नोएडा में राहगीरों से मोबाइल लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार - 3 MOBILE ROBBERS ARRESTED IN NOIDA

मोबाइल लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे ( SOURCE: ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 5, 2025 at 8:39 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 9:32 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा NCR में राहगीरों का मोबाइल लूटकर फरार होने वाले गिरोह के सरगना और उसके दो साथियों को एक्सप्रेसवे थाने की पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया है. बदमाशों के पास से वारदात में इस्तेमाल होने वाली दो मोटरसाइकिल, लूट के आठ मोबाइल, तमंचा और कारतूस समेत अन्य सामान बरामद हुआ है. गिरफ्त में आए सभी बदमाशों का आपराधिक इतिहास है. बदमाशों के खिलाफ अलग-अलग थानों में दस केस दर्ज

एडिशनल डीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला ने बताया कि रविवार को एक्सप्रेसवे थाने की पुलिस टीम वाजिदपुर से पुस्ता की तरफ जाने वाले तिराहे के पास से चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान दो बाइक पर सवार तीन युवक उधर से गुजरे. संदिग्ध लगने पर जब पुलिस टीम ने तीनों को रुकने का इशारा किया तो वे तेजी से भागने लगे. टीम ने पीछा कर तीनों को दबोच लिया और पूछताछ करनी शुरु किया. पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (SOURCE: ETV BHARAT)

