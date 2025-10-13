बिहार में दूसरे चरण की 122 सीटों पर आज से नामांकन, जानें नामांकन वापसी की तारीख
Published : October 13, 2025 at 11:55 AM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए आज से नामांकन का काम शुरू हो गया है. 22 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन चलेगा. पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों का नामांकन अभी चल रहा है, जो 17 अक्टूबर तक चलेगा.
नामांकन वापसी की अंतिम तिथि: दूसरे चरण में 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. चुनाव आयोग ने नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित की है. दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होगा. चुनाव आयोग ने बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर दो चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की है.
सरकार बनाने में दूसरे चरण की सीटों की बड़ी भूमिका: दूसरे चरण की 122 सीटों में से 66 सीटों पर एनडीए का कब्जा है. महागठबंधन को केवल 49 सीटों पर जीत मिली थी उस हिसाब से 17 सीटों की बढ़त एनडीए ने इन 122 सीटों पर ले रखी है. 122 सीटों में बीजेपी को 42, जदयू को 20 और हम को चार सीटों पर जीत मिली थी.
एआईएमआईएम की जबरदस्त एंट्री: महागठबंधन में राजद को 33, कांग्रेस को 11, भाकपा माले को पांच सीटें मिली थी और सीमांचल की पांच सीटों पर एआईएमआईएम ने पहली बार जीत हासिल कर बिहार में जबरदस्त एंट्री मारी थी. हालांकि इसमें से चार विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए.
ये जदयू के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव: बसपा को भी चैनपुर में जीत मिली थी. बसपा विधायक जमा खान बाद में जदयू में शामिल हो गए और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाए गए. वहीं चकाई से सुमित सिंह ने निर्दलीय चुनाव जीता था. सुमित सिंह ने भी जदयू को समर्थन दिया था. नीतीश कुमार ने उन्हें भी मंत्री बनाया. इस बार दोनों जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे.
एनडीए के लिए अहम है ये सीटें: एनडीए को सत्ता तक पहुंचाने में 22 जिलों की 122 सीटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इस बार भी चंपारण, मिथिलांचल और सीमांचल की सीटें एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है. हालांकि इसमें मगध की सीटें भी है जहां एनडीए को बड़ा झटका लगा था 26 में से केवल 6 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी. इस बार भी मगध में लड़ाई जबरदस्त है.
दूसरे चरण का नामांकन शुरू: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 22 जिलों की 122 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू हो रही है. नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है, जबकि 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित की गई है. इस चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा, और पहले व दूसरे चरण की मतगणना 14 नवंबर को होगी.
कब होगी दोनों चरणों की काउंटिंग: चुनाव आयोग ने दोनों चरणों की मतगणना की तिथि 14 नवंबर तय की है. बिहार में 7 करोड़ 42 लाख से अधिक वोटर हैं जो 243 सीटों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपनी मनपसंद सरकार चुनेंगे. दूसरे चरण के लिए भी सभी 22 जिलों के जिला प्रशासन की तरफ से नामांकन के लिए विशेष इंतजाम किया है.
