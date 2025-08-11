ETV Bharat / state

नोएडा: डे-केयर में 15 महीने की बच्ची के साथ बर्बरता, मेड ने दीवार पर पटका, बेल्ट से पीटा और काटा - NOIDA DAYCARE HORROR ATTENDANT

नोएडा के डे-केयर में 15 महीने की बच्ची के साथ क्रूरता, CCTV फुटेज में मेड बच्ची के साथ मारपीट करती हुई कैद.

नोएडा के डे-केयर में 15 महीने की बच्ची के साथ क्रूरता
नोएडा के डे-केयर में 15 महीने की बच्ची के साथ क्रूरता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 11, 2025 at 1:38 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा : अगर आप के बच्चे भी डे-केयर में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए गौरतलब है. दिल्ली से सटे शहर नोएडा की सबसे पॉश हाइराइज सोसाइटी में संचालित डे केयर में मेड ने मानवता को शर्मसार कर दिया. डे केयर की मेड ने 15 माह की मासूम को पीट पीट कर मारा दिया. मेड की ये हैवानियत करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. परिजनों की लिखित शिकायत पर घटना की जांच में पुलिस जुट गई है.

नोएडा के सेक्टर-142 में पारस टियरा सोसाइटी का मामला

मामला नोएडा के सेक्टर-142 में पारस टियरा सोसायटी का है. डे-केयर से घर लौटने पर जब बच्ची लगातार रो रही थी, तो उसकी मां को शक हुआ. उन्होंने बच्ची के कपड़े बदलते वक्त शरीर पर घाव और काटने के निशान देखे. जहां डे-केयर में 15 महीने की बच्ची की जांघों पर गोलाई में काटने के निशान पाए गए थे, डॉक्टर ने चोट को ‘बाइट’ बताया है. डॉक्टर को दिखाने पर यह साफ हो गया कि ये निशान दांतों के है. इसके बाद बच्ची के माता-पिता ने डे-केयर सेंटर से सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की. फुटेज में जो कुछ दिखा, वह दिल दहलाने वाला था.

नोएडा के सेक्टर-142 में पारस टियरा सोसाइटी का मामला (ETV Bharat)

बच्ची को दीवार पर मारते,जमीन पर पटका

डे-केयर की मेड पर आरोप है कि उसने बच्ची को जोरदार थप्पड़ मारे, जमीन पर पटक दिया, प्लास्टिक बेल्ट से मारा और काटा, CCTV में मारपीट और जमीन पर पटकने की घटना कैद हुई है, जहां बच्ची जोर-जोर से रोती हुई दिखाई दे रही है.

नोएडा के डे-केयर में 15 महीने की बच्ची के साथ क्रूरता
नोएडा के डे-केयर में 15 महीने की बच्ची के साथ क्रूरता (ETV Bharat)

डे-केयर प्रमुख ने घटना पर नहीं लिया कोई एक्शन

यही नहीं आरोप है कि डे-केयर प्रमुख ने घटना के दौरान कोई हस्तक्षेप नहीं किया, शिकायत में मेड और डे-केयर प्रमुख पर अभद्र भाषा और धमकी देने का भी आरोप है. शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर-142 में एफआईआर दर्ज की थी, आरोपी मेड को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है , इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना सेक्टर-142 पर अभियोग पंजीकृत है. पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. थाना सेक्टर-142 पुलिस द्वारा आरोपी सहायिका को पुलिस अभिरक्षा में लेकर विधिक कार्रवाई की गई है.

