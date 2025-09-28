ETV Bharat / state

लखनऊ से गुजरेगी पूर्वोत्तर रेलवे की पहली अमृत भारत ट्रेन, दीपावली और छठ पर यात्रियों को मिलेगी राहत

लखनऊ : पूर्वोत्तर रेलवे की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार से पटरी पर दौड़ेगी. यह ट्रेन छपरा से आनंदविहार (दिल्ली) वाया लखनऊ चलेगी. ट्रेन को बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे. दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर लखनऊ के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 05133 छपरा-आनंदविहार उद्घाटन विशेष गाड़ी के अतिरिक्त सोमवार को ही 05587 दरभंगा-मदार (अजमेर) अमृत भारत उद्घाटन विशेष गाड़ी चलाई जाएगी. ट्रेन संख्या 05133 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल उद्घाटन विशेष गाड़ी छपरा से सुबह 11 बजे चलकर सीवान, कप्तानगंज, गोरखपुर, बाराबंकी होते हुए लखनऊ के बादशाहनगर से रात 21:07 बजे, ऐशबाग से रात 21:50 बजे गुजरेगी. सुबह आठ बजे आनंदविहार पहुंचेगी. यह ट्रेन जल्द ही नियमित रूप से चलनी शुरू हो जाएगी. अमृत भारत उद्घाटन विशेष ट्रेनों में स्लीपर के आठ, जनरल के 11 कोच लगेंगे.

अजमेर के लिए स्पेशल ट्रेन : 05587 दरभंगा-मदार (अजमेर) उद्घाटन विशेष ट्रेन भी सोमवार को ही दरभंगा से सुबह 11 बजे रवाना की जाएगी. यह ट्रेन गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी से होते हुए गोमतीनगर स्टेशन रात 10:35 बजे, बादशाहनगर से रात 10:52 बजे, ऐशबाग से रात 20:35 बजे होते हुए दूसरे दिन 6:30 बजे अजमेर के मदार स्टेशन पहुंचेगी.

पूजा स्पेशल ट्रेनों में एसी की गड़बड़ी से हलकान हुए यात्री : रेलवे प्रशासन ने पूजा स्पेशल ट्रेनें शुरू तो कर दी हैं, लेकिन मेंटेनेंस और संचालन को लेकर लापरवाही भी हो रही है. रविवार को नई दिल्ली-बरौनी स्पेशल के यात्री एसी न चलने से परेशान हाे गए. यात्रियों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई. जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 02564 स्पेशल नई दिल्ली से शनिवार शाम 5:55 बजे रवाना हुई थी. इस ट्रेन के नई दिल्ली से छूटने के बाद ही एसी थर्ड कोच बी-6 के यात्री घुटन से परेशान होने लगे.