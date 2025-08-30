ETV Bharat / state

पहली बार क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की सचिव बनेगी महिला! CAU के 7 पदों पर हुआ सिंगल नॉमिनेशन - CRICKET ASSOCIATION OF UTTARAKHAND

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी.

CRICKET ASSOCIATION OF UTTARAKHAND
पहली बार क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की सचिव बनेगी महिला! (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 30, 2025 at 10:58 PM IST

3 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड CAU में आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हुई. 29 अगस्त से शुरू हुई नॉमिनेशन की प्रक्रिया 30 अगस्त शाम 7 बजे पूरी हुई. नामांकन प्रक्रिया के तहत CAU के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, काउंसलर के पद पर एक और मेंबर ऑफ गवर्निंग काउंसिल के दो पदों पर निर्वाचन होना है, जिसके लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

अध्यक्ष पद पर दीपक मेहरा, उपाध्यक्ष पद पर अजय पांडे, सचिव पद पर किरण रौतेला वर्मा, कोषाध्यक्ष पद पर मानस बंगवाल, काउंसलर पद पर मनोज नौटियाल और गवर्निंग काउंसिल के दो सदस्यों के रूप में सुनील कुमार जोशी और अरुण तिवारी द्वारा सिंगल नॉमिनेशन किया गया है. वहीं इसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर आर्यन गोयल और नूर आलम दो लोगों ने नॉमिनेशन किया. अब स्क्रूटनी के बाद नाम वापसी की प्रक्रिया बाकी है. उसके बाद आधिकारिक रूप से पदाधिकारियों की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद नव निर्वाचित पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की जाएगी.

पहली बार CAU में बनेगी महिला सचिव: उत्तराखंड में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है. जहां अब तक प्रदेश वासियों ने मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में महिलाओं को जिम्मेदारी निभाते हुए देखा तो वहीं अब प्रदेश में क्रिकेट के क्षेत्र में भी पहाड़ की एक महिला आने वाले समय में महत्वपूर्ण पद पर नजर आएगी. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारी के निर्वाचन के तहत नॉमिनेशन प्रक्रिया संपन्न हो गई है. इस प्रक्रिया में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव पद पर किरण रौतेला वर्मा का नॉमिनेशन हुआ है. अब स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद यदि सब कुछ सामान्य रहा तो जल्द ही किरण रौतेला क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव पद की जिम्मेदारी संभालेंगी

पहाड़ की बेटी सचिव बनेगी तो महिला खिलाड़ियों का बढ़ेगा उत्साह: किरण रौतेला वर्मा उत्तरकाशी के बड़कोट स्थित तुनालका गांव की निवासी हैं और उनके पिता केदार सिंह रौतेला और माता सुशीला रौतेला हैं. अब तक यह पहली बार हुआ है जब क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव पद पर किसी पहाड़ी महिला को चुने जाने की बात हुई हो. यही नहीं, क्रिकेट के क्षेत्र में महिला खिलाड़ी भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. उत्तराखंड की महिला खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कुछ सालों में पुरुष खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन किया है. अब ऐसे में CAU में महिला सचिव आने की वजह से महिला खिलाड़ियों को भी और अधिक बूस्ट मिलेगा.

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड निर्वाचन शेड्यूल:

  • नॉमिनेशन- 29 अगस्त सुबह 11 बजे से 30 अगस्त शाम 4 बजे तक.
  • ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश्ड डेट- 31 अगस्त सुबह 11 बजे
  • नॉमिनेशन की स्क्रूटनी- 31 अगस्त को सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक.
  • वैलिड नॉमिनेशन कैंडिडेट की घोषणा- 31 अगस्त को शाम 5 बजे.
  • वैलिड नॉमिनेशन पर आपत्ति- 31 अगस्त से 2 सितंबर तक.
  • प्रत्याशी की नाम वापसी- 1 सितंबर सुबह 11बजे से 3 सितंबर शाम 4 बजे तक.
  • फाइनल इलेक्टोरल रोल और प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट का प्रकाशन- 4 सितंबर 2025 शाम 3 बजे
  • मतदान 6 सितंबर 2025 दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक.
  • परिणाम की घोषणा 6 सितंबर 2025 शाम 3 बजे.

ये भी पढ़ें:

देहरादून: उत्तराखंड में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड CAU में आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हुई. 29 अगस्त से शुरू हुई नॉमिनेशन की प्रक्रिया 30 अगस्त शाम 7 बजे पूरी हुई. नामांकन प्रक्रिया के तहत CAU के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, काउंसलर के पद पर एक और मेंबर ऑफ गवर्निंग काउंसिल के दो पदों पर निर्वाचन होना है, जिसके लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

अध्यक्ष पद पर दीपक मेहरा, उपाध्यक्ष पद पर अजय पांडे, सचिव पद पर किरण रौतेला वर्मा, कोषाध्यक्ष पद पर मानस बंगवाल, काउंसलर पद पर मनोज नौटियाल और गवर्निंग काउंसिल के दो सदस्यों के रूप में सुनील कुमार जोशी और अरुण तिवारी द्वारा सिंगल नॉमिनेशन किया गया है. वहीं इसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर आर्यन गोयल और नूर आलम दो लोगों ने नॉमिनेशन किया. अब स्क्रूटनी के बाद नाम वापसी की प्रक्रिया बाकी है. उसके बाद आधिकारिक रूप से पदाधिकारियों की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद नव निर्वाचित पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की जाएगी.

पहली बार CAU में बनेगी महिला सचिव: उत्तराखंड में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है. जहां अब तक प्रदेश वासियों ने मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में महिलाओं को जिम्मेदारी निभाते हुए देखा तो वहीं अब प्रदेश में क्रिकेट के क्षेत्र में भी पहाड़ की एक महिला आने वाले समय में महत्वपूर्ण पद पर नजर आएगी. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारी के निर्वाचन के तहत नॉमिनेशन प्रक्रिया संपन्न हो गई है. इस प्रक्रिया में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव पद पर किरण रौतेला वर्मा का नॉमिनेशन हुआ है. अब स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद यदि सब कुछ सामान्य रहा तो जल्द ही किरण रौतेला क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव पद की जिम्मेदारी संभालेंगी

पहाड़ की बेटी सचिव बनेगी तो महिला खिलाड़ियों का बढ़ेगा उत्साह: किरण रौतेला वर्मा उत्तरकाशी के बड़कोट स्थित तुनालका गांव की निवासी हैं और उनके पिता केदार सिंह रौतेला और माता सुशीला रौतेला हैं. अब तक यह पहली बार हुआ है जब क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव पद पर किसी पहाड़ी महिला को चुने जाने की बात हुई हो. यही नहीं, क्रिकेट के क्षेत्र में महिला खिलाड़ी भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. उत्तराखंड की महिला खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कुछ सालों में पुरुष खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन किया है. अब ऐसे में CAU में महिला सचिव आने की वजह से महिला खिलाड़ियों को भी और अधिक बूस्ट मिलेगा.

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड निर्वाचन शेड्यूल:

  • नॉमिनेशन- 29 अगस्त सुबह 11 बजे से 30 अगस्त शाम 4 बजे तक.
  • ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश्ड डेट- 31 अगस्त सुबह 11 बजे
  • नॉमिनेशन की स्क्रूटनी- 31 अगस्त को सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक.
  • वैलिड नॉमिनेशन कैंडिडेट की घोषणा- 31 अगस्त को शाम 5 बजे.
  • वैलिड नॉमिनेशन पर आपत्ति- 31 अगस्त से 2 सितंबर तक.
  • प्रत्याशी की नाम वापसी- 1 सितंबर सुबह 11बजे से 3 सितंबर शाम 4 बजे तक.
  • फाइनल इलेक्टोरल रोल और प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट का प्रकाशन- 4 सितंबर 2025 शाम 3 बजे
  • मतदान 6 सितंबर 2025 दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक.
  • परिणाम की घोषणा 6 सितंबर 2025 शाम 3 बजे.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंडसीएयू सचिव पर नॉमिनेशनNOMINATION FOR CAU SECRETARYक्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड चुनावCRICKET ASSOCIATION OF UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.