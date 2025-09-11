ETV Bharat / state

पूर्वोत्तर रेलवे इस पुल पर करा रहा काम; 15 से ज्यादा ट्रेनों पर असर, कुछ निरस्त तो कई का रूट बदला

लखनऊ: पूर्वाेत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के गोंडा-बुढ़वल खंड पर घाघरा घाट-चौकाघाट-बुढ़वल स्टेशन के बीच (11 किलोमीटर) की तीसरी लाइन के निर्माण कार्य की कमीशनिंग कराएगा. 5 से आठ अक्टूबर तक कार्य करने के लिए और 8 को ही रेल संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण किए जाने के चलते कई ट्रेनों का निरस्तीकरण, मार्ग परिवर्तन और पुनर्निर्धारण किया जाएगा. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्य पूरा होने के बाद जनता को काफी राहत मिलेगी.

इन ट्रेनों का निरस्तीकरण : गोंडा से 07 अक्टूबर को चलने वाली 55091 गोंडा-सीतापुर सिटी सवारी गाड़ी और सीतापुर सिटी से आठ अक्टूबर को चलने वाली 55092 सीतापुर सिटी-गोंडा सवारी ट्रेन निरस्त रहेगी. गोंडा से आठ अक्टूबर को चलने वाली 55094 गोंडा-गोरखपुर सवारी गाड़ी और गोरखपुर से नौ अक्टूबर को चलने वाली 55073 गोरखपुर-बढ़नी सवारी गाड़ी भी निरस्त रहेगी.

इन ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन :