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी का कहना है कि रेलवे का एक ट्विटर सेल और कंट्रोल बना हुआ है. ट्विटर सेल और कंट्रोल दोनों मिलकर के कोई भी कंप्लेंट चाहे 139 पर आए या रेल मदद में हो, उस सेल में सारे डिपार्टमेंट हैं. चाहे कॉमर्शियल, आरपीएफ, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सभी हैं. कोई भी कंप्लेंट आती है इमीडिएट सेल को फॉरवर्ड कर दी जाती है. उसमें टाइमलाइन तय होती है कि जल्दी से जल्दी अच्छे फीडबैक के साथ उसे क्लोज किया जा सके.

October 2, 2025

