लखनऊ: एक समय 169 रन का पीछा कर रही नोएडा सुपर किंग्स की हालत काशी रुद्र के खिलाफ बहुत खराब थी. मात्र 67 ट्रेन पर टीम के 6 विकेट गिर चुके थे. इसके बावजूद सातवें विकेट की पार्टनरशिप में कड़ा संघर्ष किया. 15 की एवरेज का पीछा करते हुए आखिरी ओवर में नोएडा को 27 रन की जरूरत थी. ऋषभ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत की दहलीज इस पार करवा दी.

पहले बल्लेबाजी करते हुए काशी रुद्र ने 169 रन का स्कोर बनाया. इसके जवाब में नोएडा सुपर किंग्स की टीम इकाना स्टेडियम में गुरुवार की देर रात 6 विकेट पर 154 रन ही बना सकी. प्रशांत वीर और करण शर्मा आखिर तक आउट नहीं हुए. इसके बावजूद अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके.

काशी रुद्र ने चटायी धूल (Photo Credit: ETV Bharat)

निर्धारित लक्ष्य का पीछा करने उतरी नोएडा किंग्स टीम की शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रही. सलामी बल्लेबाज के लिए शिवम चौधरी और अनिवेश चौधरी उतरे. दोनों ही खिलाड़ी सस्ते में पवेलियन वापस चले गए. शिवम 20 रन और अनिवेश 12 रन बनाकर आउट हो गये. इसी तरह से अगले ज्यादातर बल्लेबाज एक एक के बाद एक आउट होते चले गए और मात्र 67 रन के स्कोर पर नोएडा के 6 विकेट गिर गये.

इसके बाद में बल्लेबाजी करने आए करण और प्रशांत ने कुछ अच्छे शॉट लगाए. दोनों खिलाड़ियों ने लंबा संघर्ष किया. प्रशांत ने अर्धशतक जमाते हुए 30 दिन में चार छक्के और चार चौकों की मदद से 52 रन बनाए. करण शर्मा ने 18 गेंद में दो चौके और तीन छक्के की मदद से 34 रन बनाए. भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल रहे शिवम मावी ने शानदार गेंदबाजी की.

दबाव में आयी नोएडा सुपर किंग्स की टीम (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्होंने चार ओवर में 39 रन देकर चार खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई. काशी रुद्र की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल रहे शिवम मावी ने बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन किया. मावी ने केवल 11 दिन में 28 रन बनाए और बाद में चार विकेट भी लिए. इससे पहले पहले बल्लेबाजी करते हुए काशी रूद्र ने 20 ओवर 6 विकेट खोकर 168 रन का स्कोर बनाया जो कि बहुत बड़ा नहीं था.

सलामी बल्लेबाज अभिषेक गोस्वामी ने 15 गेंद में 22 रन तीन चौके और एक छक्के की मदद से बनाए. कप्तान करण शर्मा सफल नहीं रहे. 12 गेंद में केवल 9 रन बना सके. उन्होंने एक छक्का मारा. इसके बाद में दीपक राणा ने 22 गेंद में 22 रन 3 चौके की मदद से बनाए.

काशी रुद्र ने 169 रन का स्कोर बनाया था (Photo Credit: ETV Bharat)

ओवैस अहमद ने 18 गेंद में 21 रन दो चौके और एक छक्के की मदद से शुभम चौबे ने 17 गेंद में 26 रन शिवम मावी ने 11 गेंद में 28 रन बनाते हुए टीम को 168 रन का स्कोर प्रदान किया. नोएडा सुपर किंग्स की ओर से कार्तिक त्यागी तीन ओवर में 25 रन दिए. नमन तिवारी ने तीन ओवर में 31 रन पर एक विकेट लिया प्रशांत वीर ने चार उम्र में 35 रन देकर कर दो विकेट लिए.



