नोएडा में खुद के अपहरण की साजिश रचने वाला गिरफ्तार, 5 लाख रुपए फिरौती मांगी थी
नोएडा पुलिस ने 5 लाख की फिरौती की मांग करने वाले आरोपी को मथुरा से पकड़ा. खुद के अपहरण की रची थी साजिश.
Published : October 8, 2025 at 8:10 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा की यह घटना फिल्मी नहीं है, लेकिन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. एक व्यक्ति ने अपने अपहरण की झूठी सूचना पत्नी को दी. दरअसल, वो मध्य प्रदेश की रहने वाली एक महिला और उसके पति को फंसाने चाहता था, ताकि नोएडा पुलिस दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ले.
आरोपी ने अपनी पहचान की महिला और उसके पति को शख्स को फंसाने के उद्देश्य से खुद के अपहरण की साजिश रच कर 5 लाख रुपए फिरौती के तौर पर मांगे. अपहरण की सूचना पुलिस को मिली तो हड़कंप मच गया. आरोपी को मथुरा से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से मोबाइल फोन बरामद किया, जिसका उपयोग अपहरण की सूचना देने के लिए किया गया था. आरोपी का नाम दर्शन साहू है.
ऐसे रची साजिशः आरोपी घर से लापता हो गया. ट्रेन से कहीं दूर चला गया. इस दौरान उसने अपनी पत्नी को यह कहकर भ्रमित किया कि उसका अपहरण पीड़िता और उसके पति द्वारा कर लिया गया है. मामला थाना फेज-3 तक पहुंचा और मामले की जांच शुरू हुई. जांच के बाद पुलिस को फंसाए जा रहे पति और पत्नी कीसंलिप्तता नजर नहीं आई.
मामले में एडीसीपी सेन्ट्रल शैव्या गोयल का बयान
आरोपी को मथुरा से पकड़ा गया है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने पीड़िता और उसके पति को फंसाने के लिए खुद के ही अपहरण का नाटक रचा और अपनी पत्नी के व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर बताया कि उसे पीड़िता के पति के कहने पर अपहरणकर्ताओं ने पकड़ लिया है और छुड़ाने के लिए 05 लाख रुपये की मांग की जा रही है.
