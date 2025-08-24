ETV Bharat / state

'ये दरिंदे है इन्होंने मेरी बेटी को जलाकर मारा', दहेज हत्या के बाद पीड़ित पिता का छलका दर्द, मांगी सख्त सजा - NOIDA DOWRY MURDER CASE

पीड़िता के पिता ने आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है, उन्होंने कहा इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए.

पीड़ित पिता का छलका दर्द (SOURCE: ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 24, 2025 at 9:06 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को जिंदा जलाने की दिल दहला देने वाली वारदात के बाद चारों ओर से महिला सुरक्षा की मांग बुलंद हो रही है. पीड़िता के पिता ने आरोपी और उसके परिवार को राक्षस बताया, पीड़ित पिता ने कहा कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और उनकी बेटी को जलाने वाले राक्षसों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. वहीं आरोपी पति विपिन भाटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर पीड़िता के पिता भिखारी सिंह पायला ने कहा, "हमारे वकील कार्रवाई करेंगे. प्रशासन हमारे पक्ष में काम कर रहा है कि उसे हिरासत में भेजा गया है. हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं. हमें उम्मीद है कि अदालत हमें न्याय देगी. सीएम योगी छोटे अपराधियों पर बुलडोजर चलाते हैं, और फिर ये लोग बड़े अपराधी हैं. वे राक्षस हैं जिन्होंने मेरी बेटी को जलाया."

इस घटना के बाद नेता भी महिला सुरक्षा पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं. जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, "आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत जैसे देश में दहेज उत्पीड़न की घटना होना किसी भी अन्य स्थिति से ज़्यादा शर्मनाक है. कड़े कानून बनाए जाने चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को सज़ा मिल सके..."

इससे पहले कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "आधा देश जानना चाहता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध कब रुकेंगे... महिलाएं दफ्तरों, घरों में सुरक्षित नहीं हैं... दहेज के लालच में महिलाओं की हत्या करने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए... अपराधियों को हमेशा संरक्षण मिलता है और सवाल उठेंगे कि क्या यही वजह है कि वे इतने बेखौफ हो रहे हैं..."

बता दें आरोपी विपिन भाटी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. आरोपी की मां और मृतका की सास को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी निक्की की हत्या के आरोपी विपिन भाटी को पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था. आरोपी विपिन भाटी ने कहा, "मुझे कोई पछतावा नहीं है. मैंने उसे नहीं मारा है. वह खुद मर गई. पति-पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, यह बहुत आम बात है."

मृतका के पिता भिखारी सिंह ने बताया था कि उनकी बेटी की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव में हुई थी. शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और अन्य सामान दिया गया था, लेकिन ससुराल वाले लोग 35 लाख रुपए की मांग करने लगे. इसके लिए बेटी को प्रताड़ित करते थे. पिता ने यह भी बताया कि उनकी मांग पूरी करने के लिए एक बाइक और दे दी, लेकिन प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा. उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

ख़ास ख़बरें

अनिल अंबानी को डबल झटका! SBI के बाद BOI ने भी RCom को बताया ‘फ्रॉड’

इजराइली सैनिकों की गोलीबारी में गाजा में 51 लोगों की मौत: रिपोर्ट

सितंबर में लॉन्च होने वाली है Citroen Basalt X, ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा बेहतरीन डिजाइन

78 साल का इंतजार खत्म, अब भारतीय रेलवे से जुड़ेगा मिजोरम, पीएम मोदी करेंगे बैराबी–सैरांग लाइन का उद्घाटन

