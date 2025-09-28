ऑनलाइन गेम में लाखों हारा तो रची खुद के अपहरण की साजिश, आवाज बदलकर परिवार को डराया, मांगे 20 लाख, हिमाचल से गिरफ्तार
टीमें संभावित स्थानों पर दबिश देती रहीं.आखिर में सर्विलांस की मदद से आशाराम को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से सकुशल बरामद कर लिया गया.
Published : September 28, 2025 at 10:51 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां ऑनलाइन गेम में 4.70 लाख रुपये हारने के बाद एक युवक ने खुद के अपहरण की साजिश रच परिजनों से 20 लाख रुपये फिरौती की मांग की, जिसके बाद परिजनों ने सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने युवक को हिमाचल प्रदेश के सोलन से गिरफ्तार कर लिया है.
क्या है पूरा मामला
आरोपी युवक ने उसने छोटे भाई के मोबाइल पर मुंह, हाथ और पैर बंधी हुई फोटो भेजी थी. ऑनलाइन गेम में 4.70 लाख रुपये हारने के बाद आरोपी ने रची पूरी पटकथा रची. डीसीपी सेंट्रल शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि 24 सितंबर को फेज दो थाने पर कासगंज निवासी एक व्यक्ति ने सूचना दी कि दो सितंबर को उसका बड़ा भाई आशाराम थानाक्षेत्र के नया गांव में रहने वाले अपने जीजा के पास आया था. 17 सितंबर को वह जीजा के यहां से कासगंज जाने के लिए निकला पर घर नहीं पहुंचा.
थाना फेस-2(सेंट्रल नोएडा):- अपने अपहरण की झूठी सूचना देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। pic.twitter.com/q7ZwVW9MEI— POLICE COMMISSIONERATE GAUTAM BUDDH NAGAR (@noidapolice) September 28, 2025
21 सितंबर को अपहरण का कॉल आया
21 सितंबर को शिकायतकर्ता के मोबाइल पर एक कॉल आई. कॉलर ने बताया कि उसके भाई का अपहरण कर लिया गया है और उसे अज्ञात जगह पर छिपाया गया है. अगर तीन दिन के अंदर 20 लाख फिरौती नहीं मिली तो हत्या कर दी जाएगी. शिकायतकर्ता के मोबाइल पर उसके बड़े भाई की कई फोटो भेजी गई. जिनमें आशाराम के मुंह में पट्टी बंधी थी. हाथ और पैर को बांधा गया था.मामला संज्ञान में आते ही एसीपी वर्णिका सिंह की अगुवाई में पांच टीमों का गठन अगवा हुए युवक की बरामदगी के लिए किया गया.
पूछताछ हुई तो पूरी कहानी ही पलट गई
पता चला कि ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद आशाराम ने खुद के अपहरण की पूरी पटकथा तैयार की ताकि परिवार वाले गांव की जमीन बेचकर पैसे भेज दें और इसी रकम से वह उधार चुका सके. इस दौरान आशाराम के छोटे भाई ने किसी से उधार लेकर पांच हजार रुपये खाते में ट्रांसफर भी कर दिए.
ऑनलाइन गेम खेलता था आरोपी
एडिशनल डीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि इस संबंध में जब आशाराम से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह ऑनलाइन गेम खेलता है. गेम में रुपये लगाकर वह कभी जीतता है, तो कभी हार भी जाता है. गेम के चक्कर में उसने मजबूरी बताकर दोस्तों से पैसे उधार लिए थे. कुछ समय पहले वह ऑनलाइन गेम में चार लाख 70 हजार रुपये हार गया था. जीजा के यहां रहने के दौरान उसने खुद के अपहरण की पूरी पटकथा दिमाग में तैयार कर ली. 17 तारीख को आशाराम अपने जीजा के घर से निकला. दादरी पहुंचकर उसने जीजा को कॉल कर बताया कि कासगंज के लिए बस मिल गई है. इसके बाद वह दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा. वहां से वह हिमाचल प्रदेश के काथा गांव गया और किराये पर एक कमरा ले लिया.
हिमाचल में कर चुका था काम, इसलिए हिमाचल का आया आइडिया
आशाराम पूर्व में हिमाचल में मजदूरी कर चुका था, ऐसे में उसे इलाके की पूरी जानकारी थी. योजना के मुताबिक उसने एक अनजान व्यक्ति से दोस्ती की और उससे अपना मुंह, हाथ और पैर बांधने के लिए कहा, इसकी फोटो खिंचवाई. फिर आशाराम ने आवाज बदलकर अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सऐप कॉल कर छोटे भाई से खुद के अपहरण होने की जानकारी दी. इसके बाद तस्वीर भी भेजी गई. छोड़ने के एवज में 20 लाख रुपये मांगे गए. आशाराम ने सोचा कि इससे घर वाले डर जाएंगे और गांव में जो छह बीघा जमीन है उसे बेचकर पैसे भेज देंगे. इसके बाद मैसेज भेजकर छोटे भाई को लगातार डराया जाता रहा और हत्या करने की धमकी दी जाने लगी. भाई ने पांच हजार रुपये भेजे और जल्द ही कुछ और रकम का इंतजाम करने की बात कही.
आरोपी के छोटे भाई ने कासंगज पुलिस से किया संपर्क
आरोपी आशाराम के छोटे भाई ने बताया कि घटना के संबंध में उसने सबसे पहले कासगंज के स्थानीय थाने में शिकायत दी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. वहां के पुलिसकर्मियों ने मामला सेंट्रल नोएडा से संबंधित बताकर टरका दिया. आशाराम का 17 साल का छोटा भाई थाने और चौकी के चक्कर लगाने के बाद फेज दो थाने पुलिस तक पहुंचा. आरोपी आशाराम के पास से पांच डेबिट कार्ड और एक आधार कार्ड बरामद हुआ है. आरोपी कलर ट्रेडिंग बीडीजी गेम ऐप में पैसा लगाकर हार गया था. मजदूरी करने वाले आशाराम को विज्ञापन देखने के बाद ऑनलाइन गेम में पैसा लगाने की लत एक साल पहले लगी थी.
टाइल्स से मिले अहम सुराग
थाना प्रभारी ने बताया कि मोबाइल की लोकेशन के आधार पर टीम हिमाचल के उस गांव पहुंची, जहां आशाराम के होने की आशंका थी. पहाड़ों के बीच बसे गांव में ज्यादातर घरों के डिजाइन एक जैसे थे. शिकायतकर्ता के मोबाइल पर जो तस्वीर आशाराम की भेजी गई थी, उसमें कमरे की टाइल्स भी दिख रही थी. टाइल्स पर अलग तरीके का डिजाइन था. करीब 40 घर की तलाशी के बाद पुलिस को एक घर के बरामदे में उसी प्रकार की डिजाइन दिखी. मकान के सभी कमरों की जब तलाशी ली गई तो एक में आशाराम बैठकर आराम से मोबाइल चलाता मिला. इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई. जल्द अमीर बनने के चक्कर में आशाराम ने ऑनलाइन खेलना शुरु किया था.
