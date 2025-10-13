अधिसूचना जारी होते ही घाटशिला उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू, जानिए पहले दिन कितने उम्मीदवारों ने भरा पर्चा
घाटशिला सीट पर उपचुनाव को लेकर झारखंड में सियासी पारा गर्म है. अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है.
Published : October 13, 2025 at 6:44 PM IST
रांची: अधिसूचना जारी होते ही घाटशिला उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 21 अक्टूबर तक नामांकन पर्चा भरा जाएगा, जबकि 22 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 24 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे. 11 नवंबर को घाटशिला उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 14 नवंबर को उपचुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे.
नामांकन के पहले दिन एक भी पर्चा नहीं भरा गया है. नामांकन स्थल पर प्रत्याशी और उनके समर्थकों के प्रवेश की संख्या निर्धारित है, उसी के अनुरूप उन्हें अनुमति दी जाएगी: के रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
किसी भी पार्टी ने घोषित नहीं किया उम्मीदवार
घाटशिला उपचुनाव में सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है. सत्तारुढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की ओर से, इस चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव की तरह जेएमएम कोटे से प्रत्याशी उतारा जाएगा. झामुमो 15 अक्टूबर को पार्टी की केंद्रीय समिति की होने वाली बैठक के बाद प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगा.
मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगी बीजेपी
इधर एनडीए की ओर से संयुक्त रुप से बीजेपी, प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में हैं. बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने घाटशिला सीट पर जबरदस्त मुकाबला होने की संभावना जताते हुए कहा है कि जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा होगी. उन्होंने बताया कि पार्टी, एनडीए के सहयोगी दलों के साथ पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है.
घाटशिला सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की होगी जीत: कांग्रेस
इधर, कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने इस सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत का दावा करते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर सभी बड़े नेता झारखंड में कैंप कर रहे थे, उस समय जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और इस बार भी यह तय माना जा रहा है कि घाटशिला सीट पर फिर से महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी. इस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा? इसकी भी जल्द घोषणा की जाएगी.
