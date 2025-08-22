ETV Bharat / state

नोएडा में 80 लाख की चोरी करने वाला नौकर गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए सोने के सिक्के और 6 लाख कैश - NOIDA ACCUSED SERVANT ARRESTED

पुलिस ने बताया, आरोपी मकान मालिक को भरोसे में लेकर चोरी को अंजाम दिया करता था, इससे जुड़ी और जानकारी भी जुटाई जा रही है.

NOIDA ACCUSED SERVANT ARRESTED
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (SOURCE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 22, 2025 at 7:36 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली/नोएडा: राजधानी से सटे नोएडा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक नौकर ने पहले मकान मालिक का विश्वास जीता और फिर घर में सेंधमारी कर 80 लाख रुपये के सोने के सिक्के और करीब 6 लाख कैश चुरा लिए.

थाना 142 पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर घरेलू नौकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर 80 लाख के सोने सिक्के, 6 लाख नगद और चाकू बरामद किया है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम कृष्ण कुमार पांडे उर्फ चुम्मा बताया जा रहा है. आरोपी पर सेक्टर 137 पैरामाउंट फ्लोर विला सोसाइटी के रहने वाले सतीश सिन्हा ने घर से सोने और नगदी चोरी किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था.

सेंट्रल नोएडा के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि लोकल इंटेलीजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से आरोपी को जीएमआईटी पार्क के पास ग्रीन बेल्ट के गेट से गिरफ्तार किया है. उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए आठ सौ ग्राम के सोने के सिक्के बरामद किए हैं. जिनकी कीमत करीब 80 लाख रुपए है और 5,75,000 कैश भी बरामद किया है.

NOIDA SERVANT ARREST
आरोपी के पास से बरामद चोरी का सामान (SOURCE: ETV BHARAT)

डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने बताया, पकड़े गये आरोपी का मॉडस ऑपरेंडी यह था कि जहां पर नौकरी करता था, वहां मकान मालिक विश्वास जीत लेता था. विश्वास में लेने की वजह से काफी मकान मालिक उसके सहारे घर छोड़ देते थे और उसी विश्वास का फायदा उठाकर आरोपी चोरियों को अंजाम देता था. आरोपी के बारे और जानकारी अन्य राज्यों जुटाई जा रही है. जहां-जहा पर इसने नौकरी की है.

ये भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराई कार, तीन लोगों की दर्दनाक मौत; 3 घायल

ये भी पढ़ें- फर्जी थाने से ठगी के मामले में नया खुलासा, NRI और OCI कार्ड धारकों के साथ ऐसे होता था फ्रॉड

नई दिल्ली/नोएडा: राजधानी से सटे नोएडा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक नौकर ने पहले मकान मालिक का विश्वास जीता और फिर घर में सेंधमारी कर 80 लाख रुपये के सोने के सिक्के और करीब 6 लाख कैश चुरा लिए.

थाना 142 पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर घरेलू नौकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर 80 लाख के सोने सिक्के, 6 लाख नगद और चाकू बरामद किया है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम कृष्ण कुमार पांडे उर्फ चुम्मा बताया जा रहा है. आरोपी पर सेक्टर 137 पैरामाउंट फ्लोर विला सोसाइटी के रहने वाले सतीश सिन्हा ने घर से सोने और नगदी चोरी किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था.

सेंट्रल नोएडा के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि लोकल इंटेलीजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से आरोपी को जीएमआईटी पार्क के पास ग्रीन बेल्ट के गेट से गिरफ्तार किया है. उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए आठ सौ ग्राम के सोने के सिक्के बरामद किए हैं. जिनकी कीमत करीब 80 लाख रुपए है और 5,75,000 कैश भी बरामद किया है.

NOIDA SERVANT ARREST
आरोपी के पास से बरामद चोरी का सामान (SOURCE: ETV BHARAT)

डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने बताया, पकड़े गये आरोपी का मॉडस ऑपरेंडी यह था कि जहां पर नौकरी करता था, वहां मकान मालिक विश्वास जीत लेता था. विश्वास में लेने की वजह से काफी मकान मालिक उसके सहारे घर छोड़ देते थे और उसी विश्वास का फायदा उठाकर आरोपी चोरियों को अंजाम देता था. आरोपी के बारे और जानकारी अन्य राज्यों जुटाई जा रही है. जहां-जहा पर इसने नौकरी की है.

ये भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराई कार, तीन लोगों की दर्दनाक मौत; 3 घायल

ये भी पढ़ें- फर्जी थाने से ठगी के मामले में नया खुलासा, NRI और OCI कार्ड धारकों के साथ ऐसे होता था फ्रॉड

For All Latest Updates

TAGGED:

THEFT OF 80 LAKH GOLD COINS NOIDANOIDA SECTOR 142 POLICEनोएडा सेक्टर 142 में नौकर की चोरीNOIDA CRIME NEWSNOIDA ACCUSED SERVANT ARRESTED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

OpenAI जल्द ही भारत में खोलेगा अपना पहला ऑफिस, नई दिल्ली में शुरू होगी शुरुआत

PM मोदी ने औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल का किया उद्घाटन, सीएम नीतीश के साथ हाथ मिलाकर किया अभिवादन

वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारतीय महिला क्रिकेटर ने लिया संन्यास, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को कहा अलविदा

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.