गोरखपुर में बाईपास के सर्वे का काम पूरा; प्रोजेक्ट पूरा होते ही बिना रुके गुजरेंगी सुपरफास्ट ट्रेनें - GORAKHPUR NEWS

करीब 600 करोड़ रुपये से गोरखपुर जंक्शन को हाईटेक बनाने का काम भी शुरू, रुकती हैं 98 ट्रेनें.

गोरखपुर में बाईपास के सर्वे का काम पूरा
गोरखपुर में बाईपास के सर्वे का काम पूरा (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 3:00 PM IST

गोरखपुर: पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर पर ट्रेनों और यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. पिछले सात सालों से इसमें बड़ा इजाफा हुआ है. ऐसे में रेलवे ने गुड्स और नॉन स्टॉप ट्रेनों के लिए एक बाईपास रेलवे लाइन बनाए जाने के लिए प्रोजेक्ट के सर्वे का काम पूरा हो गया है. अब यह स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा. बोर्ड से हरी झंडी मिलते ही बजट आवंटन और रेलवे लाइन बिछाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इसके बनने के फायदे रेलवे के अधिकारी गिना रहें हैं. सर्वे कार्य पर करीब तीस लाख रुपये का खर्च आया है. यह बाईपास रेलवे लाइन संत कबीर की निर्वाण स्थली मगहर से सरदार नगर तक करीब 35 किलोमीटर की लंबाई में बिछाई जाएगी. जिसके माध्यम से ट्रेनें गोरखपुर के बाहर से गुजर जाएंगी.

गोरखपुर में बाईपास के सर्वे का काम पूरा (Video Credit; ETV BHARAT)

गोरखपुर से कुसम्ही के बीच थर्ड लाइन पूरी: पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेल यात्रियों की बढ़ती भीड़ और मांग को ध्यान रखते हुए सर्वे कार्य पूरा किया गया है. इसके माध्यम से गोरखपुर रेलवे स्टेशन को डी कन्जेस्टेड(भीड़ भाड़ से मुक्त) करने का प्लान है. डीपीआर को बहुत जल्द रेलवे बोर्ड को संस्तुति के लिए भेजा जाएगा. कहा कि गोरखपुर से कुसम्ही के बीच थर्ड लाइन भी बना दी गई है तो गोरखपुर से बाराबंकी के बीच भी इसे पूरा कर दिया गया है. बीच में घाघरा नदी के पुल पर थोड़ा सा कार्य बाकी है, जो भी जल्द पूरा हो जाएगा. इससे भविष्य में ट्रेनों के आवागमन में कोई दिक्कत नहीं आएगी.

प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने की उम्मीद: उन्होंने कहा कि नए बाईपास के लिए बोर्ड से हरी झंडी मिलते ही लाइन के निर्माण को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी. इस प्रोजेक्ट के स्वीकृत होने की उम्मीद पूरी है, क्योंकि पूर्वोत्तर रेलवे में इसके पहले भी 15 बाईपास लाइन समेत कुल 16 नए प्रोजेक्ट को रेलवे बोर्ड मंजूरी दे चुका है. नए प्रोजेक्ट न सिर्फ ट्रेनों की गति और समय पालन दुरुस्त करेंगे, बल्कि पूर्वोत्तर रेलवे में ट्रेन क्षमता भी बढ़ाएंगे.

हर माह पौने दो लाख यात्री: गोरखपुर रेलवे स्टेशन से अगर यात्रा करने वालों की संख्या की बात करें तो हर माह यह करीब पौने दो लाख के आसपास है. यह स्टेशन देश के 100 प्रमुख स्टेशनों में से एक है, जहां से प्रतिदिन 190 से अधिक का ट्रेनों का संचालन होता है. विशेष अवसरों पर यह संख्या 473 तक पहुंच जाती है. इस जंक्शन पर कुल 10 प्लेटफार्म हैं, जिस पर 98 ट्रेन रुकती हैं. 73 यहीं से शुरू होती हैं. गोरखपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भी किया जा रहा है, जिस पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च कर इसे आधुनिक बनाया जा रहा है.

