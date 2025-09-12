ETV Bharat / state

दशहरा-दीपावली पर घर पहुंचने की नो टेंशन; रेलवे चलाएगा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, यूपी-बिहार के यात्रियों को फायदा, जानिए रूट-समय

नागपुर, पुणे से समस्तीपुर और गाजीपुर के लिए चलेंगी ट्रेनें, पूर्वोत्तर रेलवे ने की स्चॉपेज की घोषणा, लखनऊ से गुजरेंगी.

पूर्वोत्तर रेलवे पर्व पर चलाया स्पेशल ट्रेनें.
पूर्वोत्तर रेलवे पर्व पर चलाया स्पेशल ट्रेनें. (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 8:45 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: दस दिन बाद पितृ पक्ष के समापन के साथ ही नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी. इसके साथ ही फेस्टिव सीजन में दशहरा-दीपावली मनाने लोग घरों की ओर लौटेंगे. ऐसे में रेलवे ने भी पूरी तैयारी कर ली है. कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. साथ ही इनके स्टॉपेज की घोषणा भी कर दी है. इससे बिहार-यूपी जाने वाले यात्रियों को काफी लाभ होगा.

पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने 01207/01208 नागपुर-समस्तीपुर-नागपुर साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन नागपुर से 24 सितंबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को करने का फैसला लिया है. समस्तीपुर से 25 सितंबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को 10 फेरों के लिए संचालन होगा. ट्रेन संख्या 01431/01432 पुणे-गाजीपुर सिटी-पुणे द्वि-साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन पुणे से 26 सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार व मंगलवार को और गाजीपुर सिटी से 28 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार और गुरुवार को 19 फेरों के लिए किया जाएगा.

पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन संख्या 01207 नागपुर-समस्तीपुर साप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेन 24 सितंबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को नागपुर से 10.40 बजे प्रस्थान कर बैतूल से 13.00 बजे, इटारसी से 15.50 बजे, भोपाल से 17.45 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झांसी) से 22.40 बजे रवाना होगी. दूसरे दिन कानपुर सेंट्रल से 04.20 बजे, ऐशबाग से 06.05 बजे, गोण्डा से 08.45 बजे, बस्ती से 10.20 बजे, गोरखपुर से 11.55 बजे, छपरा से 16.00 बजे, हाजीपुर से 17.30 बजे और मुजफ्फरपुर से 19.00 बजे छूटकर 21.30 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी.

वापसी यात्रा में 01208 समस्तीपुर-नागपुर साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 25 सितंबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को समस्तीपुर से 23.45 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन मुजफ्फरपुर से 00.35 बजे, हाजीपुर से 01.25 बजे, छपरा से 03.15 बजे, गोरखपुर से 07.20 बजे, बस्ती से 08.25 बजे, गोण्डा से 10.05 बजे, ऐशबाग से 12.00 बजे, कानपुर सेंट्रल से 13.35 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं.(झांसी) से 17.30 बजे, भोपाल से 23.55 बजे रवाना होगी. तीसरे दिन इटारसी से 02.00 बजे और बैतूल से 04.00 बजे छूटकर नागपुर 07.00 बजे नागपुर पहुंचेगी. इस ट्रेन में शयनयान श्रेणी के छह, साधारण द्वितीय श्रेणी के छह, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के चार और एसएलआरडी के दो कोच सहित कुल 18 कोच लगाए जाएंगे.

ट्रेन संख्या 01431 पुणे-गाजीपुर सिटी द्वि-साप्ताहिक त्यौहार विशेष गाड़ी 26 सितंबर से 28 नवम्बर तक प्रत्येक शुक्रवार और मंगलवार को पुणे से 06.40 बजे प्रस्थान कर दौंड कॉर्ड लाइन से 08.12 बजे, अहमदनगर से 09.32 बजे, मनमाड जंक्शन से 13.15 बजे, जलगांव जं. से 15.25 बजे, भुसावल से 16.00 बजे, खंडवा से 18.30 बजे, इटारसी से 20.45 बजे, भोपाल से 22.20 बजे रवाना होगी. दूसरे दिन बीना से 00.25 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) से 03.20 बजे, उरई से 04.52 बजे, गोविन्दपुरी से 07.25 बजे, फतेहपुर से 08.32 बजे, सूबेदारगंज से 10.05 बजे, वाराणसी जं. से 14.50 बजे, जौनपुर से 17.15 बजे तथा औंड़िहार से 18.15 बजे छूटकर गाजीपुर सिटी 19.40 बजे पहुंचेगी.

वापसी यात्रा में 01432 गाजीपुर सिटी-पुणे द्वि-साप्ताहिक त्यौहार विशेष गाड़ी 28 सितम्बर से 30 नवम्बर तक प्रत्येक रविवार और बृहस्पतिवार को गाजीपुर सिटी से 22.40 बजे प्रस्थान कर औंड़िहार से 23.40 बजे चलेगी. दूसरे दिन जौनपुर से 02.05 बजे, वाराणसी जं. से 04.30 बजे, सूबेदारगंज से 08.15 बजे, फतेहपुर से 09.32 बजे, गोविन्दपुरी से 12.25 बजे, उरई से 14.17 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) से 16.45 बजे, बीना से 20.30 बजे, भोपाल से 22.55 बजे रवाना होगी. तीसरे दिन इटारसी से 01.00 बजे, खंडवा से 03.48 बजे, भुसावल से 06.25 बजे, जलगांव जं. से 06.52 बजे, मनमाड जं. से 09.05 बजे, अहमदनगर से 12.00 बजेत और दौंड कॉर्ड लाइन से 15.12 बजे छूटकर पुणे 16.20 बजे पहुंचेगी.

उन्होंने बताया कि इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के छह, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के आठ, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के दो, एलएसएलआरडी का एक और जनरेटर सह लगेज यान के एक कोच सहित कुल 18 आधुनिक एलएचबी कोच लगाए जाएंगे.

पूर्वोत्तर रेलवे की अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) बनीं नीतू

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ में अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) के रूप में नीतू ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया. इसके पहले वे पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल में वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत थीं. नीतू ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विषय में परास्नात की डिग्री छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय से प्राप्त की है. वह 2007 बैच की भारतीय रेल यातायात सेवा संवर्ग की अधिकारी हैं. पहली नियुक्ति सहायक परिचालन प्रबन्धक (परिचालन) के पद पर पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में हुई थी. पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के पीआरओ महेश गुप्ता ने बताया कि अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) नीतू को विभिन्न प्रकार के खेलों में हिस्सा लेना और संगीत में विशेष रुचि है.

यह भी पढ़ें: प्रयागराज में लड़की बनने की चाहत में युवक ने अपना प्राइवेट पार्ट काटा; IAS बनने का सपना, किराये पर रहकर करता है तैयारी

For All Latest Updates

TAGGED:

NORTH EASTERN RAILWAY FESTIVALRAILWAY FESTIVAL SPECIAL TRAINSNAGPUR PUNE TO UP BIHAR TRAINTRAIN ROUTE DUSSEHRA DIWALIRAILWAY NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

5वीं पास बनारस की सीमा बनीं बिजनेस वूमेन; दोना-पत्तल बनाकर कमा रहीं 10 लाख, 300 महिलाओं को रोजगार

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

प्रयागराज की प्रसिद्ध कटरा रामलीला; ‘भगवान राम’ कर रहे योग, 'हनुमान' घटा रहे वजन और रावण की दौड़ जारी, रामलीला के कलाकार सख्त अनुशासन में कर रहे तैयारी

सदन में गदा लेकर बैठती हैं UP की ये महापौर; कर्मचारी करते हैं रखवाली, पढ़िए 60 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.