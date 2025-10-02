ETV Bharat / state

नोएडा: अपराध मुक्त समाज के निर्माण में, सहयोग दे रही जाबांज महिलाओं को सम्मान

जिसमें जनपद के महिलाओं को उनकी बहादुरी, समाज कल्याण एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के लिये सम्मानित किया गया.

नोएडा पुलिस ने किया सम्मानित
नोएडा पुलिस ने किया सम्मानित (SOURCE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 2, 2025 at 12:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: महिला सशक्तिकरण के लिए चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-5.0" के अंतर्गत पुलिस आयुक्त कार्यालय, सेक्टर-108 में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया,

अपराध मुक्त समाज के निर्माण में प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करने वाली महिलाओं को उनकी बहादुरी, समाज कल्याण एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के लिये सम्मानित किया गया.

विपरीत परिस्थितियों में साहस, आत्मविश्वास एवं दृढ़ संकल्प का परिचय देकर समाज के लिए प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करने वाली ये वो महिलाएं है जो अपराध के खिलाफ खड़ी होती है, बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य करती है तथा पुलिस प्रशासन को समाज में घटित होने वाले अपराध की सूचना देती है ताकि अपराध मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके. ऐसी सभी बालिकाओं, महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया ताकि समाज में जागरूकता का संदेश देकर सकारात्मक बदलाव लाया जा सके.

जाबांज महिलाओं को सम्मानित किया गया
जाबांज महिलाओं को सम्मानित किया गया (ETV BHARAT)

ज्वाइंट सीपी लॉ एंड आर्डर डॉ. राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि "मिशन शक्ति अभियान-5.0" का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है. सम्मानित की गई सभी बालिकाएं, महिलाएं समाज की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और इनके साहसिक कार्य "मिशन शक्ति अभियान" के उद्देश्यों को और अधिक सशक्त बनाते हैं.

सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीम प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित कर साइबर अपराध, सोशल मीडिया के सही उपयोग, गुड टच, बैड टच, यौन अपराधों, घरेलू हिंसा, बाल सुरक्षा व अधिकार आदि के बारे में जागरूक कर रही है. इसके अतिरिक्त सभी को विभिन्न हेल्पलाइन नम्बर से सम्बन्धित पम्पलेट/सुरक्षा कार्ड प्रदान किये जा रहे है जिससे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त की जा सके.

ये भी पढ़ें- दिल्ली की 'पिंक रामलीला' है खास...! यहां राम से रावण तक का हर किरदार निभा रहीं सिर्फ महिलाएं

ये भी पढ़ें- रेखा सरकार के 6 महीने पूरे, महिला समृद्धि योजना पर उठे सवाल; महिलाओं ने कहा- नहीं मिले 2500 रुपए

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMEN EMPOWERMENT BY NOIDA POLICEWOMEN EMPOWERMENT PROGRAM INDIAWOMEN SAFETY AND SECURITY AWARENESSMISSION SHAKTI ABHIYAN NOIDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9, 60 लोगों की मौत

बुधवार को छाई हरियाली, बीएसई का सेंसेक्स 143 अंक ऊपर खुला, निफ्टी में भी दिखी 51 अंकों की तेजी

तिलक वर्मा की तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात, दिया ये खास गिफ्ट

आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव, 5.5 फीसदी बरकरार रहेगा रेपो रेट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.