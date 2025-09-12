ETV Bharat / state

दशहरा-दीपावली पर घर पहुंचने की नो टेंशन; रेलवे चलाएगा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, यूपी-बिहार के यात्रियों को फायदा, जानिए रूट-समय

लखनऊ: दस दिन बाद पितृ पक्ष के समापन के साथ ही नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी. इसके साथ ही फेस्टिव सीजन में दशहरा-दीपावली मनाने लोग घरों की ओर लौटेंगे. ऐसे में रेलवे ने भी पूरी तैयारी कर ली है. कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. साथ ही इनके स्टॉपेज की घोषणा भी कर दी है. इससे बिहार-यूपी जाने वाले यात्रियों को काफी लाभ होगा.

पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने 01207/01208 नागपुर-समस्तीपुर-नागपुर साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन नागपुर से 24 सितंबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को करने का फैसला लिया है. समस्तीपुर से 25 सितंबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को 10 फेरों के लिए संचालन होगा. ट्रेन संख्या 01431/01432 पुणे-गाजीपुर सिटी-पुणे द्वि-साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन पुणे से 26 सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार व मंगलवार को और गाजीपुर सिटी से 28 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार और गुरुवार को 19 फेरों के लिए किया जाएगा.

पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन संख्या 01207 नागपुर-समस्तीपुर साप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेन 24 सितंबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को नागपुर से 10.40 बजे प्रस्थान कर बैतूल से 13.00 बजे, इटारसी से 15.50 बजे, भोपाल से 17.45 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झांसी) से 22.40 बजे रवाना होगी. दूसरे दिन कानपुर सेंट्रल से 04.20 बजे, ऐशबाग से 06.05 बजे, गोण्डा से 08.45 बजे, बस्ती से 10.20 बजे, गोरखपुर से 11.55 बजे, छपरा से 16.00 बजे, हाजीपुर से 17.30 बजे और मुजफ्फरपुर से 19.00 बजे छूटकर 21.30 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी.

वापसी यात्रा में 01208 समस्तीपुर-नागपुर साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 25 सितंबर से 27 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को समस्तीपुर से 23.45 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन मुजफ्फरपुर से 00.35 बजे, हाजीपुर से 01.25 बजे, छपरा से 03.15 बजे, गोरखपुर से 07.20 बजे, बस्ती से 08.25 बजे, गोण्डा से 10.05 बजे, ऐशबाग से 12.00 बजे, कानपुर सेंट्रल से 13.35 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं.(झांसी) से 17.30 बजे, भोपाल से 23.55 बजे रवाना होगी. तीसरे दिन इटारसी से 02.00 बजे और बैतूल से 04.00 बजे छूटकर नागपुर 07.00 बजे नागपुर पहुंचेगी. इस ट्रेन में शयनयान श्रेणी के छह, साधारण द्वितीय श्रेणी के छह, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के चार और एसएलआरडी के दो कोच सहित कुल 18 कोच लगाए जाएंगे.

ट्रेन संख्या 01431 पुणे-गाजीपुर सिटी द्वि-साप्ताहिक त्यौहार विशेष गाड़ी 26 सितंबर से 28 नवम्बर तक प्रत्येक शुक्रवार और मंगलवार को पुणे से 06.40 बजे प्रस्थान कर दौंड कॉर्ड लाइन से 08.12 बजे, अहमदनगर से 09.32 बजे, मनमाड जंक्शन से 13.15 बजे, जलगांव जं. से 15.25 बजे, भुसावल से 16.00 बजे, खंडवा से 18.30 बजे, इटारसी से 20.45 बजे, भोपाल से 22.20 बजे रवाना होगी. दूसरे दिन बीना से 00.25 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) से 03.20 बजे, उरई से 04.52 बजे, गोविन्दपुरी से 07.25 बजे, फतेहपुर से 08.32 बजे, सूबेदारगंज से 10.05 बजे, वाराणसी जं. से 14.50 बजे, जौनपुर से 17.15 बजे तथा औंड़िहार से 18.15 बजे छूटकर गाजीपुर सिटी 19.40 बजे पहुंचेगी.