20 मिनट में तय होगा फरीदाबाद से नोएडा का सफर, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू, यमुना पर बनेगा नया पुल - NOIDA GREENFIELD EXPRESSWAY

Published : April 22, 2025 at 9:50 AM IST | Updated : April 22, 2025 at 10:03 AM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद से नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जोर-शोर से शुरू हो चुका है. ये 31 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को सेक्टर 65 के पास जोड़ेगा. यमुना नदी को पार करने के लिए मोहना गांव के पास एक नया पुल भी बनाया जा रहा है. इस परियोजना को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा संचालित किया जा रहा है, और इसका उद्देश्य फरीदाबाद, नोएडा, पलवल, और गुरुग्राम के बीच यात्रा को सुगम और त्वरित बनाना है. यमुना नदी पर नया पुल: यमुना नदी पर बनने वाला यह नया पुल इस साल के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है. यह पुल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जो मोहना गांव के पास उतार-चढ़ाव के साथ बनाया जा रहा है. वर्तमान में, यमुना नदी पर मंझावली और केजीपी के लिए पुल मौजूद हैं, लेकिन यह नया पुल विशेष रूप से फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा. इसके अलावा, कालिंदी कुंज और मोहना गांव में पहले से मौजूद दो-लेन पुलों के साथ यह नया निर्माण क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगा. जमीन अधिग्रहण और परियोजना की लागत: इस एक्सप्रेसवे के लिए फरीदाबाद जिले के 12 गांवों (मच्छगर, पन्हेड़ा, हीरापुर, मोहना, नारियला, सोतई, बहबलपुर, फफूंदा, खुर्द, गढखेड़ा, बागपुर, नंगलिया, सोलड़ा और भोलड़ा) से लगभग 1,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है. परियोजना की कुल लागत 1,660.50 करोड़ रुपये है और इसका निर्माण एक निजी कंपनी को सौंपा गया है. कंपनी ने दावा किया है कि अगले साल तक यह छह-लेन एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जिसमें दोनों तरफ हरित पट्टियाँ भी विकसित की जाएँगी ताकि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले. कनेक्टिविटी और समय की बचत: ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से शुरू होकर कुंडली-गाजियाबाद-पलवल (KGP) एक्सप्रेसवे और नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ेगा. यह इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ भी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा. वर्तमान में, फरीदाबाद से नोएडा की यात्रा में 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, खासकर कालिंदी कुंज के रास्ते ट्रैफिक के कारण. इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यह दूरी मात्र 20-25 मिनट में तय हो जाएगी, जिससे यात्रियों का समय बचेगा और ईंधन की खपत भी कम होगी.

