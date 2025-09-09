ETV Bharat / state

गोरखपुर में क्यों बंदी के कागार पर पहुंचे 16 मिनी पीडियाट्रिक ICU? गंभीर बीमार बच्चों के लिए सीएचसी पर हुई थी स्थापना

मिनी पीडियाट्रिक आईसीयू. ( Etv Bharat )

Published : September 9, 2025

गोरखपुर: सीएम सिटी के 16 मिनी पीडियाट्रिक आईसीयू (PICU) बंद हैं. ये सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निजी संस्थाओं के सहयोग से बनाया गया था. कहीं तीन-तीन बेड, कहीं आठ बेड के मिनी पीकू यानि (पीडियाट्रिक आईसीयू) संचालित हो रहे थे. लेकिन अब डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ के नहीं होने से यह स्टाफ नर्स के भरोसे संचालित हो रहा है. सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड से हुई थी स्थापनाः बता दें कि सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड से हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड (HURL) ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पीडियाट्रिक आईसीयू यूनिट का निर्माण कराया था. संस्था ने इसके संचालन की जिम्मेदारी भी ली थी, जिसमें डॉक्टर से लेकर सभी स्टाफ का खर्च संस्था उठा रही थी. ऐसा अनुबंध स्वास्थ्य विभाग के साथ इस संस्था के साथ हुआ क्योंकि, यह सभी केंद्र स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग में खोले गए थे. इन केंद्रों की स्थापना चार अलग अलग चरणों में हुआ था. जिस केंद्र का अनुबध का साल बीता, HURL ने अपने स्टाफ यहां से हटा लिए. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बने PICU में नहीं स्टाफ. (ETV Bharat) एक साल तक चल सके यूनिटः 6 मार्च 2023 को जंगल कौड़िया और चरगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों के PICU केंद्र की स्थापना हुई और 5 मार्च 2024 तक, एचयूआरएल ने अपने मानव संसाधनों से संचालित किया. दूसरे चरण में 4 जून 2023 को पाली, सहजनवा, हरनहीं, बांसगांव और भटहट में यूनिट की स्थापना की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इसका लोकार्पण हुआ. यहां से भी 3 जून 2024 को HURL ने अपने कर्मचारी और डॉक्टर हटा लिए. तीसरे चरण में 14 मार्च 2024 को गोला, पिपराइच, बांसूडीह, बड़हलगंज, बेलघाट, कैंपियरगंज में इसकी स्थापना की गई. चौथे चरण में 3 जून 2024 को शिवपुरी और जगदीशपुर में मिनी पीकू स्थापित किया गया. एक साल तक उनके सभी संचालक की जिम्मेदारी भी HURl ने निभाई.