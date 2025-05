ETV Bharat / state

कहीं आपकी बालकनी में भी तो नहीं रखा फूलों का गमला? जाना पड़ सकता है सीधे जेल - NO FLOWER POTS ON BALCONY IN NOIDA

फ्लैटों की बालकनी और दीवार पर गमले रखने पर रोक ( ETV BHARAT )

Published : May 14, 2025 at 10:37 AM IST | Updated : May 14, 2025 at 11:41 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा प्राधिकरण ने बालकनी से गमला गिरने से हुई एक बच्चे की मौत की घटना को संज्ञान में लेते हुए सभी सोसाइटी के पदाधिकारी को बालकनी के दीवार पर गमला ना रखने की निर्देश जारी किए हैं. प्राधिकरण के सीईओ ने कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक सोसायटी की बालकनी की दीवार (पेरापेट वॉल) पर रखे गमले के गिरने से नीचे कम्पाउण्ड में खेल रहे बच्चे की मृत्यु होने का प्रकरण संज्ञान में आया है. एओए अधिकारी और बिल्डर के खिलाफ होगी FIR : प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि गमला गिरने से कोई दुर्घटनाा होती है, तो संबंधित सोसाइटी के एओए (आवासीय ओनर्स एसोसिएशन) के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जहां एओए नहीं है, वहां के बिल्डर और फ्लैट मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. फ्लैट मालिक पर भी होगा केस : नोएडा में कई हाईराइज सोसाइटी हैं. इनमें रहने वाले ज्यादातर लोग अपनी बालकनी में पैरापेट वॉल पर गमले सजाकर रखना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार ये गमले नीचे गिर जाते हैं. ऐसे में कोई बड़ी घटना भी हो सकती है. इसलिए किसी भी ऐसी घटना से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है. अगर नोएडा प्राधिकरण के इस बयान के बाद बालकनी पर रखे गमले गिरने से कोई हादसा होता है तो इसके लिए फ्लैट मालिक पर भी केस दर्ज किया जाएगा.

