जीवन का काल बना डीजे: उत्सव बन रहा मातम का कारण, कोर्ट के निर्देशों का असर भी शून्य

बीते साल बलरामपुर जिले के सनावल क्षेत्र के रहने वाले संजय जायसवाल को अचानक चक्कर और उल्टी की शिकायत हुई. वो इलाज कराने अंबिकापुर पहुंचा. यहां ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉ. शैलेंद्र गुप्ता ने जब मरीज का सीटी स्कैन कराया तो वो हैरत में पड़ गए, क्योंकि युवक के सिर के पीछे के हिस्से की नस फटने से ब्लड क्लॉटिंग हुई थी. सामान्यतः ऐसा हाई ब्लड प्रेशर, एक्सीडेंट या मारपीट की घटनाओं में होता है. डॉक्टर ने मरीज से सच बताने को कहा. मरीज ने बताया कि उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है. उसे हाई बीपी की भी शिकायत नहीं रही है. इलाज के वक्त भी उसका बीपी नॉर्मल था, लेकिन मरीज संजय और उसके परिजनों ने डॉक्टर से बताया कि उसके घर में पास ही तेज डीजे बज रहा था, इस दौरान वह उसी जगह पर था. जिसके बाद उसे चक्कर आ गया.

डीजे से छत्तीसगढ़ में मौतें: हालही में बलरामपुर के राजपुर में एक किशोर डीजे से नाचते नाचते गिर गया और उसकी मौत हो गई. डॉक्टर ने बताया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है. मतलब तेज साउंड से हार्ट अटैक भी सम्भव है.

सरगुजा: किसी का उत्सव किसी की मातम की वजह ना बन जाए इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है. क्योंकि इन दिनों उत्सव के लिए जानलेवा साउंड सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है. लगातार ये बात सामने आ रही है की डीजे जानलेवा है. कोर्ट ने भी डीजे चलाने को लेकर निर्देश दिए हैं लेकिन फिर भी धार्मिक आयोजनों, शादी में डीजे की कान फाड़ती आवाजें चलाई जा रही है.

धार्मिक आयोजनों में डीजे बनी परंपरा (ETV Bharat Chhattisgarh)

डीजे पर कार्रवाई: इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी मामले में संज्ञान लिया है. सरकार से जवाब मांगा है. क्योंकि पिछले वर्ष की घटना के बाद कोर्ट डीजे पर सख्त हुआ था. नियमों का हवाला देते हुए नियंत्रण की बात कही थी. लेकिन बेलगाम हो चले डीजे संचालकों पर इसका कोई असर नहीं दिखा. इस मामले में पुलिस की कार्रवाई भी शून्य है. मामला विवाद में पड़ने के कारण अब पुलिस के अधिकारी भी इसमें कुछ कहने से बच रहे हैं. सरगुजा जिले की बात करें तो यहां के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो ने मामले में कुछ ना कहते हुए सिर्फ आंकड़े उपलब्ध कराये हैं कि इस वर्ष जनवरी से अभी तक जिले में डीजे के खिलाफ कुल 4 कार्रवाई हुई है.

डीजे से मौत (ETV Bharat Chhattisgarh)

डीजे से नुकसान: अंबिकापुर के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता ने डीजे साउंड सिस्टम को लेकर ETV भारत से बात की. उन्होंने बताया कि नॉइस को ध्वनि प्रदूषण के रूप में लेते हैं. ये गंभीर प्रदूषण है. डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता ने आगे कहा-"सामान्य रूप से बातचीत की आवाज 60 डेसीमल तक आवाज उत्पन्न होती है. 60 डेसीमल से ऊपर की आवाज 85 डेसीमल की आवाज शरीर को नुकसान पहुंचाती है. ये ना सिर्फ सुनने की क्षमता कम करती है बल्कि तेज आवाज से हार्ट की रेट बढ़ जाती है. इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है. चिड़चिड़ापन होता है.

डीजे साउंड अगर अधिक डेसीबल में बज रहा है तो वो इन्सान के लिए ख़तरा है. इससे हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, ब्रेन हेमरेज जैसे खतरे हो सकते हैं- डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता, ईएनटी स्पेशलिस्ट

डॉक्टर ने बताया कि डीजे बचाने को लेकर प्रीम कोर्ट की गाइड लाइन स्पस्ट है. छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने भी इस विषय पर सरकार को सचेत किया था. जिसके बाद पिछले वर्ष थोड़ी सख्ती दिखी लेकिन इस साल फिर से डीजे मनमाने ढंग से बजाये जा रहे हैं.

क्षमताओं के खत्म होने को दवाईयों या इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता. सुनने की क्षमता चली जाती है तो मशीन लगानी पड़ेगी. इसका कोई विकल्प नहीं है. ऐसे में ध्वनि प्रदूषण से बचाव ही इसका उपाय है- डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता, ईएनटी स्पेशलिस्ट

डीजे संचालकों पर कार्रवाई की मांग: सामजिक कार्यकर्ता लव दुबे कहते हैं कि आज के समय में डीजे एक बड़ी समस्या बन गई है. सरकार का नियम है कि रात 10 बजे के बाद डीजे बंद हो जाना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. डीजे एक प्रथा बन गया है, जो बहुत दुखद है. किसी भी धार्मिक आयोजन में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल ना करके डीजे बजाया जा रहा है. डीजे की वजह से बलरामपुर के राजपुर में एक युवक की मौत हो गई. इससे पहले बलरामपुर के डीजे संचालक का ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई. जानवर भी परेशान है.

सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि अनंत चतुर्दशी के दिन रात 12 बजे तक डीजे बजाया गया. प्रशासन भी कुछ लोगों पर कार्रवाई कर बाकी लोगों को छोड़ दिया जा रहा है.