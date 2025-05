ETV Bharat / state

नोएडाः गाड़ी वाले ध्यान दें...बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट लगाए निकले तो होगी मुश्किल, आया नया फरमान - NOIDA ARTO NEW RULES

नोएडा में बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वालों पर सख्ती ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 9, 2025 at 1:18 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 1:27 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा जिला प्रशासन ने सड़क हादसों में अंकुश लगाने और मृत्यु दर को 50 फ़ीसदी कम करने, यातायात नियमों का पालन करने के लिए पहले से ही नो हेलमेट नो फ्यूल का आदेश पेट्रोल पंपों को दे रखा है. इसी सिलसिले में बिना हेलमेट, सीट बेल्ट के सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में महाविद्यालय में और यूनिवर्सिटी में ऐसे वाहनों पर रोक कड़ाई से लगाने के निर्देश दिए गए हैं. यह आदेश सरकारी और गैर सरकारी समेत वाहन चालक के लिए जारी किये गये है. नोएडा के एआरटीओ प्रशासन द्वारा डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक हुई. इस बैठक में नो हेलमेट नो सीट बेल्ट नियम को कड़ाई से लागू करने को कहा गया है. नोएडा में बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वालों पर सख्ती (ETV BHARAT)

