जयपुर: रक्षाबंधन पर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई. यात्री सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने राखी के त्योहार पर स्पेशल ट्रेनें चलाई है. जयपुर-रेवाड़ी-खातीपुरा रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन, फुलेरा-रेवाड़ी-फुलेरा रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है.
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि रेलवे ने रक्षाबंधन पर अतिरिक्त यात्री भार को देखते स्पेशल रेलसेवाओं का संचालन कर रहा है. इसके तहत जयपुर-रेवाड़ी रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन 10 अगस्त को जयपुर से 12.15 बजे रवाना होगी व 3.55 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी. यह ट्रेन गांधीनगर जयपुर, गैटोर जगतपुरा, खातीपुरा, दौसा, बांदीकुई, राजगढ़, अलवर और खैरथल स्टेशनों पर ठहरेगी. इसी प्रकार रेवाड़ी-खातीपुरा रक्षाबंधन स्पेशल 10 अगस्त को रेवाड़ी से 16.30 बजे रवाना होकर 19.30 बजे खातीपुरा पहुंचेगी. यह ट्रेन खैरथल, अलवर, राजगढ़, बांदीकुई और दौसा स्टेशन पर रुकेगी. इसमें 09 साधारण व 02 गार्ड डिब्बों समेत कुल 11 डिब्बे होंगे.
वहीं, फुलेरा-रेवाड़ी रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन 10 और 11 अगस्त को फुलेरा से दोपहर 2.30 बजे रवाना होगी व शाम 7 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी. इसी प्रकार रेवाड़ी-फुलेरा रक्षाबंधन स्पेशल 10 और 11 अगस्त को रेवाड़ी से रात 8.20 बजे रवाना होकर रात 1.05 बजे फुलेरा पहुंचेगी. यह ट्रेन रेनवाल, रींगस, श्रीमाधोपुर, कांवट, नीम का थाना, मावंडा, डाबला, नारनौल और अटेली स्टेशनों पर ठहराव करेगी. इसमें 13 साधारण श्रेणी और 02 गार्ड डिब्बों समेत कुल 15 डिब्बे होंगे.
इसकी बढ़ाई संचालन अवधि: एनडब्ल्यूआर के सीपीआरओ शशि किरण ने बताया कि रक्षाबंधन पर अतिरिक्त यात्री भार के चलते नई दिल्ली-रेवाड़ी-नई दिल्ली रक्षाबंधन स्पेशल गाड़ी की संचालन अवधि में 01 ट्रिप का विस्तार किया गया है. गाड़ी संख्या 04493, नई दिल्ली-रेवाड़ी रक्षाबंधन स्पेशल 10 अगस्त को नई दिल्ली से सुबह 10.20 बजे रवाना होकर दोपहर 12.30 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी. गाड़ी संख्या 04494, रेवाड़ी-नई दिल्ली रक्षाबंधन स्पेशल 10 अगस्त को रेवाड़ी से 14.30 बजे रवाना होगी व शाम 5 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. ट्रेन दिल्ली कैंट, पालम, बिजवासन, गुरुग्राम, गढ़ी हरसरू और पटौदी रोड स्टेशन पर रूकेगी. इसमें अनारक्षित श्रेणी के डिब्बो सहित कुल 16 कोच होंगे.