यह कैसी है व्यवस्था..? खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर पिंडदानी

मसौढ़ी: बिहार में 17 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पितृपक्ष मेला चल रहा है. इस दौरान पुनपुन के पावन तट पर देश-विदेश से आए हजारों पिंडदानियों ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया. वहीं मेले की शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद ही व्यवस्थाओं की पोल खुलने लगी है.

पिंडदानियों को नहीं मिल रही बेहतरीन सुविधा: जिला प्रशासन ने उद्घाटन के समय पिंडदानियों के लिए बेहतरीन सुविधाओं का दावा किया था, लेकिन हकीकत में कई श्रद्धालु खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं. देर रात की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें शिवनगर चौराहा, एसएमडी कॉलेज और पुनपुन पार्क के पीछे सड़क किनारे या जमीन पर लेटकर रात बिता रहे हैं.

खुले आसमान तले सोने को विवश पिंडदानी: सीतामढ़ी से आए पिंडदानी हरिश्चंद्र ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा, रात के अंधेरे में किसी तरह सोने को मजबूर हैं. यहां पानी, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है. प्रशासन ने 27 जोन में 81 पुलिस मजिस्ट्रेट तैनात करने का दावा किया है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर ये मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं जब पिंडदानियों को सड़कों पर सोना पड़ रहा है.

"सोने की तो बात ही छोड़िए, अगर बारिश हो गई या जहरीले कीड़े ने काट लिया तो क्या होगा? पुनपुन घाट पर मेला शुरू होने के बावजूद, बुनियादी सुविधाओं की कमी से हम परेशान हैं."-हरिश्चंद्र, पिंडदानी

प्रशासनिक दावों और हकीकत के बीच बड़ा फर्क: मेले के उद्घाटन पर जिला प्रशासन ने पिंडदानियों के लिए धर्मशालाओं, पार्किंग, चेंजिंग रूम, सीसीटीवी और पेयजल जैसी सुविधाओं का वादा किया था. पुनपुन नगर मुख्यालय स्थित नदी घाट पर आयोजित इस मेले के लिए अनुमंडल प्रशासन ने समीक्षा बैठकें भी की, लेकिन जमीनी स्तर पर अमल नजर नहीं आ रहा. रेलवे ने पुनपुन घाट हाल्ट पर 10 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव और टिकट काउंटर पर जानकारी की व्यवस्था तो की, लेकिन स्थानीय स्तर पर ठहरने की कमी बनी हुई है.

पदाधिकारियों की अनदेखी और जांच का वादा: इस मामले पर स्थानीय पदाधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होनें फोन रिसीव नहीं हुआ. हालांकि, नोडल पदाधिकारी राजीव कुमार ने कहा, "हर चौक-चौराहे पर पुलिस मजिस्ट्रेट की व्यवस्था है. हम जांच करेंगे कि कैसे पिंडदानियों को धर्मशाला में न ठहराकर सड़क पर सोने दिया जा रहा है."