नोएडा में कैमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धुंआ-धुंआ हुआ पूरा इलाका, आसपास की कंपनियां खाली कराई गई - NOIDA PAINT FACTORY FIRE

नोएडा पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग ( SOURCE: ETV BHARAT )

Published : June 27, 2025 at 9:46 AM IST | Updated : June 27, 2025 at 11:12 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना फेस वन इलाके में एक पेंट बनाने वाली कंपनी में आज सुबह भीषण आग लग गई. जब तक कोई कुछ समझ पाता आग पूरी तरह से फैल गई. बताया जा रहा है कि कंपनी में केमिकल अधिक होने के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया. कंपनी में पेंट बनाने का काम किया जाता है. आग लगने की सूचना तत्काल लोगों द्वारा पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई. मौके पर आधा दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया. कंपनी बंद होने के चलते किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है. आग किन कारणो से लगी है, इसकी जानकारी जुटाने में फायर विभाग जुटा हुआ है. भीषण आग में लाखों के नुकसान का अनुमान (SOURCE: ETV BHARAT) पेंट की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर

सूचना मिलते ही थाना फेज वन और फायर अफसर समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ी आग बुझाने में जुटी. अभी तक किसी भी व्यक्ति के फंसे होने या घायल होने की सूचना नहीं है. आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है. आग की स्थिति को देखते हुए आसपास की कंपनियों को भी खाली कर दिया गया है. नोएडा में कैमिकल फैक्ट्री में भीषण आग (SOURCE: ETV BHARAT) सीएफओ का कहना

पेंट की फैक्ट्री में लगी आग के संबंध में चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने ज्यादा जानकारी दी. उन्होंने बताया कि थाना फेस वन क्षेत्र अंतर्गत D-93 सेक्टर 2 पेंट केमिकल की कंपनी में अचानक आग लग गई है. फायर की 7 गाड़ी मौके पर मौजूद हैं तथा स्थानीय पुलिस बल मौके पर मौजूद है. कोई जनहानि नहीं है. आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्ट्या आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है. दिल्ली-NCR में लगातार आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, कई घटनाओं में तो लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी.

