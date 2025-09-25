नॉर्थ ज़ोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप: यूपी की शिखा ने 5000 मीटर पैदल चाल में जीता गोल्ड
दूसरे दिन 12 स्वर्ण पदकों के साथ उत्तर प्रदेश का दबदबा, पंजाब-उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी दिखाया दमखम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 10:23 AM IST|
Updated : September 25, 2025 at 10:28 AM IST
प्रयागराजः प्रयागराज में 36वीं नॉर्थ ज़ोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के दूसरे दिन मैदान और ट्रैक पर रोमांचक मुकाबले देखने को मिले. अलग-अलग राज्यों के जूनियर एथलीट्स ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा. 12 स्वर्ण पदकों के साथ उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपना दबदबा दिखाया. यूपी के खाते में 12 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस पदक आए. 5000 मीटर पैदल चाल में यूपी की शिखा यादव को स्वर्ण पदक, पंजाब की सिमरनजीत कौर को रजत और उत्तराखंड की इशा बरनवाल को कांस्य पदक मिल.
पंजाब और उत्तराखंड ने भी बनाया दबदबा: प्रतियोगिता के दूसरे दिन मैदान और ट्रैक दोनों पर खिलाड़ियों ने शानदार जज्बा दिखाया. पंजाब और उत्तराखंड के एथलीट्स ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतकर दबदबा बनाया, लेकिन मेजबान उत्तर प्रदेश ने भी कई इवेंट्स में जीत दर्ज कर अपनी मौजूदगी मजबूत की. दिल्ली और हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन कर प्रतिस्पर्धा को रोमांचक बनाए रखा.
पंजाब के रॉबिन सिंह ने जीता गोल्ड: पुरुष अंडर-20, 5000 मीटर रेस वॉक में पंजाब के रॉबिन सिंह चहल ने बेहतरीन रफ्तार दिखाई. उन्होंने 21:18.46 समय में रेस पूरी कर स्वर्ण पदक जीता. आख़िरी लैप में हरियाणा के ध्रुव को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बढ़त बनाई. ध्रुव दूसरे और यूपी के शनि कुमार तीसरे स्थान पर रहे.
शिखा यादव का कमाल: महिला अंडर-20, 5000 मीटर रेस वॉक में उत्तर प्रदेश की शिखा यादव ने कमाल कर दिखाया. उन्होंने 26:11.47 समय लेकर स्वर्ण पदक जीता. पंजाब की सिमरनजीत कौर ने कड़ी टक्कर दी और दूसरे स्थान पर रहीं. उत्तराखंड की ईशा बर्तवाल तीसरे स्थान पर रहीं. शिखा की जीत के साथ स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी.
महिला अंडर-18, 3000 मीटर रेस वॉक में पंजाब की सुमनप्रीत कौर ने जीत दर्ज की . उन्होंने 14:45.62 समय में स्वर्ण पदक जीता. उत्तराखंड की खुशी ने रजत और यूपी की रिया पटेल ने कांस्य पदक हासिल किया.
दिल्ली के शेखर ने दिखाई गजब की स्पीड: पुरुष अंडर-20, 1500 मीटर दौड़ में दिल्ली के शेखर चौधरी ने गजब की स्पीड दिखाई. उन्होंने 3:58.33 समय में दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक जीता. आखिरी 200 मीटर में उन्होंने यूपी के अभिनव सिंह को पीछे छोड़ दिया. अभिनव को रजत और पंजाब के सुधाकर सिंह को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा.
ये भी पढ़ेंः कौन थी कंस की दासी कुब्जा? कैसे हुआ श्रीकृष्ण से विवाह; कुब्जा-कृष्ण मंदिर का दर्शन करने पहुंच रहीं राष्ट्रपति