तीन दिनों तक सूखा रहेगा छत्तीसगढ़, मौसम विभाग ने कहा 'चढ़ने वाला है आपके शहर का पारा' - NO RAIN IN CG FOR THREE DAYS

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : June 21, 2025 at 5:35 PM IST | Updated : June 21, 2025 at 6:37 PM IST 3 Min Read

रायपुर: इस साल छत्तीसगढ़ में मानसून लगभग 15 दिन पहले 28 मई को दंतेवाड़ा में प्रवेश कर गया. जिसके बाद पूरे प्रदेश में 18 जून को मानसून जरूर सक्रिय हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर भारी बारिश के बाद कई स्थानों पर बारिश की बूंद तक नहीं गिरी. केवल बिजली कड़की और बादल छाए रहे. अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई. शनिवार को राजधानी रायपुर में सुबह से ही गर्मी और उमस का आलम देखने को मिला. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले तीन दिनों तक मानसून कमजोर रहेगा. इसके बाद 24 जून से पूरे प्रदेश में फिर से मानसून के सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.



तीन दिनों तक सूखा रहेगा छत्तीसगढ़: स्थानीय निवासी अरुण कुमार पांडेय ने कहा कि नौतपा के बाद जो अभी गर्मी पड़ रही है वह काफी तेज गर्मी पड़ रही है. गर्मी और उमस इतनी तेज है कि पानी चाहे जितना पी लो बावजूद उसके पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा. डिहाइड्रेशन होने के साथ ही कोरोना फैल रहा है. पानी नहीं गिरता है तो आदमी घर से निकलने को तैयार नहीं है, लेकिन काम करने वाला कब तक घर के अंदर रहेगा. हालत बहुत खराब है. पानी ना गिरे तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी दयनीय होगी. गर्मी उमस और चिपचिपा है. जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी बढ़ गई हैै.



तापमान बढ़ने के संकेत: मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि उत्तर छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्यप्रदेश के ऊपर एक लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है. जिसके प्रभाव से पिछले 24 घंटे के दौरान सरगुजा संभाग के कोरिया बलरामपुर और सूरजपुर जिले के 6 स्थान पर भारी वर्षा भी हुई है. शनिवार से लेकर अगले तीन दिनों तक मानसून की गतिविधि में गिरावट आने की संभावना है. चढ़ने वाला है आपके शहर का पारा (ETV Bharat) अगले तीन दिनों के बाद फिर से मानसून की एक्टिविटी प्रदेश में बढ़ेगी. उत्तर छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर जिले के एक दो स्थानों पर शनिवार को भारी वर्षा होने की संभावना है. वैसे भी आज से बारिश की एक्टिविटी कम हो गई है. 24 जून से बारिश की एक्टिविटी बढ़ने के साथ ही मेघ गर्जन होगी. शनिवार से मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है. उसके बाद कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है: गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक

