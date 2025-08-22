नई दिल्ली/नोएडा: राजधानी से सटे नोएडा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक नौकर ने पहले मकान मालिक का विश्वास जीता और फिर घर में सेंधमारी कर 80 लाख रुपये के सोने के सिक्के और करीब 6 लाख कैश चुरा लिए.

थाना 142 पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर घरेलू नौकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर 80 लाख के सोने सिक्के, 6 लाख नगद और चाकू बरामद किया है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम कृष्ण कुमार पांडे उर्फ चुम्मा बताया जा रहा है. आरोपी पर सेक्टर 137 पैरामाउंट फ्लोर विला सोसाइटी के रहने वाले सतीश सिन्हा ने घर से सोने और नगदी चोरी किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था.

सेंट्रल नोएडा के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि लोकल इंटेलीजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से आरोपी को जीएमआईटी पार्क के पास ग्रीन बेल्ट के गेट से गिरफ्तार किया है. उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए आठ सौ ग्राम के सोने के सिक्के बरामद किए हैं. जिनकी कीमत करीब 80 लाख रुपए है और 5,75,000 कैश भी बरामद किया है.

आरोपी के पास से बरामद चोरी का सामान (SOURCE: ETV BHARAT)

डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने बताया, पकड़े गये आरोपी का मॉडस ऑपरेंडी यह था कि जहां पर नौकरी करता था, वहां मकान मालिक विश्वास जीत लेता था. विश्वास में लेने की वजह से काफी मकान मालिक उसके सहारे घर छोड़ देते थे और उसी विश्वास का फायदा उठाकर आरोपी चोरियों को अंजाम देता था. आरोपी के बारे और जानकारी अन्य राज्यों जुटाई जा रही है. जहां-जहा पर इसने नौकरी की है.

