नोएडा में खुद के अपहरण की साजिश रचने वाला गिरफ्तार, 5 लाख रुपए फिरौती मांगी थी

नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा की यह घटना फिल्मी नहीं है, लेकिन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. एक व्यक्ति ने अपने अपहरण की झूठी सूचना पत्नी को दी. दरअसल, वो मध्य प्रदेश की रहने वाली एक महिला और उसके पति को फंसाने चाहता था, ताकि नोएडा पुलिस दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ले.

आरोपी ने अपनी पहचान की महिला और उसके पति को शख्स को फंसाने के उद्देश्य से खुद के अपहरण की साजिश रच कर 5 लाख रुपए फिरौती के तौर पर मांगे. अपहरण की सूचना पुलिस को मिली तो हड़कंप मच गया. आरोपी को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से मोबाइल फोन बरामद किया, जिसका उपयोग अपहरण की सूचना देने के लिए किया गया था. आरोपी का नाम दर्शन साहू है.