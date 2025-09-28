ETV Bharat / state

लखनऊ से गुजरेगी पूर्वोत्तर रेलवे की पहली अमृत भारत ट्रेन, दीपावली और छठ पर यात्रियों को मिलेगी राहत

सोमवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे. दोनों ट्रेन लखनऊ से होकर गुजरेंगी.

दीपावली और छठ पर यात्रियों को मिलेगी राहत.
दीपावली और छठ पर यात्रियों को मिलेगी राहत. (फोटो सोर्स; पूर्वोत्तर रेलवे)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 8:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : पूर्वोत्तर रेलवे की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार से पटरी पर दौड़ेगी. यह ट्रेन छपरा से आनंदविहार (दिल्ली) वाया लखनऊ चलेगी. ट्रेन को बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे. दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर लखनऊ के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 05133 छपरा-आनंदविहार उद्घाटन विशेष गाड़ी के अतिरिक्त सोमवार को ही 05587 दरभंगा-मदार (अजमेर) अमृत भारत उद्घाटन विशेष गाड़ी चलाई जाएगी. ट्रेन संख्या 05133 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल उद्घाटन विशेष गाड़ी छपरा से सुबह 11 बजे चलकर सीवान, कप्तानगंज, गोरखपुर, बाराबंकी होते हुए लखनऊ के बादशाहनगर से रात 21:07 बजे, ऐशबाग से रात 21:50 बजे गुजरेगी. सुबह आठ बजे आनंदविहार पहुंचेगी. यह ट्रेन जल्द ही नियमित रूप से चलनी शुरू हो जाएगी. अमृत भारत उद्घाटन विशेष ट्रेनों में स्लीपर के आठ, जनरल के 11 कोच लगेंगे.

अजमेर के लिए स्पेशल ट्रेन : 05587 दरभंगा-मदार (अजमेर) उद्घाटन विशेष ट्रेन भी सोमवार को ही दरभंगा से सुबह 11 बजे रवाना की जाएगी. यह ट्रेन गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी से होते हुए गोमतीनगर स्टेशन रात 10:35 बजे, बादशाहनगर से रात 10:52 बजे, ऐशबाग से रात 20:35 बजे होते हुए दूसरे दिन 6:30 बजे अजमेर के मदार स्टेशन पहुंचेगी.

पूजा स्पेशल ट्रेनों में एसी की गड़बड़ी से हलकान हुए यात्री : रेलवे प्रशासन ने पूजा स्पेशल ट्रेनें शुरू तो कर दी हैं, लेकिन मेंटेनेंस और संचालन को लेकर लापरवाही भी हो रही है. रविवार को नई दिल्ली-बरौनी स्पेशल के यात्री एसी न चलने से परेशान हाे गए. यात्रियों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई. जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 02564 स्पेशल नई दिल्ली से शनिवार शाम 5:55 बजे रवाना हुई थी. इस ट्रेन के नई दिल्ली से छूटने के बाद ही एसी थर्ड कोच बी-6 के यात्री घुटन से परेशान होने लगे.

गोरखपुर में की गई जांच : यात्रियों ने कूलिंग नहीं होने की शिकायत कोच अटेंडेंट से की. बताया गया कि कंट्रोल रूम को सूचना दे दी गई है. इस बीच 11:50 बजे ट्रेन कानपुर पहुंची. यहां भी एसी दुरुस्त नहीं हुई. ऐशबाग 4:45 बजे पहुंची, लेकिन यहां भी एसी की समस्या दूर नहीं हाे सकी. गोरखपुर में रेलवे कर्मचारियों ने इसकी जांच की. स्पेशल ट्रेनें लेटलतीफी का शिकार होने लगीं.

इसी तरह ट्रेन 15011 लखनऊ जंक्शन-चंडीगढ़ एक्सप्रेस शनिवार रात लखनऊ से रवाना हुई. इसके कोच बी-3 का एसी काम नहीं कर रहा था. यात्री विकास कुमार ने इसकी शिकायत दर्ज कराई. ट्रेन 15010 पीलीभीत-गोरखपुर एक्सप्रेस के कोच बी-2 का एसी काम नहीं करने से कई यात्री पसीने से तरबतर हो गए.

यह भी पढ़ें : संभल का 14वां स्थापना दिवस; बसपाइयों ने काटा केक, कहा- भीम नगर हो नाम, मंत्री गुलाब देवी ने कहा- कल्कि अवतार से है पहचान

For All Latest Updates

TAGGED:

AMRIT BHARAT TRAINNER FIRST AMRIT BHARAT TRAINLUCKNOW AMRIT BHARAT TRAINलखनऊ से गुजरेगी अमृत भारत ट्रेनNER FIRST AMRIT BHARAT TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.