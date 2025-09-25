ETV Bharat / state

नॉर्थ ज़ोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप: यूपी की शिखा ने 5000 मीटर पैदल चाल में जीता गोल्ड

दूसरे दिन 12 स्वर्ण पदकों के साथ उत्तर प्रदेश का दबदबा, पंजाब-उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी दिखाया दमखम.

north zone junior athletics championship up uttarakhand delhi punjab chandigarh haryana
नॉर्थ ज़ोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप. (north zone junior athletics championship media cell.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 10:23 AM IST

Updated : September 25, 2025 at 10:28 AM IST

प्रयागराजः प्रयागराज में 36वीं नॉर्थ ज़ोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के दूसरे दिन मैदान और ट्रैक पर रोमांचक मुकाबले देखने को मिले. अलग-अलग राज्यों के जूनियर एथलीट्स ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा. 12 स्वर्ण पदकों के साथ उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपना दबदबा दिखाया. यूपी के खाते में 12 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस पदक आए. 5000 मीटर पैदल चाल में यूपी की शिखा यादव को स्वर्ण पदक, पंजाब की सिमरनजीत कौर को रजत और उत्तराखंड की इशा बरनवाल को कांस्य पदक मिल.


पंजाब और उत्तराखंड ने भी बनाया दबदबा: प्रतियोगिता के दूसरे दिन मैदान और ट्रैक दोनों पर खिलाड़ियों ने शानदार जज्बा दिखाया. पंजाब और उत्तराखंड के एथलीट्स ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतकर दबदबा बनाया, लेकिन मेजबान उत्तर प्रदेश ने भी कई इवेंट्स में जीत दर्ज कर अपनी मौजूदगी मजबूत की. दिल्ली और हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन कर प्रतिस्पर्धा को रोमांचक बनाए रखा.


पंजाब के रॉबिन सिंह ने जीता गोल्ड: पुरुष अंडर-20, 5000 मीटर रेस वॉक में पंजाब के रॉबिन सिंह चहल ने बेहतरीन रफ्तार दिखाई. उन्होंने 21:18.46 समय में रेस पूरी कर स्वर्ण पदक जीता. आख़िरी लैप में हरियाणा के ध्रुव को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बढ़त बनाई. ध्रुव दूसरे और यूपी के शनि कुमार तीसरे स्थान पर रहे.

शिखा यादव का कमाल: महिला अंडर-20, 5000 मीटर रेस वॉक में उत्तर प्रदेश की शिखा यादव ने कमाल कर दिखाया. उन्होंने 26:11.47 समय लेकर स्वर्ण पदक जीता. पंजाब की सिमरनजीत कौर ने कड़ी टक्कर दी और दूसरे स्थान पर रहीं. उत्तराखंड की ईशा बर्तवाल तीसरे स्थान पर रहीं. शिखा की जीत के साथ स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी.

north zone junior athletics championship up uttarakhand delhi punjab chandigarh haryana
नॉर्थ ज़ोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप. (north zone junior athletics championship media cell.)
उत्तराखंड का बेहतरीन प्रदर्शन: पुरुष अंडर-18, 5000 मीटर रेस वॉक में उत्तराखंड के आयुष फर्स्वाण ने इस स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 22:11.68 समय में पहला स्थान पाया. उनके राज्य के साथी तनिष ठाकुर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और रजत पदक अपने नाम किया. दिल्ली के विवेक तीसरे स्थान पर रहे.
north zone junior athletics championship up uttarakhand delhi punjab chandigarh haryana
नॉर्थ ज़ोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप. (north zone junior athletics championship media cell.)

महिला अंडर-18, 3000 मीटर रेस वॉक में पंजाब की सुमनप्रीत कौर ने जीत दर्ज की . उन्होंने 14:45.62 समय में स्वर्ण पदक जीता. उत्तराखंड की खुशी ने रजत और यूपी की रिया पटेल ने कांस्य पदक हासिल किया.


दिल्ली के शेखर ने दिखाई गजब की स्पीड: पुरुष अंडर-20, 1500 मीटर दौड़ में दिल्ली के शेखर चौधरी ने गजब की स्पीड दिखाई. उन्होंने 3:58.33 समय में दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक जीता. आखिरी 200 मीटर में उन्होंने यूपी के अभिनव सिंह को पीछे छोड़ दिया. अभिनव को रजत और पंजाब के सुधाकर सिंह को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा.

north zone junior athletics championship up uttarakhand delhi punjab chandigarh haryana
नॉर्थ ज़ोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप. (north zone junior athletics championship media cell.)
महिला अंडर-20, 1500 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश की नैंसी चौधरी ने बाज़ी मारी. उन्होंने 4:49.52 समय में रेस पूरी कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. यूपी की अर्पिता सिंह दूसरे और पंजाब की जसप्रीत तीसरे स्थान पर रहीं.अन्य खेलों में किसका प्रदर्शन रहा शानदार: पुरुष अंडर-20, हैमर थ्रो में उत्तराखंड के वैभव जाखड़ ने 57.33 मीटर की थ्रो लगाकर पहला स्थान हासिल किया. पंजाब के करमजीत ने दूसरा और यूपी के लोकेश ने तीसरा स्थान पाया. पुरुष अंडर-16, लंबी कूद में यूपी के ध्रुव गुर्जर ने कमाल दिखाया. उन्होंने 6.18 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता. हरियाणा के साहिल को रजत और दिल्ली के अंशुल को कांस्य पदक मिला. पुरुष अंडर-20, 110 मीटर हर्डल्स में हरियाणा के नकुल ने 14.28 सेकेंड में रेस पूरी कर स्वर्ण पदक जीता. पंजाब के अर्शदीप ने दूसरा और यूपी के गौरव ने तीसरा स्थान हासिल किया.महिला अंडर-20, 100 मीटर हर्डल्स में उत्तराखंड की जसकिरण इस इवेंट की स्टार रहीं. उन्होंने 15.02 सेकेंड का समय निकाला और पहला स्थान पाया. दिल्ली की सुहानी ने दूसरा और हरियाणा की साक्षी ने तीसरा स्थान हासिल किया. पुरुष अंडर-18, लंबी कूद में दिल्ली के मोहित यादव ने 7.09 मीटर की शानदार छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता. हरियाणा के योगेश को रजत और उत्तराखंड के कार्तिक को कांस्य पदक मिला.महिला अंडर-18, जेवलिन थ्रो में यूपी की दीपांशी मौर्य ने इस स्पर्धा में 36.62 मीटर भाला फेंककर पहला स्थान पाया. पंजाब की हरलीन कौर दूसरे और दिल्ली की अनुष्का तीसरे स्थान पर रहीं. पुरुष अंडर-16, शॉटपुट में मेजबान यूपी के विकास सोनकर ने 11.31 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता. पंजाब के गुरप्रीत दूसरे और उत्तराखंड के सौरभ तीसरे स्थान पर रहे.ये भी पढ़ेंः यूपी में चुगलखोर की मजार, जिस पर 900 सालों से लोग मारते हैं जूता-चप्पल और पत्थर, जानिए कौन था और क्या है इतिहास?

ये भी पढ़ेंः कौन थी कंस की दासी कुब्जा? कैसे हुआ श्रीकृष्ण से विवाह; कुब्जा-कृष्ण मंदिर का दर्शन करने पहुंच रहीं राष्ट्रपति

