आजादी के 78 साल बाद भी नहीं बनी सड़क; चारपाई पर पत्नी की लाश लेकर घर पहुंचा पति, गांव के बाहर छोड़ गयी एंबुलेंस

आजादी के 78 साल बाद भी नहीं हुआ विकास ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 21, 2025 at 5:43 PM IST | Updated : September 21, 2025 at 5:48 PM IST 2 Min Read

बस्ती: आजादी के 78 साल बाद भी अगर किसी गांव में जाने के लिए एक अदद रास्ता न हो, तो इसे क्या कहेंगे? विकास की बातें, योजनाओं के दावे और सरकारी दावों की पोल खोलने वाली यह वाकया उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ. परिजनों को चारपाई पर शव लेकर जाना पड़ा: परशुरामपुर ब्लॉक के एक गांव की बदहाली तब सामने आई, जब एक 42 वर्षीय महिला का शव एम्बुलेंस से घर तक नहीं ले जाया जा सका. परिजनों को चारपाई पर रखकर शव को ले जाना पड़ा. इसका वीडियो सामने आया है, जिसने विकास के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पति ने बतायी दुखभरी दास्तान (Video Credit: ETV Bharat) करणपुर गांव पहुंचने के लिए नहीं है सड़क: मामला परशुरामपुर ब्लॉक के करणपुर गांव का है. यहां की रहने वाली मालती निषाद की लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. परिजन 200 किलोमीटर का सफर तय कर शव को एम्बुलेंस से गांव तक ले आए, लेकिन गांव के बाहर कच्चा और खराब सकरा रास्ता होने के कारण एम्बुलेंस घर तक नहीं जा सकी. इस रास्ते पर एक बाइक भी ठीक से नहीं चला पाती.

