ETV Bharat / state

आजादी के 78 साल बाद भी नहीं बनी सड़क; चारपाई पर पत्नी की लाश लेकर घर पहुंचा पति, गांव के बाहर छोड़ गयी एंबुलेंस

बीडीओ विनोद सिंह ने कहा कि करणपुर गांव में सड़क न होने की जानकारी नहीं थी. जल्द ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान कराया जाएगा.

Photo Credit: ETV Bharat
आजादी के 78 साल बाद भी नहीं हुआ विकास (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 5:43 PM IST

Updated : September 21, 2025 at 5:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्ती: आजादी के 78 साल बाद भी अगर किसी गांव में जाने के लिए एक अदद रास्ता न हो, तो इसे क्या कहेंगे? विकास की बातें, योजनाओं के दावे और सरकारी दावों की पोल खोलने वाली यह वाकया उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ.

परिजनों को चारपाई पर शव लेकर जाना पड़ा: परशुरामपुर ब्लॉक के एक गांव की बदहाली तब सामने आई, जब एक 42 वर्षीय महिला का शव एम्बुलेंस से घर तक नहीं ले जाया जा सका. परिजनों को चारपाई पर रखकर शव को ले जाना पड़ा. इसका वीडियो सामने आया है, जिसने विकास के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पति ने बतायी दुखभरी दास्तान (Video Credit: ETV Bharat)

करणपुर गांव पहुंचने के लिए नहीं है सड़क: मामला परशुरामपुर ब्लॉक के करणपुर गांव का है. यहां की रहने वाली मालती निषाद की लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. परिजन 200 किलोमीटर का सफर तय कर शव को एम्बुलेंस से गांव तक ले आए, लेकिन गांव के बाहर कच्चा और खराब सकरा रास्ता होने के कारण एम्बुलेंस घर तक नहीं जा सकी. इस रास्ते पर एक बाइक भी ठीक से नहीं चला पाती.

एंबुलेंस ड्राइवर ने गांव के बाहर उतार दी लाश: एम्बुलेंस चालक ने शव को गांव के बाहर ही उतार दिया. इसके बाद मजबूर होकर परिजनों ने चारपाई का सहारा लिया और शव को चारपाई पर रखकर घर तक पहुंचाया. इस मामले ने साबित कर दिया कि आज भी हमारे समाज का एक हिस्सा बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है.

अफसरों पर अनदेखी का आरोप: ग्रामीणों का कहना है कि वे कई साल से अधिकारियों से रास्ते के निर्माण की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है. इस गांव के लोगों का जीवन किसी अभिशाप से कम नहीं है. यहां के लोगों को रोज दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. दुख की घड़ी में भी उन्हें ऐसी मुश्किलों से जूझना पड़ता है.

बीडीओ बोले- पता नहीं था गांव में सड़क नहीं है: इस मामले में बीडीओ विनोद सिंह ने कहा कि गांव में सड़क न होने की जानकारी नहीं थी. मामला संज्ञान में आया है. जल्द ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान कराया जाएगा.

यह भी पढ़ें- गरीबी में बनाया थ्रेशर मॉडल, PM मोदी की डॉक्यूमेंट्री-मिशन शक्ति में शामिल; 12वीं की स्टूडेंट पूजा की रोचक कहानी

Last Updated : September 21, 2025 at 5:48 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BASTI ME KHATIYE PAR SHAVHUSBAND BROUGHT BODY TO HOME ON COTWALKED ONE KILOMETER WITH BODYAMBULANCE DROPPED BEFORE VILLAGENO ROAD IN BASTI KARANPUR VILLAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.