रायपुर: छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार अब भी कायम है. राज्य में 1 जून से 11 अगस्त तक कुल 709.5 मिलीमीटर बारिश का अनुमान था. मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान पूरा नहीं हुआ. अब तक राज्य में 1 जून से 11 अगस्त तक कुल 674.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है.

छत्तीसगढ़ में सामान्य से 5 फीसदी कम बारिश: छत्तीसगढ़ में यह बारिश सामान्य से 5 फीसदी कम दर्ज की गई है. खेती के जानकार अब तक हुई बारिश को धान की फसल के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद मान रहे हैं. क्योंकि प्रदेश के अधिकांश किसान धान की फसल इस मौसम में लगाते हैं. इसके साथ ही मूंग उड़द और सोयाबीन जैसी फसल भी कुछ किसान इस मौसम में लगाते हैं. उसके लिए भी यह बारिश लाभदायक मानी गई है.

छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिले (ETV BHARAT)

अब तक प्रदेश में हुई बारिश सबसे ज्यादा धान की फसल के लिए फायदेमंद है. प्रदेश के कुछ किसान धान के साथ ही सोयाबीन उड़द और मूंग की फसल भी लगाते हैं. इसके बाद रबी की फसल का समय आ जाता है. अक्टूबर और नवंबर में चना, गेहूं, तिवड़ा और अलसी की खेती की जाती है. अंबिकापुर में किसान मुख्य फसल के रूप में सरसों की खेती करते हैं. इस तरह किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं- डॉ अनिल वर्मा, HOD, कृषि मौसम विज्ञान विभाग, IGKV, रायपुर

मौसम विभाग ने जारी किया रेन अपडेट: छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेन अपडेट जारी किया है. मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि 1 जून से लेकर अब तक प्रदेश में सामान्य से 5 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन यह सामान्य बारिश की श्रेणी में आएगा. अगले दो-तीन दिनों में प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है. 13 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर का क्षेत्र बनने की संभावना है जिसकी वजह से मानसून की गतिविधि भी बढ़ जाएगी.

मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर (ETV BHARAT)

अगले 5 दिनों तक यानी 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने के साथ ही अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 13 और 14 अगस्त को दक्षिण छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है. 13 और 14 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है- गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक, मौसम विज्ञान केंद्र, रायपुर

भारी बारिश से धान किसानों को होगा फायदा: खेती के जानकारों ने बताया कि धान की रोपाई हो गई है. इस दौरान मौसम विभाग ने 13 अगस्त से 16 अगस्त के बीच छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में 50 से 60 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना जताई है.

मौसम विभाग का कहना है कि इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी.अगले तीन दिनों के बाद बारिश से प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है. 12 अगस्त से 16 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने कि संभावना है- गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक, मौसम विज्ञान केंद्र, रायपुर

कुल मिलाकर आने वाले समय में बारिश में इजाफा देखने को मिल सकता है. जिससे छत्तीसगढ़ में बारिश का औसत बढ़ सकता है.