उत्तर रेलवे केंद्रीय अस्पताल ने राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य अभियान "स्वस्थ महिला, सशक्त परिवार" में लिया भाग

उत्तर रेलवे के कनॉट प्लेस स्थित केंद्रीय अस्पताल में आयोजित उद्घाटन समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार व उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा उपस्थित थे.

नई दिल्ली: उत्तर रेलवे केंद्रीय अस्पताल ने बुधवार को "स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार" अभियान में अपनी भागीदारी की घोषणा की. यह अभियान महिलाओं व उनके परिवारों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है. व्यापक जांच और स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित इस अभियान का उद्घाटन प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ''स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान'' का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है. यह कार्यक्रम एनीमिया, उच्च रक्तचाप व मधुमेह सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की जांच के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे शीघ्र पहचान व उपचार सुनिश्चित किया जा सके.

उत्तर रेलवे केंद्रीय अस्पताल ने राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य अभियान "स्वस्थ महिला, सशक्त परिवार" में भाग लिया (ETV Bharat)

उत्तर रेलवे के केंद्रीय अस्पताल की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रुश्मा टंडन ने कहा; ''हमारी महिलाओं का स्वास्थ्य एक मजबूत परिवार और एक मजबूत राष्ट्र की नींव है. इस महत्वपूर्ण अभियान में भाग लेकर हम रेलवे कर्मचारियों, उनके परिवारों और व्यापक समुदाय को सुलभ व उच्च-गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. यह पहल एक स्वस्थ व अधिक उत्पादक समाज के निर्माण में योगदान देने के हमारे मिशन के अनुरूप है.''

उत्तर रेलवे के केंद्रीय अस्पताल की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रुश्मा टंडन ने ये भी कहा; '' उत्तर रेलवे का केंद्रीय अस्पताल इस पहल के तहत विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों व जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करेगा, जिसमें निवारक देखभाल, पोषण परामर्श व रोग का शीघ्र पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.''

