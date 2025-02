ETV Bharat / state

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन ने बताए लंबी उम्र के राज - JLF 2025

जयपुर : नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच से लंबी उम्र जीने के तरीकों पर चर्चा की. उन्होंने बताया कि ब्लड कैंसर और ब्लड डिसऑर्डर के इलाज के लिए अब स्टेम सेल पर शोध किया जा रहा है, जिससे व्यक्ति की आयु बढ़ाई जा सकती है. उन्होंने कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज को नियंत्रित रखने के लिए हाई कैलोरी और फैट युक्त डाइट से बचने तथा नियमित व्यायाम करने की सलाह दी.

शनिवार को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में विज्ञान और साहित्य के बीच संवाद देखने को मिला. नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन ने 'Why We Die: The New Science of Ageing and the Quest for Immortality' विषय पर चर्चा करते हुए लंबी उम्र के रहस्यों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि स्टेम सेल पर किए जा रहे शोध से इंसान की उम्र बढ़ाने में मदद मिल सकती है. चूहों पर किए गए प्रयोगों से यह संकेत मिले हैं कि स्टेम सेल थेरेपी से जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया जा सकता है. वेंकी रामकृष्णन ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज को नियंत्रित कर हम स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जी सकते हैं. उन्होंने सलाह दी कि हाई कैलोरी और फैट युक्त भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की कार्यक्षमता कम होने लगती है. इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करना आवश्यक है.