नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को जिंदा जलाने की दिल दहला देने वाली वारदात के बाद चारों ओर से महिला सुरक्षा की मांग बुलंद हो रही है. पीड़िता के पिता ने आरोपी और उसके परिवार को राक्षस बताया, पीड़ित पिता ने कहा कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और उनकी बेटी को जलाने वाले राक्षसों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. वहीं आरोपी पति विपिन भाटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर पीड़िता के पिता भिखारी सिंह पायला ने कहा, "हमारे वकील कार्रवाई करेंगे. प्रशासन हमारे पक्ष में काम कर रहा है कि उसे हिरासत में भेजा गया है. हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं. हमें उम्मीद है कि अदालत हमें न्याय देगी. सीएम योगी छोटे अपराधियों पर बुलडोजर चलाते हैं, और फिर ये लोग बड़े अपराधी हैं. वे राक्षस हैं जिन्होंने मेरी बेटी को जलाया."
#WATCH | Greater Noida dowry murder case | Dadri, Uttar Pradesh: On the accused being sent to 14-day Judicial Custody, the victim's father Bhikhari Singh Payla says, " our lawyer will take action. the administration is working in our favour that he has been sent to custody... we… pic.twitter.com/PBfA6EAmyt— ANI (@ANI) August 24, 2025
इस घटना के बाद नेता भी महिला सुरक्षा पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं. जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, "आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत जैसे देश में दहेज उत्पीड़न की घटना होना किसी भी अन्य स्थिति से ज़्यादा शर्मनाक है. कड़े कानून बनाए जाने चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को सज़ा मिल सके..."
#WATCH | Greater Noida dowry murder case | Delhi: JDU leader KC Tyagi says, " even after 75 years of independence, a dowry harassment incident happening in a country like india is a situation more shameful than anything else. stricter laws should be made, so that such people can… pic.twitter.com/RSqQpbMx4i— ANI (@ANI) August 24, 2025
इससे पहले कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "आधा देश जानना चाहता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध कब रुकेंगे... महिलाएं दफ्तरों, घरों में सुरक्षित नहीं हैं... दहेज के लालच में महिलाओं की हत्या करने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए... अपराधियों को हमेशा संरक्षण मिलता है और सवाल उठेंगे कि क्या यही वजह है कि वे इतने बेखौफ हो रहे हैं..."
#WATCH | Delhi | On the Noida dowry murder case, Congress leader Supriya Shrinate says, " half of the nation wants to know when crimes against women will stop... women are not safe in offices, homes... people who kill women for the greed of dowry should be hanged to death...… pic.twitter.com/eWvmsFq7g3— ANI (@ANI) August 24, 2025
बता दें आरोपी विपिन भाटी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. आरोपी की मां और मृतका की सास को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी निक्की की हत्या के आरोपी विपिन भाटी को पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था. आरोपी विपिन भाटी ने कहा, "मुझे कोई पछतावा नहीं है. मैंने उसे नहीं मारा है. वह खुद मर गई. पति-पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, यह बहुत आम बात है."
#WATCH | Greater Noida dowry murder case | The accused husband, Vipin Bhati, has been sent to a Judicial Custody of 14 days pic.twitter.com/EoXILgPjl8— ANI (@ANI) August 24, 2025
मृतका के पिता भिखारी सिंह ने बताया था कि उनकी बेटी की शादी दिसंबर 2016 में सिरसा गांव में हुई थी. शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और अन्य सामान दिया गया था, लेकिन ससुराल वाले लोग 35 लाख रुपए की मांग करने लगे. इसके लिए बेटी को प्रताड़ित करते थे. पिता ने यह भी बताया कि उनकी मांग पूरी करने के लिए एक बाइक और दे दी, लेकिन प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा. उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.
