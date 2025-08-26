ETV Bharat / state

सरिस्का में इलेक्ट्रिक बस संचालन को लेकर चिंता: समय सीमा में केवल दो माह शेष, रोडवेज को फिर भेजा पत्र - E BUS IN SARISKA

सरिस्का टाइगर रिजर्व में नवंबर तक इलेक्ट्रिक बस संचालन अनिवार्य है, लेकिन कम लाभ के कारण कोई कंपनी आगे नहीं आ रही है.

E Bus in Sariska
सरिस्का टाइगर रिजर्व (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2025 at 8:58 PM IST

2 Min Read

अलवर: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरिस्का टाइगर रिजर्व में आगामी नवंबर तक इलेक्ट्रिक बसों (EV Bus) का संचालन शुरू करना अनिवार्य है. इसके लिए अब केवल दो महीने का समय शेष रह गया है. समस्या यह है कि अभी तक कोई भी कंपनी इन बसों को संचालित करने के लिए आगे नहीं आई है. अब सरिस्का प्रशासन ने राजस्थान रोडवेज को फिर से टेंडर आमंत्रित करने का पत्र लिखा है.

एनसीआर क्षेत्र के एकमात्र टाइगर रिजर्व सरिस्का में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 तक इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का आदेश दिया था. इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने राजस्थान रोडवेज को सौंपी थी. रोडवेज द्वारा पहले आमंत्रित किए गए टेंडर में किसी भी फर्म ने रुचि नहीं दिखाई.

पढ़ें: सरिस्का में जल्द चलेंगी ईवी बसें, कम्पनी ने सदर गेट से पांडुपोल मंदिर तक लिया ट्रायल, किराया तय होने का इंतजार

कंपनियों को नहीं दिख रहा फायदा: इस मामले में प्रमुख चुनौती यह है कि सरकार ने सरिस्का में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन सप्ताह में केवल दो दिन – मंगलवार और शनिवार को ही करने का आदेश दिया है. यह सीमित संचालन किसी भी ऑपरेटर के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं दिख रहा है, जिसके कारण फर्में हिचकिचा रही हैं. हालांकि, पिछले वर्ष दिसंबर में तमिलनाडु की एक निजी कंपनी ने 14-सीटर इलेक्ट्रिक बस का सफल परीक्षण किया था.

ई-बस संचालन जरूरी: सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर व सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि रोडवेज को इस बारे में फिर से पत्र लिखा गया है ताकि ई-बस संचालन जल्द शुरू हो सके. उन्होंने कहा कि ई-बसें चलने से मंगलवार और शनिवार को पांडुपोल जाने वाले निजी वाहनों की संख्या में कमी आएगी, जिससे वाहनों के शोर और पेट्रोल-डीजल से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगेगा. फिलहाल, सरिस्का में मंगलवार और शनिवार को अलवर व भिवाड़ी जिले के पंजीकृत वाहनों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाता है, जिस कारण इन दिनों यहां निजी वाहनों की भीड़ बहुत अधिक होती है. ई-बस व्यवस्था लागू होने के बाद पर्यटकों को सरिस्का कार्यालय तक अपने वाहनों से आकर, वहां पार्किंग में खड़ा करना होगा. उसके बाद इलेक्ट्रिक बस से पांडुपोल मंदिर जाना होगा.

अलवर: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरिस्का टाइगर रिजर्व में आगामी नवंबर तक इलेक्ट्रिक बसों (EV Bus) का संचालन शुरू करना अनिवार्य है. इसके लिए अब केवल दो महीने का समय शेष रह गया है. समस्या यह है कि अभी तक कोई भी कंपनी इन बसों को संचालित करने के लिए आगे नहीं आई है. अब सरिस्का प्रशासन ने राजस्थान रोडवेज को फिर से टेंडर आमंत्रित करने का पत्र लिखा है.

एनसीआर क्षेत्र के एकमात्र टाइगर रिजर्व सरिस्का में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 तक इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का आदेश दिया था. इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने राजस्थान रोडवेज को सौंपी थी. रोडवेज द्वारा पहले आमंत्रित किए गए टेंडर में किसी भी फर्म ने रुचि नहीं दिखाई.

पढ़ें: सरिस्का में जल्द चलेंगी ईवी बसें, कम्पनी ने सदर गेट से पांडुपोल मंदिर तक लिया ट्रायल, किराया तय होने का इंतजार

कंपनियों को नहीं दिख रहा फायदा: इस मामले में प्रमुख चुनौती यह है कि सरकार ने सरिस्का में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन सप्ताह में केवल दो दिन – मंगलवार और शनिवार को ही करने का आदेश दिया है. यह सीमित संचालन किसी भी ऑपरेटर के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं दिख रहा है, जिसके कारण फर्में हिचकिचा रही हैं. हालांकि, पिछले वर्ष दिसंबर में तमिलनाडु की एक निजी कंपनी ने 14-सीटर इलेक्ट्रिक बस का सफल परीक्षण किया था.

ई-बस संचालन जरूरी: सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर व सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि रोडवेज को इस बारे में फिर से पत्र लिखा गया है ताकि ई-बस संचालन जल्द शुरू हो सके. उन्होंने कहा कि ई-बसें चलने से मंगलवार और शनिवार को पांडुपोल जाने वाले निजी वाहनों की संख्या में कमी आएगी, जिससे वाहनों के शोर और पेट्रोल-डीजल से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगेगा. फिलहाल, सरिस्का में मंगलवार और शनिवार को अलवर व भिवाड़ी जिले के पंजीकृत वाहनों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाता है, जिस कारण इन दिनों यहां निजी वाहनों की भीड़ बहुत अधिक होती है. ई-बस व्यवस्था लागू होने के बाद पर्यटकों को सरिस्का कार्यालय तक अपने वाहनों से आकर, वहां पार्किंग में खड़ा करना होगा. उसके बाद इलेक्ट्रिक बस से पांडुपोल मंदिर जाना होगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

SARISKA TIGER RESERVEE BUS TENDERPOLLUTION CONTROLRAJASTHAN ROADWAYSE BUS IN SARISKA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

राजस्थान का गणेश मंदिर, जहां महिलाएं हैं पुजारी प्रधान, 135 साल से चली आ रही परंपरा

यूजर चार्ज के विरोध के बीच मंडियों में भीगा अनाज, व्यापार संघ ने लिया यह फैसला...

भारत में कितने हैं कैंसर के मरीज, जानिए कौन सा राज्य है अव्वल?

किडनी खराब होने पर सुबह-सुबह दिख सकते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह लें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.