गोरखपुर में क्यों बंदी के कागार पर पहुंचे 16 मिनी पीडियाट्रिक ICU? गंभीर बीमार बच्चों के लिए सीएचसी पर हुई थी स्थापना

वर्तमान में सभी केंद्र डॉक्टर नहीं स्टाफ नर्स चला रहे हैं, निजी संस्था के साथ करार होने के बाद स्टाफ की नहीं हुई भर्ती

मिनी पीडियाट्रिक आईसीयू.
Published : September 9, 2025 at 3:50 PM IST

गोरखपुर: सीएम सिटी के 16 मिनी पीडियाट्रिक आईसीयू (PICU) बंद हैं. ये सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निजी संस्थाओं के सहयोग से बनाया गया था. कहीं तीन-तीन बेड, कहीं आठ बेड के मिनी पीकू यानि (पीडियाट्रिक आईसीयू) संचालित हो रहे थे. लेकिन अब डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ के नहीं होने से यह स्टाफ नर्स के भरोसे संचालित हो रहा है.

सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड से हुई थी स्थापनाः बता दें कि सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड से हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड (HURL) ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पीडियाट्रिक आईसीयू यूनिट का निर्माण कराया था. संस्था ने इसके संचालन की जिम्मेदारी भी ली थी, जिसमें डॉक्टर से लेकर सभी स्टाफ का खर्च संस्था उठा रही थी. ऐसा अनुबंध स्वास्थ्य विभाग के साथ इस संस्था के साथ हुआ क्योंकि, यह सभी केंद्र स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग में खोले गए थे. इन केंद्रों की स्थापना चार अलग अलग चरणों में हुआ था. जिस केंद्र का अनुबध का साल बीता, HURL ने अपने स्टाफ यहां से हटा लिए.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बने PICU में नहीं स्टाफ.

एक साल तक चल सके यूनिटः 6 मार्च 2023 को जंगल कौड़िया और चरगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों के PICU केंद्र की स्थापना हुई और 5 मार्च 2024 तक, एचयूआरएल ने अपने मानव संसाधनों से संचालित किया. दूसरे चरण में 4 जून 2023 को पाली, सहजनवा, हरनहीं, बांसगांव और भटहट में यूनिट की स्थापना की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इसका लोकार्पण हुआ. यहां से भी 3 जून 2024 को HURL ने अपने कर्मचारी और डॉक्टर हटा लिए. तीसरे चरण में 14 मार्च 2024 को गोला, पिपराइच, बांसूडीह, बड़हलगंज, बेलघाट, कैंपियरगंज में इसकी स्थापना की गई. चौथे चरण में 3 जून 2024 को शिवपुरी और जगदीशपुर में मिनी पीकू स्थापित किया गया. एक साल तक उनके सभी संचालक की जिम्मेदारी भी HURl ने निभाई.

HURl के स्टाफ हटाते ही स्वास्थ्य विभाग के लिए यह बड़ा बवाल हो गया. क्योंकि विभाग के पास पहले से ही डॉक्टरों की कमी है. ऐसे में इस इन केंद्रों के संचालन के लिए उसके पास स्टाफ ही नहीं है. जैसे तैसे इस सेंटर को इंसेफेलाइटिस प्रभावित बच्चों की देखभाल करने वाले स्टाफ नर्स के सहारे चलाया जा रहा है. ऐसे में बच्चों के जीवन रक्षा का यह तंत्र बदहाल की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है. जबसे एचयूआरएल ने अपना सहयोग वापस लिया है. स्वास्थ्य विभाग उसे सही से शुरू नहीं कर पाया है. जिसकी वजह से गंभीर स्थिति में बच्चों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ रहा है.

एक-एक स्टाफ नर्स को तैनातः मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश झा का कहना है कि सभी मिनी ICU में इंसेफेलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर के एक-एक स्टाफ नर्स को तैनात कर दिया गया है. डॉक्टर के कमी को देखते हुए शासना से मांग की गई है. टेक्नीशियन का बजट भी शासन से मांगा गया है. जल्दी ही डॉक्टरों की व्यवस्था कर इसे अच्छे से संचालित किया जाएगा. इसके लिए HURL प्रबंधन से भी अनुरोध किया गया है कि एक साल के लिए वह पुनः अपने डॉक्टर यहां पर तैनात कर दें लेकिन अभी बात नहीं बन पाई है.

करोड़ों के सिस्टम बेकारः HURl की तरफ से हर्ष इंटरप्राइजेज इस काम को संभाल रहा था. जिसके प्रतिनिधि अमित वर्मा ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनसे कोई पत्राचार नहीं हुआ है. संस्था पहले ही अपने नियम कायदे और अनुबंध को स्पष्ट कर चुकी थी. ऐसे में समय रहते स्वास्थ्य विभाग को इसके संचालन के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए थी, जो नहीं बन पाई. अब करोड़ों के सिस्टम अनुउपयोगी हो रहे हैं.

