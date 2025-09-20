ETV Bharat / state

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में 8 पदों पर चुनाव, शुरू हुआ नामांकन, जानिए कब आएंगे नतीजे

कब आयेगा नतीजा: चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदान कराया जाएगा और नतीजे 28 सितंबर को घोषित होंगे. इस दौरान सभी प्रत्याशियों की नजरें मतदाताओं को साधने पर होगी. हर उम्मीदवार अपनी रणनीति और वादों के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में हैं.

कब तक होगा नामंकन: चुनाव अधिकारी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन 20 सितंबर से 23 सितंबर की शाम 4 बजे तक भरे जा सकते हैं. इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी.

पटना: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) की नई कार्यकारिणी का चुनाव अब परवान चढ़ गया है. आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है और कुल 8 पदों के लिए यह चुनावी मुकाबला होगा. रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉ. एम मोद्दसिर को इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया गया है. राज्य में क्रिकेट की दिशा और दशा तय करने वाली इस संस्था की बागडोर किसके हाथों में होगी, इसका फैसला जल्द होने वाला है.

कितने पदों पर होगी टक्कर: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी में कुल 8 पदों के लिए यह चुनाव होना है. इन पदों पर नए चेहरे और पुराने दिग्गजों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष जैसे अहम पदों के लिए उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे.

क्रिकेट जगत में उत्साह: BCA चुनाव सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि बिहार क्रिकेट के भविष्य का खाका तय करने वाला मौका माना जा रहा है. पिछले कुछ वर्षों में राज्य क्रिकेट में कई विवाद और चुनौतियां सामने आईं. ऐसे में नई कार्यकारिणी से खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को उम्मीदें हैं कि पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के जरिए क्रिकेट को नई उड़ान मिलेगी. खासकर युवा खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग, टूर्नामेंट और अवसर बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे.

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में चुनाव का नामांकन

नतीजों पर टिकी निगाहें: 28 सितंबर को जैसे ही नतीजे घोषित होंगे, यह साफ हो जाएगा कि बिहार क्रिकेट की कमान किसके हाथों में जाएगी. यह चुनाव केवल पदों की होड़ नहीं बल्कि उस सोच का चुनाव है जो आने वाले समय में राज्य के क्रिकेट की दिशा और रणनीति तय करेगी. क्रिकेट प्रेमियों और खिलाड़ियों की नजरें अब इस चुनावी जंग के हर पड़ाव पर टिकी रहेंगी.

