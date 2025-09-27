ETV Bharat / state

पुराने लखनऊ के 112 मोहल्लों में नक्शा पास कराने के लिए नहीं लेनी होगी तहसील की NOC

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लागू की नई व्यवस्था, आवेदकों की दौड़भाग कम होगी.

no tehsil noc required for map approval in old lucknow lda
एलडीए का बड़ा फैसला. (lda)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 8:26 AM IST

लखनऊ: पुराने लखनऊ के 122 मोहल्लों में अब भवन मानचित्र पास कराने केे लिए तहसील की एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी. एलडीए खुद अपने अभिलेखागार से सम्बंधित मोहल्लों का विवरण उपलब्ध कराएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने शुक्रवार को इस सम्बंध में आदेश जारी करते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है.

अभी क्या व्यवस्था हैः एलडीए के मुताबिक शहर में भवन मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए नजूल, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, अर्जन, सीलिंग, लैंड यूज, तहसील व जलकल आदि विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है. इसमें लखनऊ शहर के पुराने मोहल्लों में मानचित्र स्वीकृत करते समय नगर निगम से प्राप्त होने वाली एनओसी प्राधिकरण के लालबाग कार्यालय स्थित अभिलेखागार से ही प्राप्त की जाती है. इस सम्बंध में अभिलेखागार के कर्मचारियों से रिपोर्ट मांगी गयी तो उन्होंने पुराने शहर के 122 मोहल्लों का पूरा विवरण उपलब्ध कराया.


क्या आदेश दिया: मोहल्लों में नक्शे की एनओसी से सम्बंधित पूरा विवरण प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है तो तहसील से एनओसी लिये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है. इससे जन सामान्य को अनावश्यक रूप से तहसील में भागदौड़ करनी पड़ती है और मानचित्र स्वीकृति के प्रक्रिया में विलम्ब होता है. इसे ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है कि अब से पुराने शहर के वार्ड-हजरतगंज, गणेशगंज, वजीरगंज, यहियागंज, चौक, सआदतगंज, दौलतगंज के 122 मोहल्लों में भवन मानचित्र के लिए तहसील से एनओसी नहीं ली जाएगी.

लोगों द्वारा नक्शे के लिए आवेदन करने पर प्राधिकरण खुद अपने अभिलेखागार से इसकी एनओसी प्राप्त करेगा. इन मोहल्लों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के लिए तहसील से एनओसी ली जाएगी. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि नयी व्यवस्था के तहत इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट व प्राधिकरण की योजनाओं के ले-आउट व सजरा प्लान अभिलेखागार द्वारा मानचित्र अनुभाग को उपलब्ध कराने के आदेश भी दे दिये गए हैं.

