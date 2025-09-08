ETV Bharat / state

यह कैसी है व्यवस्था..? खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर पिंडदानी

बिहार के पितृपक्ष मेले में पिंडदानी सड़कों पर सोने को मजबूर नजर आ रहे हैं. जहां उनके लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी है. पढ़ें खबर.

Pitru Paksha Mela
पितृपक्ष मेला 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2025 at 1:45 PM IST

4 Min Read

मसौढ़ी: बिहार में 17 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पितृपक्ष मेला चल रहा है. इस दौरान पुनपुन के पावन तट पर देश-विदेश से आए हजारों पिंडदानियों ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया. वहीं मेले की शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद ही व्यवस्थाओं की पोल खुलने लगी है.

पिंडदानियों को नहीं मिल रही बेहतरीन सुविधा: जिला प्रशासन ने उद्घाटन के समय पिंडदानियों के लिए बेहतरीन सुविधाओं का दावा किया था, लेकिन हकीकत में कई श्रद्धालु खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं. देर रात की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें शिवनगर चौराहा, एसएमडी कॉलेज और पुनपुन पार्क के पीछे सड़क किनारे या जमीन पर लेटकर रात बिता रहे हैं.

खुले आसमान के नीचे पिंडदानी (ETV Bharat)

खुले आसमान तले सोने को विवश पिंडदानी: सीतामढ़ी से आए पिंडदानी हरिश्चंद्र ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा, रात के अंधेरे में किसी तरह सोने को मजबूर हैं. यहां पानी, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है. प्रशासन ने 27 जोन में 81 पुलिस मजिस्ट्रेट तैनात करने का दावा किया है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर ये मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं जब पिंडदानियों को सड़कों पर सोना पड़ रहा है.

"सोने की तो बात ही छोड़िए, अगर बारिश हो गई या जहरीले कीड़े ने काट लिया तो क्या होगा? पुनपुन घाट पर मेला शुरू होने के बावजूद, बुनियादी सुविधाओं की कमी से हम परेशान हैं."-हरिश्चंद्र, पिंडदानी

प्रशासनिक दावों और हकीकत के बीच बड़ा फर्क: मेले के उद्घाटन पर जिला प्रशासन ने पिंडदानियों के लिए धर्मशालाओं, पार्किंग, चेंजिंग रूम, सीसीटीवी और पेयजल जैसी सुविधाओं का वादा किया था. पुनपुन नगर मुख्यालय स्थित नदी घाट पर आयोजित इस मेले के लिए अनुमंडल प्रशासन ने समीक्षा बैठकें भी की, लेकिन जमीनी स्तर पर अमल नजर नहीं आ रहा. रेलवे ने पुनपुन घाट हाल्ट पर 10 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव और टिकट काउंटर पर जानकारी की व्यवस्था तो की, लेकिन स्थानीय स्तर पर ठहरने की कमी बनी हुई है.

पदाधिकारियों की अनदेखी और जांच का वादा: इस मामले पर स्थानीय पदाधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होनें फोन रिसीव नहीं हुआ. हालांकि, नोडल पदाधिकारी राजीव कुमार ने कहा, "हर चौक-चौराहे पर पुलिस मजिस्ट्रेट की व्यवस्था है. हम जांच करेंगे कि कैसे पिंडदानियों को धर्मशाला में न ठहराकर सड़क पर सोने दिया जा रहा है."

"पुनपुन धर्मशाला में सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था है, लेकिन साइनेज (संकेत चिह्नों) की कमी के कारण बाहर से आने वाले पिंडदानियों को इसका पता नहीं चल पा रहा."-राजीव कुमार, नोडल पदाधिकारी

Pitru Paksha Mela
देश-विदेश से आए हजारों पिंडदानी (ETV Bharat)

साइनेज और जानकारी की कमी से बढ़ रही परेशानी: नोडल पदाधिकारी के अनुसार, पटना-गया फोरलेन पर कामेश्वर चौक के पास साइनेज लगाकर यात्रियों को बुनियादी सुविधाओं की जानकारी दी जा सकती है. मेले में आने वाले पिंडदानियों को जगह-जगह निर्देशक बोर्ड लगाने की जरूरत है, ताकि वे धर्मशाला और अन्य व्यवस्थाओं तक आसानी से पहुंच सकें. वर्तमान में यह कमी श्रद्धालुओं को भटकने पर मजबूर कर रही है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ रही है.

मेले में कई तरह की परेशानियां: इस साल के पितृपक्ष मेले में पिंडदानियों को ठहरने, पानी, शौचालय जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिला प्रशासन के बड़े-बड़े वादों पर अमल न होने से श्रद्धालुओं में असंतोष व्याप्त है. मेले की सफलता के लिए न केवल सुरक्षा बल्कि बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है.

