DUSU चुनाव 2025: नामांकन प्रक्रिया पूरी, अंतिम सूची 11 सितंबर को; इतने उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन

डूसू चुनाव समिति के मुख्य चुनाव अधिकारी राज किशोर ने कहा कि उम्मीदवारों की अंतिम सूची गुरुवार शाम 5 बजे जारी की जाएगी.

DUSU चुनाव 2025
DUSU चुनाव 2025 (ETV Bharat)
Published : September 10, 2025 at 8:32 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव में नामांकन का बुधवार को अंतिम दिन रहा. विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी के बाहर सुबह से विभिन्न छात्र संघ संगठन अपने-अपने उम्मीदवार के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे. नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद दोपहर तीन बजे तक उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए. इसके बाद स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू हुई, जो शाम सात बजे तक हुई. इसके बाद योग्य उम्मीदवारों की प्रारंभिक सूची जारी कर दी गई, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार शामिल रहे. गुरुवार को उम्मीदवारों के नाम वापसी का मौका भी मिलेगा. इसके लिए 11 सितंबर दोपहर 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है.

नाम वापसी के बाद उसी दिन शाम पांच बजे तक फाइनल उम्मीदवारों की सूची जारी होगी. डूसू चुनाव समिति के मुख्य चुनाव अधिकारी राज किशोर ने बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए नामांकन दाखिल हुए. इनमें अध्यक्ष पद के लिए 21 उम्मीदवार स्क्रूटनी में सफल पाए गए, जबकि तीन उम्मीदवार के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने पर उन्हें वापस कर दिया गया.

राज किशोर, डूसू चुनाव समिति के मुख्य चुनाव अधिकारी (ETV Bharat)

12 बजे तक नाम वापसी: उपाध्यक्ष पद के लिए 15 उम्मीदवार स्क्रूटनी में सफल पाए गए, जबकि तीन उम्मीदवार के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने पर उन्हें वापस कर दिया गया. सचिव पद पर 20 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जबकि एक उम्मीदवार के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने पर उन्हें वापस किया गया. इसके अलावा संयुक्त सचिव पद पर 17 उम्मीदवारों में नामांकन किया, जबकि दो उम्मीदवारों को वापस किया गया. गुरुवार को जिन उम्मीदवारों को अपना नाम वापस लेना होगा वह दोपहर 12 तक अपना नाम छात्र संघ चुनाव से वापस ले सकेंगे. वहीं सभी संगठन के उम्मीदवारों की अंतिम सूची शाम 5 बजे जारी की जाएगी.

इस दिन होगी पैनल की घोषणा: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव के लिए 6 संभावित उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें आर्यन मान, दीपिका झा, गोविंद तंवर, कुणाल चौधरी, लक्ष्य राज सिंह और यश डबास हैं. एबीवीपी इन 6 उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवारों को आगामी छात्रसंघ के लिए प्रत्याशी बनाएगी. नाम वापसी के दिन केंद्रीय पैनल की घोषणा की जाएगी.

जताया जीत का भरोसा: एबीवीपी दिल्ली प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि एबीवीपी के 6 संभावित प्रत्याशियों ने सफलतापूर्वक नामांकन दाखिल किया है. एबीवीपी-नीत डूसू ने अपने पिछले कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवाज उठाई है जैसे 'एक पाठ्यक्रम-एक शुल्क', हॉस्टल आवंटन, आंतरिक शिकायत समिति का सुचारु संचालन, छात्राओं के लिए सुरक्षित वातावरण और सभी कॉलेजों में छात्राओं के लिए एनसीसी की व्यवस्था आदि मांगों को लेकर एबीवीपी-नीत डूसू ने हाल ही में अनिश्चितकालीन धरना दिया. मुझे विश्वास है कि एबीवीपी इस बार केंद्रीय पैनल की चारों सीटों पर भारी मतों से विजय प्राप्त करेगी.

चुनाव की तिथि: गुरुवार, 18 सितंबर, 2025

मतदान का समय-

  1. दिन की कक्षाओं के छात्रों के लिए: सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
  2. शाम की कक्षाओं के छात्रों के लिए: दोपहर 3:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक
  3. मतगणना: शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025

