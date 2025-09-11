पूर्वोत्तर रेलवे इस पुल पर करा रहा काम; 15 से ज्यादा ट्रेनों पर असर, कुछ निरस्त तो कई का रूट बदला
8 अक्टूबर को रेल संरक्षा आयुक्त घाघरा घाट-चौकाघाट-बुढ़वल स्टेशन के बीच तीसरी लाइन का करेंगे निरीक्षण.
September 11, 2025
लखनऊ: पूर्वाेत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के गोंडा-बुढ़वल खंड पर घाघरा घाट-चौकाघाट-बुढ़वल स्टेशन के बीच (11 किलोमीटर) की तीसरी लाइन के निर्माण कार्य की कमीशनिंग कराएगा. 5 से आठ अक्टूबर तक कार्य करने के लिए और 8 को ही रेल संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण किए जाने के चलते कई ट्रेनों का निरस्तीकरण, मार्ग परिवर्तन और पुनर्निर्धारण किया जाएगा. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्य पूरा होने के बाद जनता को काफी राहत मिलेगी.
इन ट्रेनों का निरस्तीकरण : गोंडा से 07 अक्टूबर को चलने वाली 55091 गोंडा-सीतापुर सिटी सवारी गाड़ी और सीतापुर सिटी से आठ अक्टूबर को चलने वाली 55092 सीतापुर सिटी-गोंडा सवारी ट्रेन निरस्त रहेगी. गोंडा से आठ अक्टूबर को चलने वाली 55094 गोंडा-गोरखपुर सवारी गाड़ी और गोरखपुर से नौ अक्टूबर को चलने वाली 55073 गोरखपुर-बढ़नी सवारी गाड़ी भी निरस्त रहेगी.
इन ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन :
- बरौनी से सात अक्टूबर को चलने वाली 02563 बरौनी-नई दिल्ली विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग मनकापुर-गोंडा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मनकापुर-आयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी.
- दरभंगा से सात अक्टूबर को चलने वाली 02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग मनकापुर-गोंडा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मनकापुर-आयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी.
- तिरुवनन्तपुरम उत्तर से पांच अक्टूबर को चलने वाली 12512 तिरुवनन्तपुरम उत्तर-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी गोंडा स्टेशन पर नहीं रुकेगी.
- ओखा से पांच अक्टूबर को चलने वाली 15046 ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जाएगी.
- गोरखपुर से सात अक्टूबर को चलने वाली 15065 गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग गोरखपुर-बढ़नी-गोंडा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-बस्ती-मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी आनन्द नगर, सिद्धार्थनगर, शोहरतगढ़, बढ़नी, गैंसड़ी, तुलसीपुर, झारखण्डी, बलरामपुर एवं गोंडा स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
- गोरखपुर से सात अक्टूबर को चलने वाली 12597 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मनकापुर-गोण्डा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मनकापुर-अयोध्या कैण्ट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी गोंडा स्टेशन पर नहीं रुकेगी.
- अमृतसर से छह अक्टूबर को चलने वाली 15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग रोज़ा-सीतापुर-गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रोज़ा-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-सुलतानपुर-वाराणसी जं.-छपरा ग्रामीण-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी. यह गाड़ी मैंगलगंज, सीतापुर सिटी, सीतापुर, बुढ़वल, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, कप्तानगंज, घुघली, सिसवा बाजार, खड्डा, बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, चनपटिया, बेतिया, सगौली, बापूधाम मोतिहारी, पीपरा, चकिया, मेहसी एवं मोतीपुर स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
- अमृतसर से छह अक्टूबर को चलने वाली 15532 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग रोज़ा-सीतापुर-बुढ़वल-गोंडा-गोरखपुर-छपरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रोज़ा-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-सुलतानपुर-वाराणसी जं-छपरा के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी सीतापुर ,गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, भटनी एवं सीवान स्टेशनों पर नहीं रुकेगी।
- कटिहार से छह अक्टूबर को चलने वाली 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मनकापुर-गोण्डा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मनकापुर-अयोध्या कैण्ट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी गोंडा स्टेशन पर नहीं रुकेगी.
- चण्डीगढ़ से पांच अक्टूबर को चलने वाली 15904 चण्डीगढ़-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जाएगी..मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी गोंडा स्टेशन पर नहीं रुकेगी.
- साबरमती से चार अक्टूबर को चलने वाली 19409 साबरमती-थावे एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-मनकापुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी गोंडा स्टेशन पर नहीं रुकेगी.
इन ट्रेनों की री-शिड्यूलिंग
- गोंडा से पांच अक्टूबर को चलने वाली 55091 गोंडा-सीतापुर सिटी सवारी गाड़ी गोंडा से 75 मिनट और छह अक्टूबर को गोंडा से 105 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जाएगी.
- लखनऊ जंक्शन से सात अक्टूबर को चलने वाली 15204 लखनऊ जंक्शन-बरौनी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से 90 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जाएगी.
- पनवेल से छह अक्टूबर को चलने वाली 15066 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस पनवेल से 150 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जाएगी.
- लखनऊ जंक्शन से सात अक्टूबर को चलने वाली 15032 लखनऊ जं.-गोरखपुर एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से 75 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जाएगी.
उन्होंने बताया कि इस कार्य के अन्तर्गत घाघरा नदी पर निर्माणाधीन महत्वपूर्ण पुल की कमीशनिंग की जाएगी. इस पुल की लम्बाई 1037 मीटर है, इसमें 17 स्पैन हैं. इस कार्य के पूर्ण हो जाने से गोण्डा कचहरी से बुढ़वल तक तीसरी लाइन की कमीशनिंग हो जाएगी, जिसके बाद इस सेचुरेटेड खण्ड की क्षमता बढ़ेगी और अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन हो सकेगा.
